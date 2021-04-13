新冠肺炎．最新｜昨逾10宗初步確診　限聚令、4人一枱延長兩周

撰文：陳淑霞王潔恩張嘉敏鍾妍鄭翠碧李恩慈黃金棋胡家欣鄧穎琳麥凱茵袁澍黃詠榆歐陽德浩
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本港疫情反覆，本港昨（12日）公布單日新增13宗確診，包括11宗輸入個案，以及2宗本地關連個案，累計增至11,595宗。昨有逾10宗初步確診個案。
港府昨公布多項抗疫新招，包括以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離措施，食肆所有員工及顧客接種疫苗，以及使用「安心出行」，可獲放寬營業限制；酒吧、麻雀館等，如符合有關條件則可有限度復業。親友接種兩劑疫苗或檢測呈陰性，並完成快速測試，可到院舍探訪。
跨境出行方面，本月底起，本港居民「回港易」計劃，會擴大至廣東省以外城市；下月中起，內地居民則可循「來港易」訪港，毋須接種疫苗，來港後亦毋須檢疫。
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