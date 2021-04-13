新冠肺炎．直播｜無源頭患者曾到荃新天地食飯　8間療養院可探訪

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-13 16:43

本港疫情反覆，本港昨（12日）公布單日新增13宗確診，包括11宗輸入個案，以及2宗本地關連個案，累計增至11,595宗。昨有逾10宗初步確診個案。 港府昨公布多項抗疫新招，包括以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離措施，食肆所有員工及顧客接種疫苗，以及使用「安心出行」，可獲放寬營業限制；酒吧、麻雀館等，如符合有關條件則可有限度復業。親友接種兩劑疫苗或檢測呈陰性，並完成快速測試，可到院舍探訪。 跨境出行方面，本月底起，本港居民「回港易」計劃，會擴大至廣東省以外城市；下月中起，內地居民則可循「來港易」訪港，毋須接種疫苗，來港後亦毋須檢疫。

▼4月13日 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

+ 15 + 15 + 15

【16:40】庾慧玲表示，8間療養醫院將恢復有限度探訪。每病人每周有一名指定家屬，可探一小時，日內會通知家屬做探訪登記。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生交代最新疫情。

張竹君：今日新增13宗確診，10宗是輸入個案，8宗帶N501Y變異病毒株；3宗本地個案，是互相有相關人士。有患者#11604, 55歲女，住深井麗都花園2座，曾到楊屋道街市買餸，到荃新天地食飯、屯門市廣場Uniqlo購物。

另一患者是11604的家人，在中環豐盛創建大廈返工，住尖沙咀友聯大廈。

【15:35】院舍外展新冠肺炎疫苗接種安排今日（13日）開展。

外展疫苗接種團隊及到診註冊醫生會陸續到訪首10間參與外展安排的安老院舍，為已表示同意及經過醫生評估適合接種疫苗的院友及附設於院舍的日間服務單位的服務使用者在院舍內免費接種疫苗。

（一）接種復必泰疫苗：由醫院管理局（醫管局）為院舍作接種流程及配套評估，並安排外展疫苗接種團隊（外展團隊）於院舍為同意及適合接種的院友接種；及

（二）接種科興疫苗：由參與衞生署院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生於院舍為同意及適合接種的院友接種。

來港易｜專家料短期內難「雙向豁免」 旅業界嘆只能吸商務客

【14:53】政府周一（12日）公布，計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地人士，可透過「來港易」，毋須14日強制檢疫或接種疫苗的情況下來港。有專家預料，本地疫情在短時間內難「清零」，故即使5月中推行「來港易」計劃，仍難達致「雙向豁免」，即內地人返回大陸時仍要檢疫隔離。

有旅遊業界人士認為，計劃只吸引商務客、辦理醫急事務人士，「作為旅客點會特登嚟香港，再返去隔離14日？」

安心出行｜長者小童無智能電話如何堂食？陳肇始：陪伴家人可掃描

【13:55】政府昨日（12日）宣布，分階段放寬食肆及酒吧措施，條件是要求全部須員工及顧客打針，顧客須使用「安心出行」流動應用程式，不能再填紙，沒手機的長者可獲豁免。食物及衞生局局長陳肇始今（13日）早在電台節目表示，若一家人當中，長者或兒童沒有智能電話，政府會考慮讓家人為他們代為掃描。被問到部份中年人亦可能沒有智能電話，陳肇始說：「呢個情況就好少嘅。」政府將再與業界商討細節。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

強檢大廈｜均益大廈三期月內三度檢測 居民無奈批當局未做好通知

【13:54】西營盤均益大廈三期再次納入強制檢測名單，為一個月內第3次。於今日（13日）早上約10時，大廈外停泊兩架流動檢測車，有約20人分別排隊輪候檢測及登記。



有受檢的居民稱，由於公司要求必須持有檢測結果才可復工，對政府一再要求強檢的決定感無奈，「唔明點解要驗多次，但佢落order都冇辦法。」有年長居民則於今早下樓後，才發現大廈再次遭納入強檢名單，批評大廈已多次強檢，但政府仍未能做好通知工作。

+ 4 + 4 + 4

【12:54】消息透露，今日有源頭不明個案，將設疫情記者會交代；新一批BioNTech復必泰疫苗中午抵港。

安老院舍放寬已打針親友探訪 陳志育：冀保留檢測後恩恤探訪

【12:40】隨着新冠肺炎疫情漸趨受控，已經停探訪逾年的安老及殘疾人士院舍在新措施「疫苗氣泡」，將可恢復有限度探訪，香港安老服務協會主席陳志育今早（13日）在電台節目表示，相信在恢復探訪初期，仍要限制探訪時間和人數等，亦要提供獨立房間，避免訪客接觸到其他院友。至於有部分親友無法接種疫苗，他則建議當局保留現有恩恤安排，容許未接種疫苗，但有72小時內陰性檢測證明的親友，進入院舍探訪。

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

打疫苗換取復業 酒吧業憂查證顧客釀磨擦 黃家和：員工不應鬥氣

【12:35】香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（13日）在電台節目表示，業界早前曾向當局提出強制使用「安心出行」，以解決前線員工核查資料的難題，又強調不會因為員工不接種疫苗而解僱對方，但認為雙方不應「鬥氣」，但要食肆查證顧客有否接種過疫苗則有難度。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則指，要員工接種疫苗並非難題，但政府應說明不適宜打針的員工是否可獲豁免，但他擔心，酒吧僱員要查證顧客是否已打針或會引發磨擦，認為若有酒客未接種疫苗，法律責任不應在酒吧。

林鄭月娥稱或叫停免費檢測遭抨擊 陳肇始：都是說考慮而已

【11:08】食物及衞生局局長陳肇始今早（13日）在電台節目表示，政府多個部門未來一周將約見業界，敲定相關放寬措施的細節。對於有市民不滿政府強制使用「安心出行」，她則指，較少中年人沒有智能電話，而長者和小童則可以跟隨有安心出行的家人進入食肆，但具體細節仍有待與業界商討。被問到特首林鄭月娥稱或取消免費檢測，是否放棄「願檢盡檢」，陳肇始強調特首「都係話考慮啫」。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月11日 外傭到維園搭露營帳篷耍樂▼

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：新冠肺炎・3.12｜連續3日無源頭不明個案 政府公布放寬防疫方案

打完一針兩針新冠疫苗有何着數 一文看清最新「催谷」措施

疫苗氣泡7大疑問未解 16至30歲無得打疫苗、長者無手機怎辦？

「回港易」月底擴至廣東省外港人 5月中全國享免檢來港毋須打針

新冠肺炎｜已接種疫苗市民 快速測試結果呈陰性 可到院舍探訪

疫苗氣泡｜變相逼員工配合？無打針被停工未必構歧視 議員籲互諒

航班熔斷制收緊 一定數目乘客染變種病毒 禁當地所有機來港14日

安心出行｜香港仔大家樂大快活因食客未掃碼 被禁晚市堂食至下周

限聚令｜童軍中心辦百人榮休宴疑違2宗罪 民政署警告通緝或檢控

強制檢測｜均益大廈三期月內三度上榜 屯門譚伯羽及2幼園上榜

食肆放寬掛勾疫苗接種 業界：免炒人破壞關係 促准兩周一檢代替

▼消費券點用？ 按圖即看$5000電子消費券懶人包▼