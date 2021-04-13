黃之鋒認參與反禁蒙面法集結　稱基於公民抗命原則違法　下午判刑

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-13 11:48

港府前年10月頒布《禁蒙面法》，翌日即有大批示威者上街遊行表達不滿，其中前眾志秘書長黃之鋒和社民連古思堯被指參與未經批准集結，黃另被控使用蒙面物品。黃早前承認所有控罪，古則不認罪，但經審訊後，今（13日）在東區法院亦被裁定罪成。黃之鋒求情稱當日示威規模小，他亦只是在接受訪問時才戴上口罩，強調是基於公民抗命原則才作違法行為；法庭將今午4時判刑。

被告黃之鋒（24歲）及古思堯（74歲）同被控於2019年10月5日，連同其他身份不詳的人，在無合理辯解下，明知而參與一個未經批准集結；黃之鋒另被參與未經批准集結時，使用相當可能阻止辨識身份的蒙面物品，即一個掛耳式口罩。

古承認違法只是選擇不認罪

裁判官鄧少雄宣判時指，古思堯選擇自辯，在庭上承認曾參與公眾遊行，亦沒有挑戰控方案情。古在審訊中亦在控方呈堂的示威現場片段中認出自己，而從片中可見古當時手持印有「願榮光歸香港」的黃色大直幡。鄧官總結古的立場指，古承認曾作出違法行為，只是選擇不認罪，故在此基礎下裁定古罪名成立。

黃為公民抗命才蒙面

黃之鋒代表律師求情時指，黃並非當日遊行的組織者，當日的遊行規模較小，只有數百至一千人參加，現場沒有暴力事件發生，亦沒有人受傷，加上黃之鋒在現場其實一直都沒有帶上口罩，直至接受訪問時才帶上，可見他並非是為了掩藏身份，只是基於公民抗命原則才違反《禁蒙面法》。

古患腸癌第四期

古思堯自行陳詞則指，自己患有第四期直腸癌，準備在瑪嘉烈醫院接受第三期手術；古又指，他參與社運30餘年，歷經10次監禁，即使於本案再被監禁亦不會是最後一次，指未來有機會故意違反《國安法》，明言法庭不需可憐或同情他，也不需對他仁慈。

案件編號：ESCC 2097/2020