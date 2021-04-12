升中派位｜適齡生增、英中學額減　平均7人爭1席　南區離島競爭激

撰文： 袁澍 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-12 17:04

反修例風波、國安法令不少港人考慮移民，不少學校出現退學潮，教育局今日公布2019/21學年中學學位分配辦法的升中選校資料。到底今年英中學額競爭激烈嗎？ 據教育局資料，約有56,704名適齡小六生，較去年同期多約135人。《香港01》按教育局《中學一覽表》統計，新學年全港共有約9,233個英中統一派位學額，平均約7人爭一席。 當中離島區競爭最激烈，平均55人爭一席；南區則22人爭一席。灣仔區競爭最小，平均約4人競逐一學額。移民潮及轉校潮下，灣仔區校長聯會主席戴德正預計，新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。

據教育局2019/20學年小五生人數（扣除國際學校生）約56,704人，推算將於今年9年升讀中一的情況，適齡學生人數比上一學年增，但英中學額卻比上學年少899個，令競爭情況較激烈。全港平均約7個人爭一席。

離島區本學年繼續從其他地區借調21個英中學額，但由於當區適齡學童人數（扣除國際學校生）約1,160人，令競爭情況比上學年更激烈，平均約55人才有一個英中學額。

▼2019/2021年度分區英中學額及競爭情況▼

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知名校區約4至7人爭一英中學額

而「四大知名中學校區」之一的灣仔區有570英中學額，平均約4人爭一席，屬全港競爭最細。而名校林立的九龍城區繼續提供最多英中學額（約1,038個），平均約5人爭一席。



至於中西區及東區，分別有376及512個英中學額，平均約5個人及7個人爭一席。

灣仔區校長聯會主席戴德正認為，受移民潮及轉校潮影響，新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。（資料圖片）

校長：移民潮下更多家長傾向選報國際直資 升中派位選校可「稍為進取」

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，受移民潮及轉校潮影響，估計新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。

他解釋，部份港人已舉家移民，故留港學生人數將比預期少，若身處傳統社經地位及收入較高的區份，家長更有能力移民或部署送子女出國升學，即使並非即時離港，父母亦傾向為子女報讀國際或直資中學，方便日後升學時有更大彈性，所以他認為津校及官校競爭情況會有所舒緩，「完咗小學階段，即使唔係立即移民，唔少家長都會考慮國際、直資，方便日後多啲選擇。」戴德正任職的聖公會鄧肇堅中學亦屬英中，他估計競爭情況與去年相若。

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