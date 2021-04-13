新冠肺炎．最新｜昨逾10宗初步確診　限聚令、4人一枱延長兩周

社會新聞
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本港疫情反覆，本港昨（12日）公布單日新增13宗確診，包括11宗輸入個案，以及2宗本地關連個案，累計增至11,595宗。昨有逾10宗初步確診個案。

港府昨公布多項抗疫新招，包括以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離措施，食肆所有員工及顧客接種疫苗，以及使用「安心出行」，可獲放寬營業限制；酒吧、麻雀館等，如符合有關條件則可有限度復業。親友接種兩劑疫苗或檢測呈陰性，並完成快速測試，可到院舍探訪。

跨境出行方面，本月底起，本港居民「回港易」計劃，會擴大至廣東省以外城市；下月中起，內地居民則可循「來港易」訪港，毋須接種疫苗，來港後亦毋須檢疫。

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