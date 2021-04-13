新冠肺炎．4.14｜3親友確診一列源頭不明　麗都花園2座封區檢測

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-14 01:04

本港疫情反覆，本港今日（13日）公布單日新增13宗確診，包括10宗輸入個案，3宗本地個案，累計增至11,608宗。初步確診個案暫時少於5宗。公立醫院8間療養院於4月23日起恢復有限度探訪。 跨境出行方面，本月底起，本港居民「回港易」計劃，會擴大至廣東省以外城市；下月中起，內地居民則可循「來港易」訪港，毋須接種疫苗，來港後亦毋須檢疫。

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確診大廈食肆｜3患者行蹤曝光 源頭不明婦光顧屯門「意粉狂熱」

【01:00】新冠肺炎疫情持續，本港周二（13日）新增13宗確診，3宗屬於本地個案，屬親戚關係，其中55歲女婦人最早發病，列源頭不明個案。



根據衞生署公布的確診者居所及行蹤所示，深井麗都花園2座、尖沙咀友聯大廈以及牛池灣嘉峰臺第2座上榜，其中深井麗都花園2座被圍封納入受限區域，居民需於今晚內接受強制檢測。



到訪餐廳行蹤方面，上述確診者曾光顧屯門時代廣場「PASTAHOLIC意粉狂熱」、長沙灣喜韻商場「最掂燒味」及長沙灣億利工業中心「米飯主題餐廳」，其中兩人另曾前往曾咀靈灰安置所拜山。

航班熔斷機制加辣 7日內5確診乘客帶變種病毒株 全國禁飛港14天

【00:50】本港疫情漸趨受控，確診個案以外地輸入為主。政府周二（13日）晚上公布，進一步收緊航班的「熔斷機制」，並再「加辣」，如在7天內從同一國家抵港的任何民航客機，共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株，政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天，而非限於「疫機」出發的地區。

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府要求抵港人士要在機場等待至有陰性檢測結果才可離開。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府宣布延續社交距離措施14日 4.29起以「疫苗氣泡」作調整基礎

【00:47】政府13日凌晨公布延續《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施，指明已完成接種2019冠狀病毒病疫苗的處所員工將無須進行定期檢測。食物及衞生局發言人表示，如疫情持續穩定，由4月29日起，會按行政長官於12日公布的抗疫新路向，以「疫苗氣泡」為基礎，調整社交距離措施，稍後公布具體細節。

安心出行｜開發連首年開支共510萬 平均每個下載成本暫$1.3

【22:54】政府一直催谷「安心出行」流行應用程式的使用量，根據創科局財委會文件，「安心出行」系統開發成本約為300萬元，每年維護成本約90萬元，宣傳開支為120萬元，即首年開支約510萬元。截至今年4月7日，總下載數字超過373萬次，有超過8.2萬個公私營場所參與張貼「安心出行」二維碼。推算平均每個下載成本約1.3元。

創科局公布，安心出行開發成本約300萬元（歐嘉樂攝）

新冠疫苗｜接種人數破60萬大關 20歲少女打復必泰後半身麻痺

【22:40】政府公布接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約918,700劑疫苗。當中約615,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約355,500名接種科興疫苗，約259,800名接種復必泰疫苗。約303,400名市民已接種第二劑疫苗，包括約165,600名接種科興疫苗，約137,800名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有3,800名市民接種第一劑科興疫苗、9,400名市民接種第二劑科興疫苗；約有14,000名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有13,300名。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

【22:27】政府公布昨日有8宗接種疫苗後送院個案，當中接種科興及復必泰分別3及5人。其中5人已經出院， 2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診療自行離開醫院。

一名20歲少女在香港中文大學醫院接種第一劑復必泰，出現左半身麻痺及暈眩，她經診症後不遵從醫生勸告自行出院。另一名40歲女子在元朗體育館接種第一劑復必泰後頭痛及噁心，未經診症自行離開醫院。

當局公布一名50歳婦人在荃景圍體育館接種第一劑復必泰後出現疫苗敏感，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

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【22:18】友愛邨愛暉樓3座對出發生交通意外，一部Tesla與一列輕鐵相撞，無人受傷。

友愛邨愛暉樓老翁家中死亡 樣本檢測今確診 22樓居民撤離檢疫

【22:12】衞生署公布，屯門友愛邨愛暉樓第3座繼早前公布7宗個案，涉及五個09、31及32室單位，其中兩個單位位於22樓，今日中心再發現一宗確診個案居住於愛暉樓第3座22樓另一單位，因此決定採取更審慎的感染控制措施，會進一步向愛暉樓第3座22樓其餘沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

【21:12】屯門友愛邨愛暉樓3座近日累計有7名居民確診，據了解，衞生署今晚展開近日第三度撤離檢疫行動。居民陳先生和太太知道自己居住的22樓要撤離，二人拉了車仔裝滿食物等，先去送給朋友，再回來等坐車送去檢疫。

政府首公布24人接種非預約疫苗 有人專程去錯接種中心打錯針

【20:45】政府表示，因應早前發生有市民前往非預約的社區疫苗接種中心而獲得接種新冠疫苗的事件，政府各相關決策局和部門和有關的營運機構已全面覆核社區疫苗接種中心的接種紀錄，連同早前發現的個案，共有24人預約登記與實際接種疫苗不同的個案。發言人表示，一些市民是在預約後改變主意，前往了不同的接種中心；另一些個案，則是有關人士去錯別的接種中心而接種了和預約不同的疫苗，知悉事件後已從速跟進，確保有關市民接種的第二劑是同一款疫苗。

當局已實施改善措施：加強員工的訓練和要求各接種中心提高警覺，中心主任須加強監察其中心的管理和員工的工作；為了讓市民清楚知悉其應該前往的疫苗接種地點，各接種中心和醫院管理局指定普通科門診診所均已獲編派獨有的場地編號，科興（Sinovac）疫苗接種中心的場地編號會以「S」字母開首，復必泰（BioNTech）疫苗接種中心的場地編號會以「B」字母開首。

新冠肺炎｜居新屋嶺村77歲確診翁 抗疫近9個月終不敵病魔今不治

【20:21】葛量洪醫院發言人公布，一名77歲男病人（個案編號：1989）延至今日下午4時40分離世，至今共有202名病人於公立醫院離世，另6人在私家醫院或家中死亡，累計共208死。

男死者生前居上水新屋嶺村，去年7月20日因確診入住東區尤德夫人那打素醫院接受隔離治療。病人情況其後轉差，於同月27日被轉送深切治療部接受治療。經治療後，病人病毒抗體呈陽性，衞生署於去年8月28日解除其隔離令。病人因自身疾病需繼續留醫，並於今年3月22日轉送葛量洪醫院結核暨胸肺內科病房接受治療，惟其病情持續惡化。

突襲封區｜深井麗都花園2座再有居民確診 居民禁足檢測

【20:02】政府相隔近兩周後再次展開封區檢測。今日3宗本地個案為親戚關係，最先發病的55歲婦人列感染源頭不明，她居於住深井麗都花園2座。政府公布自晚上8時起限制在荃灣指明「受限區域」，即深井麗都花園第2座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（14日）上午約7時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

政府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

4月13日晚上近8時，警方人員到深井麗都花園展開封區檢測行動。（鄭子峰攝）

政府公布自晚上8時起限制在荃灣指明「受限區域」，即深井麗都花園第2座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。(政府新聞處圖片)

消息：消防處改常務訓令可要求員工打疫苗 處方：無計劃強制接種

【19:55】港府展開新冠疫苗接種計劃逾兩個月，紀律部隊為優先接種群組。據了解，消防處內部（13日）今日流傳一份新修訂的「常務訓令」，擴闊以往涵蓋有關「霍亂」的條款，訂明為防「感染可能會導致公共服務中斷」的傳染病，所有人員須按照指示和要求，進行「適當的疫苗接種」，惹起前線消防疑慮「強迫打針」。

消防處回覆查詢指，現時並無計劃行使相關訓令，以強制屬員接種任何疫苗。

香港仔中心大快活仍沒安排職員在門口提點食客掃描「安心出行」。（歐陽德浩攝）

大家樂大快活分店違防疫罰停晚市堂食 實測一店仍無人監管入店

【17:58】本港新冠肺炎疫情持續，食肆需遵照防疫措施。大家樂及大快活的香港仔中心分店本月4日被發現有顧客無使用「安心出行」或「填紙仔」失實，遭食環署罰暫停晚市堂食14日，以及每枱回復至不多於2人。記者今日（13日）到場視察，發現兩店的職員雖然有提點食客登記資料，卻仍未見核對資料。



有居民認為，政府的罰則嚴厲，建議政府部門在巡查店舖時，應警告亂填資料的市民，「佢哋舖頭好難做，你點填人哋都唔知。」亦有居民指，餐廳被處罰，食客被迫只能2人一枱，認為餐廳及食客均為受害者。

疫苗氣泡｜放寛堂食強制用安心出行 食肆憂客流失：半數人填紙仔

【17:46】行政長官林鄭月娥昨日（12日）宣布最新一輪的防疫措施，指食肆若要放寬至6人一枱，及延長堂食至午夜12時，條件是員工接種第一劑疫苗、所有顧客使用「安心出行」，不再接受「寫紙仔」。

01記者今日走訪多間食肆了解情況，食肆間情況不一，有食肆負責人表示大約九成客已經「掃碼」(安心出行二維碼)進入，認為「安分守己的人始終比較多」。另有店家表示只有一半的客人有安裝「安心出行」，憂心未來另外一半的客人會流失，又稱恐會引發店家與客人的矛盾，「都有試過提醒客人掃碼被鬧返轉頭。」

至於要求食肆劃出「clean zone」，安排完成兩針疫苗的食客在指定區域用膳，有店家則表示食肆面積較小，難以分區。

四名中學生4月13日外出用餐，當中三人已經安裝「安心出行」，高同學（左一）則堅持未有安裝。（歐嘉樂攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（歐家樂攝）

安心出行｜疫苗氣泡下停填紙仔礙追蹤？ 張竹君：好多電話都係錯

【17:49】政府提出「疫苗氣泡」，但有意參加計劃的食肆必須規定食客使用「安心出行」，意味「填紙仔」登記個人資料的選擇不再。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（13日）表示，追蹤工作並非單靠「安心出行」或「紙仔」，「安心出行」會通知曾到登記的人士注意相關事項，至於找「紙仔」對資料則只會在當餐廳或處所出現多於一宗個案時才進行，她更指「好多電話都係錯」。

▼4月5日 復必泰疫苗「復打」首天▼

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復必泰疫苗｜第二批約30萬劑今日抵港 政府：會按程序檢查核對

【17:16】由於部分復必泰疫苗藥瓶封蓋包裝現瑕疵，港府上月底緊急煞接種，並於本月5日起才恢復接種。衞生署今日（13日）表示，由另一德國廠房（Baxter）封裝的第二批，約30萬劑復必泰疫苗早上已抵港，強調會按程序檢查、核對。

澳門行政長官賀一誠今日出席立法會答問大會時表示，正與中央商討疫苗互認機制，期望可以先在廣東省証試行。（資料圖片）

新冠疫苗｜澳門與中央政府商討疫苗互認機制 冀廣東省先試行

【17:00】港府昨日宣布，計劃本月底放寬港人的「回港易」計劃至廣東省以外，又擬5月中增「來港易」計劃，讓居於內地及外地人士可「免檢疫」、「免打針」來港。



澳門行政長官賀一誠今日出席立法會答問大會時表示，正與中央商討疫苗互認機制，期望可先在廣東省試行。他指，若中央批准有關互認機制，相信可減少很多人「一周一檢」的成本。

▼4月13日 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

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【16:55】就療養院探訪前，如有打針可做抗原快速測試，市民應如何選擇快速測試試劑盒，庾慧玲回應說：「坊間都多選擇，我哋有困難去揀邊啲叫市民去做，會叫市民帶說明書畀我哋，參考指引及結果，其後會再檢討。」

8間公立療養院4.21放寬探訪 每周准1名持陰性報告家屬探訪1小時

【16:40】庾慧玲表示，8間療養醫院將在4月21日恢復有限度探訪。每病人每周有一名指定家屬，可探一小時，日內會通知家屬做探訪登記。家屬有兩個選擇，他們可以在探之前72小時做檢測，如打了兩針疫苗後兩周者則只做快速測試(24小時)，是減少對員工及其他人的風險。

▼4.4清明節 市民往將軍澳華人永遠墳場拜山▼

增3宗本地個案 最早發病主婦未知感染源頭 曾到屯門將軍澳拜山

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生交代最新疫情。

張竹君：今日新增13宗確診，10宗是輸入個案，8宗帶N501Y變異病毒株；3宗本地個案，是互相有相關人士。#11604患者源頭不明55歲婦人，住深井麗都花園2座，曾到楊屋道街市買餸，到荃新天地「天· 悠蔬食」食飯、屯門市廣場Uniqlo購物。4月3日與家人去過曾咀靈灰安置所拜山。

另一患者是34歲女士，#11604的家人，在中環豐盛創建大廈返工，住尖沙咀友聯大廈。4月4日另與約8名親戚在將軍澳華人永遠墳場拜山，曾去家人屋企飲湯，故家人要檢疫。

第3名患者是38歲男，他都在尖沙咀漆咸道33-35號南友聯大廈住，有時在牛池灣嘉豐台2座住，曾在深井麗都花園2座一起住，在長沙灣香港中心29樓返工，工作地點要強制檢測。

初步確診暫時少於5 宗，都是輸入個案。

強檢大廈｜4樓宇須檢測 深井麗都花園2座、牛池灣嘉峰臺2座上榜

【15:35】院舍外展新冠肺炎疫苗接種安排今日（13日）開展。

外展疫苗接種團隊及到診註冊醫生會陸續到訪首10間參與外展安排的安老院舍，為已表示同意及經過醫生評估適合接種疫苗的院友及附設於院舍的日間服務單位的服務使用者在院舍內免費接種疫苗。

（一）接種復必泰疫苗：由醫院管理局（醫管局）為院舍作接種流程及配套評估，並安排外展疫苗接種團隊（外展團隊）於院舍為同意及適合接種的院友接種；及

（二）接種科興疫苗：由參與衞生署院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生於院舍為同意及適合接種的院友接種。

來港易｜專家料短期內難「雙向豁免」 旅業界嘆只能吸商務客

【14:53】政府周一（12日）公布，計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地人士，可透過「來港易」，毋須14日強制檢疫或接種疫苗的情況下來港。有專家預料，本地疫情在短時間內難「清零」，故即使5月中推行「來港易」計劃，仍難達致「雙向豁免」，即內地人返回大陸時仍要檢疫隔離。

有旅遊業界人士認為，計劃只吸引商務客、辦理醫急事務人士，「作為旅客點會特登嚟香港，再返去隔離14日？」

安心出行｜長者小童無智能電話如何堂食？陳肇始：陪伴家人可掃描

【13:55】政府昨日（12日）宣布，分階段放寬食肆及酒吧措施，條件是要求全部須員工及顧客打針，顧客須使用「安心出行」流動應用程式，不能再填紙，沒手機的長者可獲豁免。食物及衞生局局長陳肇始今（13日）早在電台節目表示，若一家人當中，長者或兒童沒有智能電話，政府會考慮讓家人為他們代為掃描。被問到部份中年人亦可能沒有智能電話，陳肇始說：「呢個情況就好少嘅。」政府將再與業界商討細節。

新冠疫苗｜港府推疫苗氣泡誘打針 接種市民︰錯方向應講疫苗好處

【14:41】政府昨日（12日）公佈將推「疫苗氣泡」，分階段放寬防疫措施，而條件是市民需要接種疫苗及使用安心出行應用程式。記者今日（13日）到位於界限街體育館的疫苗接種中心觀察，大部份市民認為，新措施對考慮接種疫苗的影響不大，甚至有市民批評政府「錯方向」，認為應將重心推廣疫苗好處，而非推出各種條件來令市民接種疫苗；亦有不少市民希望，接種疫苗後，到訪外地可減少受感染風險。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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強檢大廈｜均益大廈三期月內三度檢測 居民無奈批當局未做好通知

【13:54】西營盤均益大廈三期再次納入強制檢測名單，為一個月內第3次。於今日（13日）早上約10時，大廈外停泊兩架流動檢測車，有約20人分別排隊輪候檢測及登記。



有受檢的居民稱，由於公司要求必須持有檢測結果才可復工，對政府一再要求強檢的決定感無奈，「唔明點解要驗多次，但佢落order都冇辦法。」有年長居民則於今早下樓後，才發現大廈再次遭納入強檢名單，批評大廈已多次強檢，但政府仍未能做好通知工作。

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【12:54】消息透露，今日有源頭不明個案，將設疫情記者會交代；新一批BioNTech復必泰疫苗中午抵港。

安老院舍放寬已打針親友探訪 陳志育：冀保留檢測後恩恤探訪

【12:40】隨着新冠肺炎疫情漸趨受控，已經停探訪逾年的安老及殘疾人士院舍在新措施「疫苗氣泡」，將可恢復有限度探訪，香港安老服務協會主席陳志育今早（13日）在電台節目表示，相信在恢復探訪初期，仍要限制探訪時間和人數等，亦要提供獨立房間，避免訪客接觸到其他院友。至於有部分親友無法接種疫苗，他則建議當局保留現有恩恤安排，容許未接種疫苗，但有72小時內陰性檢測證明的親友，進入院舍探訪。

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

打疫苗換取復業 酒吧業憂查證顧客釀磨擦 黃家和：員工不應鬥氣

【12:35】香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（13日）在電台節目表示，業界早前曾向當局提出強制使用「安心出行」，以解決前線員工核查資料的難題，又強調不會因為員工不接種疫苗而解僱對方，但認為雙方不應「鬥氣」，但要食肆查證顧客有否接種過疫苗則有難度。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則指，要員工接種疫苗並非難題，但政府應說明不適宜打針的員工是否可獲豁免，但他擔心，酒吧僱員要查證顧客是否已打針或會引發磨擦，認為若有酒客未接種疫苗，法律責任不應在酒吧。

林鄭月娥稱或叫停免費檢測遭抨擊 陳肇始：都是說考慮而已

【11:08】食物及衞生局局長陳肇始今早（13日）在電台節目表示，政府多個部門未來一周將約見業界，敲定相關放寬措施的細節。對於有市民不滿政府強制使用「安心出行」，她則指，較少中年人沒有智能電話，而長者和小童則可以跟隨有安心出行的家人進入食肆，但具體細節仍有待與業界商討。被問到特首林鄭月娥稱或取消免費檢測，是否放棄「願檢盡檢」，陳肇始強調特首「都係話考慮啫」。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月11日 外傭到維園搭露營帳篷耍樂▼

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昨日總覽：新冠肺炎・3.12｜連續3日無源頭不明個案 政府公布放寬防疫方案

打完一針兩針新冠疫苗有何着數 一文看清最新「催谷」措施

疫苗氣泡7大疑問未解 16至30歲無得打疫苗、長者無手機怎辦？

「回港易」月底擴至廣東省外港人 5月中全國享免檢來港毋須打針

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疫苗氣泡｜變相逼員工配合？無打針被停工未必構歧視 議員籲互諒

航班熔斷制收緊 一定數目乘客染變種病毒 禁當地所有機來港14日

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限聚令｜童軍中心辦百人榮休宴疑違2宗罪 民政署警告通緝或檢控

強制檢測｜均益大廈三期月內三度上榜 屯門譚伯羽及2幼園上榜

食肆放寬掛勾疫苗接種 業界：免炒人破壞關係 促准兩周一檢代替

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