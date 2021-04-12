5歲女童疑遭親父繼母虐殺案　陪審團討論7小時未有裁決　案件明續

社會新聞
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5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待，親父和繼母被控謀殺罪，而涉案繼外婆亦被控4項殘酷對待兒童罪。案件經過逾1個月的審訊，法官今早(12日)在高等法院引導4女3男組成的陪審團後，陪審團開始退庭商議，惟他們經過約7小時的討論仍未就案件達成裁決，法官遂指示陪審團休息，明天繼續。

三名被告：男被告（30歲，運輪工人，下稱：父親)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦，下稱：繼母)，為男被告的第二任妻子，亦即小兄妹的繼母；第三被告(56歲，會計文員，下稱：繼外婆)，是女被告的母親。

父親和繼母被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺女童Z。兩人否認謀殺罪，但認誤殺罪，不獲控方接納。此外，父親和繼母已承認兩項殘酷對待兒童罪。外婆則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略女童Z和男童X。X和Z在案發時分別8和5歲。

案發經過。(詳看下圖)

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法官指，若陪審團認為親父和繼母有犯案意圖，而他們的行為構成Z的死亡，便裁定兩人謀殺罪成。若陪審團認為案中沒有相關元素，則應裁定謀殺罪不成立，改為考慮誤殺罪，包括是否涉及非法殺死Z，或嚴重疏忽Z引致她死亡。若陪審團認為Z的死亡，與親父和繼母的行為沒有因果關係，則應裁定誤殺罪不成立。

至於繼外婆的控罪，法官則引述繼外婆一方的說法，包括她曾阻止親父打X，以及在家中的時間有限等。而辯方亦指，繼外婆即使打小兄妹，但未達致控罪程度。

案件編號：HCCC28/2020

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