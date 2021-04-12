升中派位｜1,850小六生放棄升中派位　英中學額平均6人爭1席

撰文：袁澍鄧穎琳
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反修例風波、國安法令不少港人考慮移民，不少學校出現退學潮，教育局今日公布2019/21學年中學學位分配辦法的升中選校資料。到底今年英中學額競爭激烈嗎？
教育局今日（12日）公布，據2021年2月的估算，參加2021年度升中派位的適齡小六生僅約53,050人，較2020年同期佔算少約1,850人。《香港01》按教育局《中學一覽表》統計，新學年全港共有約9,233個英中統一派位學額，平均約6人爭一席。
移民潮及轉校潮下，灣仔區校長聯會主席戴德正預計，新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。
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灣仔區校長聯會主席戴德正認為，受移民潮及轉校潮影響，新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。（資料圖片）
校長：移民潮下更多家長傾向選報國際直資 升中派位選校可「稍為進取」
灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，受移民潮及轉校潮影響，估計新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。
他解釋，部份港人已舉家移民，故留港學生人數將比預期少，若身處傳統社經地位及收入較高的區份，家長更有能力移民或部署送子女出國升學，即使並非即時離港，父母亦傾向為子女報讀國際或直資中學，方便日後升學時有更大彈性，所以他認為津校及官校競爭情況會有所舒緩，「完咗小學階段，即使唔係立即移民，唔少家長都會考慮國際、直資，方便日後多啲選擇。」戴德正任職的聖公會鄧肇堅中學亦屬英中，他估計競爭情況與去年相若。