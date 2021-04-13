新冠肺炎．最新｜消息：今有源頭不明個案　30萬劑復必泰疫苗抵港

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-13 14:53

本港疫情反覆，本港昨（12日）公布單日新增13宗確診，包括11宗輸入個案，以及2宗本地關連個案，累計增至11,595宗。昨有逾10宗初步確診個案。 港府昨公布多項抗疫新招，包括以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離措施，食肆所有員工及顧客接種疫苗，以及使用「安心出行」，可獲放寬營業限制；酒吧、麻雀館等，如符合有關條件則可有限度復業。親友接種兩劑疫苗或檢測呈陰性，並完成快速測試，可到院舍探訪。 跨境出行方面，本月底起，本港居民「回港易」計劃，會擴大至廣東省以外城市；下月中起，內地居民則可循「來港易」訪港，毋須接種疫苗，來港後亦毋須檢疫。

▼4月13日 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

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來港易｜專家料短期內難「雙向豁免」 旅業界嘆只能吸商務客

【14:53】政府周一（12日）公布，計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地人士，可透過「來港易」，毋須14日強制檢疫或接種疫苗的情況下來港。有專家預料，本地疫情在短時間內難「清零」，故即使5月中推行「來港易」計劃，仍難達致「雙向豁免」，即內地人返回大陸時仍要檢疫隔離。

有旅遊業界人士認為，計劃只吸引商務客、辦理醫急事務人士，「作為旅客點會特登嚟香港，再返去隔離14日？」

安心出行｜長者小童無智能電話如何堂食？陳肇始：陪伴家人可掃描

【13:55】政府昨日（12日）宣布，分階段放寬食肆及酒吧措施，條件是要求全部須員工及顧客打針，顧客須使用「安心出行」流動應用程式，不能再填紙，沒手機的長者可獲豁免。食物及衞生局局長陳肇始今（13日）早在電台節目表示，若一家人當中，長者或兒童沒有智能電話，政府會考慮讓家人為他們代為掃描。被問到部份中年人亦可能沒有智能電話，陳肇始說：「呢個情況就好少嘅。」政府將再與業界商討細節。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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強檢大廈｜均益大廈三期月內三度檢測 居民無奈批當局未做好通知

【13:54】西營盤均益大廈三期再次納入強制檢測名單，為一個月內第3次。於今日（13日）早上約10時，大廈外停泊兩架流動檢測車，有約20人分別排隊輪候檢測及登記。



有受檢的居民稱，由於公司要求必須持有檢測結果才可復工，對政府一再要求強檢的決定感無奈，「唔明點解要驗多次，但佢落order都冇辦法。」有年長居民則於今早下樓後，才發現大廈再次遭納入強檢名單，批評大廈已多次強檢，但政府仍未能做好通知工作。

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【12:54】消息透露，今日有源頭不明個案，將設疫情記者會交代；新一批BioNTech復必泰疫苗中午抵港。

安老院舍放寬已打針親友探訪 陳志育：冀保留檢測後恩恤探訪

【12:40】隨着新冠肺炎疫情漸趨受控，已經停探訪逾年的安老及殘疾人士院舍在新措施「疫苗氣泡」，將可恢復有限度探訪，香港安老服務協會主席陳志育今早（13日）在電台節目表示，相信在恢復探訪初期，仍要限制探訪時間和人數等，亦要提供獨立房間，避免訪客接觸到其他院友。至於有部分親友無法接種疫苗，他則建議當局保留現有恩恤安排，容許未接種疫苗，但有72小時內陰性檢測證明的親友，進入院舍探訪。

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

打疫苗換取復業 酒吧業憂查證顧客釀磨擦 黃家和：員工不應鬥氣

【12:35】香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（13日）在電台節目表示，業界早前曾向當局提出強制使用「安心出行」，以解決前線員工核查資料的難題，又強調不會因為員工不接種疫苗而解僱對方，但認為雙方不應「鬥氣」，但要食肆查證顧客有否接種過疫苗則有難度。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則指，要員工接種疫苗並非難題，但政府應說明不適宜打針的員工是否可獲豁免，但他擔心，酒吧僱員要查證顧客是否已打針或會引發磨擦，認為若有酒客未接種疫苗，法律責任不應在酒吧。

林鄭月娥稱或叫停免費檢測遭抨擊 陳肇始：都是說考慮而已

【11:08】食物及衞生局局長陳肇始今早（13日）在電台節目表示，政府多個部門未來一周將約見業界，敲定相關放寬措施的細節。對於有市民不滿政府強制使用「安心出行」，她則指，較少中年人沒有智能電話，而長者和小童則可以跟隨有安心出行的家人進入食肆，但具體細節仍有待與業界商討。被問到特首林鄭月娥稱或取消免費檢測，是否放棄「願檢盡檢」，陳肇始強調特首「都係話考慮啫」。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月11日 外傭到維園搭露營帳篷耍樂▼

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