新冠肺炎・最新｜大家樂大快活分店違防疫措施被篤　須停晚市堂食

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 鄭秋玲 孔繁栩 黃詠榆 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-12 20:37

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（12日）公布單日增加13宗確診，包括11宗輸入個案，以及2宗本地關連個案，其中一宗為居於屯門友愛邨愛暉樓的14歲男生，另有超過10宗初步確診個案。 疫情重創本港經濟，政府將向市民發放5,000元電子消費券冀刺激消費，並公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商，預計今年暑假接受登記。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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安心出行｜香港仔大家樂大快活因食客未掃碼 被禁晚市堂食至下周

【19:55】港新冠肺炎疫情有所緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，調整往後的社交距離措施，包括顧客必須使用「安心出行」，不再接受填寫資料的紙條，否則無法「享用」放寛措施。不過，今日（12）有消息指，大家樂、大快活兩間大型連鎖餐廳位於香港仔中心的分店，近日亦被政府當局處罰。兩間餐廳職員均表示，由於有食客沒有掃瞄「安心出行」二維碼，亦沒填寫個人資料，被禁止晚市經營堂食。直至下周一（19日）才可恢復。

網上有消息指，香港仔中心的大家樂、大快活兩間連鎖餐廳，於近日被政府當局處罰。（Facebbok群組截圖）

疫苗氣泡7大疑問未解 16至30歲無得打疫苗、長者無手機怎辦？

【19:55】特首林鄭月娥今天（12日）召開記者會，指由於疫情放緩，將推行「抗疫新路向」，包括提出以「疫苗氣泡」為基礎，去調整社交距離等的措施。



不過，政府仍有多項疑問未解答，包括計劃真正落實日期、有無日落條款、不適合打針的人會如何處理，而16至30歲市民現時並未納入疫苗接種計劃，他們是否就被疫苗氣泡所排斥在外，全部仍是一個謎。下文將逐項說明疫苗氣泡的七大疑問。

【19:14】疫情放緩，政府今日（12日）宣布放寬多項措施，勞福局局長羅致光表示，完成疫苗接種人士，在快速病毒測試呈陰性結果，就可到院舍探訪，如親友因健康理由不能接種疫苗，以72小時的核酸測試陰性結果，及在探訪前接受快速測試，結果呈陰性亦可探訪，局方正與社署、業界商討細節。

新冠肺炎｜已接種疫苗市民 快速測試結果呈陰性 可到院舍探訪

【18:25】本港新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨平穩，然而輸入個案中包括不少變種病毒個案。食物及衞生局局長陳肇始今日（12日）表示，為防止新變種病毒輸入，將會收緊航班熔斷機制，實施並行機制，即7日內同一地區來港航班有一定數目乘客確診，並確定是新變種病毒個案，當局會禁止所有由該地區來港的航線著陸本港14天。



陳又指，當局已開始規劃明年下一輪疫苗接種計劃，正研究採購新一代疫苗。她強調，關注新變種病毒在全球肆虐情況，因此對新變種病毒的保護力亦是選購疫苗的重要考慮。

航班熔斷制收緊 一定數目乘客染變種病毒 禁當地所有機來港14日

【17:08】本港新冠肺炎疫情趨向緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，港府將會以「疫苗氣泡」作為基礎，以調整往後的社交距離措施。食肆方面，如店員已接着一劑疫苗並規定食客必須使用「安心出行」，即不再「寫紙仔」，可放寛至「6人一枱」及營業至午夜12時；當食客也接種首針疫苗，可在餐廳「特定範圍」內「8人一枱」，相關範圍可延長至凌晨2時；當所有人都已經打針，可以增加至「12人一枱」。

林鄭強調，相關「疫苗氣泡」不會即時生效。現有防疫措施本周三（14日）到期後，延長兩周至本月28日。

打完一針兩針新冠疫苗有何着數 一文看清最新「催谷」措施

【16:58】本港疫情稍緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，無論是經跨境口岸或香港國際機場回港，計劃在本月底把港人的「回港易」計劃由廣東省擴展到內地其他地方的香港居民。



此外，政府計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港，但沒有交代港人「北上」有否放寬安排。

「回港易」月底擴至廣東省外港人 5月中全國享免檢來港毋須打針

政府計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港。（資料圖片/ 鄭子峰攝）

【16:45】港府將以「疫苗氣泡」為放寬社交距離措施以及進出香港措施的基礎。

1. 低風險地區︰新加坡、澳洲、新西蘭等低風險地區，如抵港人士已完成兩劑疫苗，可將強制檢疫由14日減至7天甚至更少。

2. 中風險地區，同樣打針後可減至14天甚至更少。

3. 打針港人可參加旅遊氣泡，有些地方不需雙方同意，就可減免檢疫期。

4. 已取得廣東省同意，已接種跨境司機可放寬至每3天一檢，將逐步計劃放寬。跨境司機一直為香港市民提供必需品，不可能每次檢疫14天，但要每日檢測帶來負擔，廣東省同意今星期實施，不用每日檢測。

其他出入境放寬措施將會逐步推出︰

1. 港府正禁止英國載客航班來港，所有人不能登機，但早前已安排2班機返港。到5月上旬將會解除從英來港限制，但抵步後仍需檢測及強檢21天，由於已解除限制，不需指定航班，可自行訂機票及指定酒店回港

2. 本月底將回港易從廣東省擴展其他省港人，陸空皆可，12萬香港人次回港免了14天檢疫。

3. 到5月中給港人以外，無論是內地、在內地居住的外地人士都可以「來港易」，無需14天強制檢疫。

【16:36】酒吧符合3條件2周後可重開：包括員工及顧客已打接種首劑疫苗，入場須掃安心出行。

【16:29】林鄭：所有社交距離措施延長兩周至4月28日。

【16:15】特首林鄭月娥就放寬放疫措施見記者，當中表示本港第四波防疫持續4個月多，明白業界訴求。包括逐步回復生活，第二是恢復人員往來，第三係打針誘因。

特首指可分階段分寬食肆營業，並強調今日所提的不會即時生效。分階段包括：

1. 如食肆想做晚市堂每14天檢測，新安排如下：如果所有員工都已接種疫苗第一劑，所有客人都須使用「安心出行」，不再接受寫紙仔，可容許食肆放寬每檯4人至6人，並堂食時間由晚上10時到午夜12，但食客50%及宴會20人維持。

2.所有員工都已完成兩劑+14天生抗體，消費的客人都已打第一針以及安心出行，可安排清潔區（clean zone） ，打針員工及客人，每台可再上升8人，宴會上限可達100人，特定範圍內堂食時間可至凌晨2時。

3.當所有人都打晒針，包括員工完成接種，客人亦一樣，再提升人數，一圍12人亦沒有問題。

【14:07】衛生署衛生防護中心公布，今日本港新增13宗確診個案，當中11宗為輸入個案，分別3宗由巴基斯坦輸入，由印度輸入的則有5宗，另有1宗和2宗分別由菲律賓和印尼輸入，當中有兩宗為變種病毒；餘下2宗與本地個案有流行病學關連，沒有源頭不明個案。另外，今日約有10多宗初步確診個案。

在本地個案中，一名14歲住在屯門友愛邨愛暉樓3座的男生確診，就讀順德聯誼總會譚伯羽中學，為昨天（11日）公布的2宗同居於愛暉樓的71歲男（#11576）和63歲女（#11579）的家人。連同最新確診個案，屯門友愛邨愛暉樓現時合共有7人確診。

【12:09】消息指，政府今午將公布放寬院舍探訪安排。另外，據了解，今天新增約10宗確診個案，下午不設疫情記者會，即今日本港沒有源頭不明的確診個案。

疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財上周五（9日）表示，知悉醫管局及社署正積極探討有關安排，將會盡快公布細節。他認為，注射疫苗及作快速測試是雙重防線，防感染的安全系數將會提高，但最理想做法是探訪者及院友雙方均已接種疫苗。他又強調，並非全面開放探訪，僅供個別已接種疫苗人士，作定時、定點及定人探訪，「主要係便利家人。」

政府擬准打疫苗者往安老院恩恤探訪 林正財：最理想係雙方都打針

【11:09】新冠疫苗接種計劃推出兩個月，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早（12日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示，他表示，完成接種兩劑復必泰（BioNTech）疫苗，保護率最高、有限期最長，加上其研發的第二代疫苗，可針對新變種病毒，建議政府「加注」引入，「應該策略上最好」。



就打不同疫苗「溝針」有否副作用，何栢良指全球新冠疫苗研發時間短，料須待年底才有較實質數據分析，市民按已知的科學數據做決定，毋須「溝針」。

新冠疫苗｜何栢良︰復必泰第二代疫苗針對變種病毒 建議政府增購

【09:28】新冠肺炎疫情持續，本港昨日（11日）新增13宗確診，有2宗本地個案均住屯門友愛邨愛暉樓。呼吸系統專科醫生梁子超今早（12日）於香港電台節目《千禧年代》表示，該屋邨樓宇局部爆發，相信與屋邨老舊，曾改動渠道等有關，一旦有確診者踏足，傳播風險高，估計或仍有個案在潛伏期未被發現，會增加傳播源，提醒附近居民需小心防疫。

友愛愛暉樓爆疫 梁子超︰疫情下降軌道消失 隱形傳播或致社區擴散

過去14日確診患者行蹤

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▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼

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