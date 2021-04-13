男生怕被控訛稱與人共膳　同學受查受驚道出實情　男生准守行為

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-13 20:00

16歲男生去年8月31日就太子站事件一周年示威聚集被捕，因怕被起訴，訛稱當晚與同學吃晚飯，並著同學與他「夾口供」。惟同學遭警方查問時感害怕，終在父親陪同下說出實情。男生原被控企圖誤導警員罪。案件今（13日）在西九龍裁判法院提堂，裁判官考慮男生年輕，已知錯和向同學道歉，准男生自簽2,000元保守行為12個月，撤銷控罪。

被告姓盧（16歲）是一名學生，他被指於2020年9月28日，在旺角警署接見室3號明知地提供虛假資料，即訛稱在同年8月31日晚上與廖姓同學在旺角區用餐，企圖誤導警務人員，即偵緝警員10354，被控一項企圖誤導警務人員罪。

著廖刪除訊息及稱曾一同共膳

被告被捕後，向警方稱案發正與一名姓廖同學晚飯，他在同年9月18日以通訊程式WhatsApp通知廖，被告稱他於8月31日被捕，希望廖同樣向警方供稱當晚與他一同晚飯，並着廖刪除訊息記錄，廖依從照做。

廖感害怕叫母親代接電話

廖同學在10月2日收到多個不明來電，以為是傳銷電話沒有接聽，被告告訴廖那是旺角警署來電，以確認他曾否與被告晚飯。對於被告請求廖幫忙「夾口供」，廖感到害怕，故在旺角警署再致電時請媽媽代為接聽。 後來廖在爸爸陪同下錄口供，指他當晚留在家中，沒有與被告吃晚飯。

被告認想了結案件著廖作假證供

被告承認當晚獨自在旺角吃晚飯，他表示擔心被起訴，希望想盡快了結案件，才請廖向警方作假證供，事後有向廖致歉。主任裁判官徐綺薇考慮到被告年輕，已經知錯和向同學道歉，准他自簽2,000元保守行為12個月，控方撤銷控罪。

案件編號：WKCC763/2021