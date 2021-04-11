新冠疫苗｜中學校長指會鼓勵教師接種　惟教育局應提供更多支援

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-11 14:30

新冠肺炎疫情仍未結束，教育局放寬全港中小學、幼稚園、補習學校復活節後，返學人數至三分之二，時間以半天為限，如果學校全校教師定期檢測，則可以全校復課半日面授。而如果學校教師全部接種兩劑疫苗，14日後就可以全校免檢測恢復半日面授課程。有中學校長在港台節目《城市論壇》上表示，會鼓勵老師接種，但認為教育局應該給更多支援。

中學校長、布商會教育顧問賴炳華。（盧翊銘攝）

中學校長、布商會教育顧問賴炳華表示，大部分學校都已經熟悉復課安排了。學校曾派發文件了解教師對接種疫苗的意見，但教師意見不一，他強調每個人的健康情況不是行政上可以做要求的，仍是用尊重的方式處理。他又指，檢測是公民責任，可以令身邊人放心。

何漢權重提「一校一醫護」或對防疫有益

教育評議會主席、中學前校長何漢權指任何一個地方都沒有迫人接種，「勉強無幸福」。他又指檢測不難，希望教育局可以支援學校更多，包括專款專用，可以達至教育局局長楊潤雄所說的支援問題。他表示，過去曾提倡「一校一醫護」，或可有助益。

聯會副主席、中學校長鄧飛（中）。（廖雁雄攝）

校長有否權利促老師做檢測 鄧飛：教育局無明確回覆

教聯會副主席、中學校長鄧飛則表示，所屬學校一早已經做到全校教師檢測。不過他說過程中，最疑惑的是，校長有無權利要求老師去做檢測。他曾查詢過教育局，沒有得到明確回覆。不過他表示，現在教師需要每兩周檢測一次，但無教育局支援。如果用樽仔測試，他說曾試過最長要11天才可以得到結果。他說會鼓勵教師接種疫苗。

教協副會長、中學通識科教師田方澤表示，教育局有責任去衡量學校是否適宜符合，認為教育局無法拿出證據證明教師檢測後，學生就無風險這件事。他認為愛護學生，要在疫情仍未穩定時，不要急於復課。

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