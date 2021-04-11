新冠肺炎・最新｜逾十宗初步確診　關注屯門爆疫

撰文：袁澍鄭翠碧勞敏儀黃詠榆王潔恩歐陽德浩黃穎津陳嘉慧朱海棋陳淑霞
最後更新日期：
新冠肺炎疫情反覆，本港昨（10日）公布單日增加5宗確診，包括3宗輸入個案，以及2宗本地關連個案；另外有10宗初步確診。
屯門譚伯羽中學一名學生初步確診，6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學，屯門友愛邨愛暉樓多個座向的住戶要撤離。
新冠疫苗｜周五9人打復必泰後不適送院 24歲男打第2針後失去知覺
確診大廈｜6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學 今另有逾10宗初步確診
屯門譚伯羽中學一名學生初步確診 校舍停開放14日 面授課堂暫停
▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼
+30
+30
+30
屯門愛暉樓10、31及32室撤離 居31室婆婆：今朝仲買晒雞、好麻煩
今增5宗確診 愛暉樓多2宗初確診共6人中招 10、31及32室須檢疫
（香港01製圖）
▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼
+5
+5
+5
昨日總覽：
新冠肺炎・4.10｜屯門愛暉樓6人染疫 譚伯羽中學有學生初步確診
確診大廈｜6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學 今另有逾10宗初步確診
新冠肺炎｜為旅遊業界推接種中心職位爭崩頭 600人爭46個主任位
屯門譚伯羽中學一名學生初步確診 校舍停開放14日 面授課堂暫停
屯門愛暉樓10、31及32室撤離 居31室婆婆：今朝仲買晒雞、好麻煩
今增5宗確診 愛暉樓多2宗初確診共6人中招 10、31及32室須檢疫
Neway突推停薪留職 勞工處表示關注事件 官網指將停業至下周中