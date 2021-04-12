酒吧員工、客人接種第一劑疫苗後　可有限度重開　強制用安心出行

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-12 17:11

疫情放緩，特首林鄭月娥今日（12日）公布放寬防疫措施，提到目前六類關閉處所包括酒吧，員工、顧客在接種第一劑疫苗後，可有限度重開，並須強制用安心出行程式，不再接受「寫紙仔」，細節會再與業界商討。她又說，六類處所關閉時間較長，故政府決定在防疫抗疫基金下，額外發放一筆津貼，支出約4億元。

林鄭月娥指，目前六類仍關閉處所包括酒吧、麻雀館、派對房間、卡拉OK等，強調「呢啲係例子，話比大家聽，點樣具體落實呢個概念，但可以調較。」

特首林鄭月娥今日（12日）公布放寬防疫措施。（李澤彤攝）

她稱，酒吧屬較高風險，因要除下口罩飲酒，又指市民飲用酒精飲品後，守規矩方面或不太準確，故建議酒吧在第一階段，所有員工、顧客都要接種第一劑疫苗，「我哋唔係好苛刻，唔係要求佢哋要打好晒兩劑，隔14日先可以做返生意」，所有顧客須使用安心出行，會容許酒吧有限度重新營業，細節會再與業界商討。

酒吧員工、顧客在接種第一劑疫苗後，可有限度重開。（余俊亮攝）

她說實施8星期後，可進入第二階段，所有員工及食客已經完成兩劑疫苗，並相隔14日，營業限制可進一步放寬。林指，以上六類處所關閉時間較長，故政府決定在防疫抗疫基金下，額外發放一筆津貼，支出約4億元。

香港持牌酒吧會會所表示，對政府決定表示歡迎，至於賠償及一系列復業路線圖或措施，需與政府官員進一步詳細研究細節及執行的可行性，期望盡快與政府官員會面。

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