港島太平洋酒店周六起停止營運　信和：會長租予一家機構

撰文：陳淑霞
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位於西營盤、屬於信和集團的港島太平洋酒店周六(11日)起停止營業，集團官網已移除酒店相關資料，《香港01》致電酒店查詢，職員確認已由昨起停業，又指會陸續通知並向已預訂的客人安排退款。
旅發局發言人則回覆指，港島太平洋酒店因暫停營業，已於4月9日前從「賞你住」參與酒店名單剔除，因此沒有客人透過「賞你住」計劃預訂該洒店。
信和團發言人回覆指，港島太平洋酒店已與一間機構簽訂長期租賃協議，酒店已暫停運作，以進行所需準備及調整工作。發言人表示，已與受影響及已預訂的客人溝通，並將確保暢順處理。不過信和未有透露新租客身份。
港島太平洋酒店周六起暫停營業，職員確認已由昨起停業，又指會陸續通知並向已預訂的客人安排退款。(資料圖片/ 港島太平洋酒店)
信和集團官網已移除港島太平洋酒店相關資料。(信和集團官網)
有市民發現，港島太平洋酒店自昨日起，於酒店外放置告示表明已暫停運作，《香港01》記者今致電酒店查詢，職員確認已由昨起停業，又指停業原因並非疫情所致，但實質原因則有待管理層向外公布。此外，信和集團已移除酒店相關資料，酒店FB專頁亦已失效。
職員又表示，酒店會向已預訂的客人安排退款，倘經第三方平台預訂者，「就要聯絡返佢地。」
港島太平洋酒店周六起暫停營業，職員確認已由昨起停業，酒店內亦未有亮燈。(黃浩謙攝)
本港疫情持續下，酒店業受到重創，港島太平洋酒店早前曾推出Staycation優惠，590元便可入住豪華海景房，更送200元餐飲消費額，惟最終仍未能救亡。
信和團發言人回覆指，港島太平洋酒店已與一間機構簽訂長期租賃協議，酒店已暫停運作，以進行所需準備及調整工作。發言人表示，已與受影響及已預訂的客人溝通，並將確保暢順處理。不過，信和未有公布新租客名稱。
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