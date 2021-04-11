新冠肺炎・最新｜逾十宗初步確診　關注屯門爆疫

社會新聞
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新冠肺炎疫情反覆，本港昨（10日）公布單日增加5宗確診，包括3宗輸入個案，以及2宗本地關連個案；另外有10宗初步確診。

屯門譚伯羽中學一名學生初步確診，6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學，屯門友愛邨愛暉樓多個座向的住戶要撤離。

新冠疫苗｜周五9人打復必泰後不適送院　24歲男打第2針後失去知覺

確診大廈｜6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學　今另有逾10宗初步確診

屯門譚伯羽中學一名學生初步確診　校舍停開放14日　面授課堂暫停

▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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屯門愛暉樓10、31及32室撤離　居31室婆婆：今朝仲買晒雞、好麻煩

今增5宗確診　愛暉樓多2宗初確診共6人中招　10、31及32室須檢疫

（香港01製圖）

▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼

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新冠肺炎・4.10｜屯門愛暉樓6人染疫　譚伯羽中學有學生初步確診

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新冠肺炎｜為旅遊業界推接種中心職位爭崩頭　600人爭46個主任位

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Neway突推停薪留職　勞工處表示關注事件　官網指將停業至下周中

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