升中派位｜1,850小六生放棄升中派位　英中學額平均6人爭1席

反修例風波、國安法令不少港人考慮移民，不少學校出現退學潮，教育局今日公布2019/21學年中學學位分配辦法的升中選校資料。到底今年英中學額競爭激烈嗎？

教育局今日（12日）公布，據2021年2月的估算，參加2021年度升中派位的適齡小六生僅約53,050人，較2020年同期佔算少約1,850人。《香港01》按教育局《中學一覽表》統計，新學年全港共有約9,233個英中統一派位學額，平均約6人爭一席。

移民潮及轉校潮下，灣仔區校長聯會主席戴德正預計，新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。