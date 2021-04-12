新冠肺炎・最新｜初步確診逾10宗　防疫措施本周三將屆滿

社會新聞
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新冠肺炎疫情反覆，本港周日（11日）公布單日增加13宗確診，包括11宗輸入個案，以及2宗本地關連個案，均住屯門友愛邨愛暉樓，另有超過10宗初步確診個案。

疫情重創本港經濟，政府將向市民發放5,000元電子消費券冀刺激消費，並公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商，預計今年暑假接受登記。

過去14日確診患者行蹤

▼4月11日　外傭到維園搭露營帳篷耍樂▼

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▼消費券點用？　按圖即看$5000電子消費券懶人包▼

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▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼

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