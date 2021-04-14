新冠肺炎．最新｜兩名孕婦接種復必泰疫苗後流產　其中一胎約24周

撰文： 梁煥敏 胡家欣 鍾妍 朱海棋 鄭秋玲 李恩慈 麥凱茵 袁澍 曾凱欣 最後更新日期： 2021-04-14 21:18

本港疫情回落卻存暗湧，衞生署今日（14日）公布新增5宗確診，累計增至11,613宗。5宗個案中，4宗是輸入個案，1宗本地個案與之前個案相關，住屯門友愛邨愛暉樓，但患者已離世。 另外，今日初步確診個案暫時少於5宗。

【21:20】今日網上流傳一份由主要辦婚宴酒席的譽宴集團發出的員工內部通告，指員工必須在本月26日前完成第一針疫苗接種，並需將證明交予公司人事部門，否則29日起安排停工。有現職員工向《香港01》確認文件內容屬實，指體諒公司「遵從港府要求」，但作為員工感到「進退兩難」，仍要時間考慮會否去接種疫苗「保飯碗」。

疫苗氣泡｜譽宴發通告要求員工打針否則停工 前線憂進退兩難

有現職員工確實文件內容，指體諒公司只遵從港府要求，現時的確不多同事已接受疫苗注射。（網上圖片）

【20:40】衞生署公布，於4月12日接獲醫院管理局（醫管局）呈報一宗懷疑接種新冠疫苗的異常事件個案。個案涉及一名32歲女子，根據醫管局的資料，該女子未能提供清晰的妊娠資料。她於4月10日驗孕呈陽性結果，並於翌日發現下體出血、下腹痛並排出胎兒，同日到瑪麗醫院急症室求醫，胎兒於同日證實死亡。醫管局評估重量後估計胎齡大約為23至24週。根據資料，該女子曾於4月8日在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署於4月8日亦接獲醫管局呈報另一宗懷疑異常事件個案，涉及另一名32歲女子，她於3月25日驗孕呈陽性結果，於3月31日因下體出血到伊利沙伯醫院急症室求醫，經檢查後診斷為流產。根據資料，該女子曾於3月23日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

2名32歲孕婦接種復必泰後流產 有事主胎兒估計約24周

【19:45】消息指，有兩名30多歲的孕婦近日接種復必泰疫苗後流產，她們分別去瑪麗及伊利沙伯醫院求醫。其中於瑪麗醫院求醫的32歲孕婦，其流產的胎兒重量約500克，料已24周。據了解，該名孕婦於4月8日在聖保祿醫院打針。

▼4.13深井麗都花園2座封區禁足檢測▼

【17:40】醫院管理局公布，截至今日上午九時，過去24小時共有10名確診病人出院，至今共有11,237名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用658間負壓病房，合共1 214張負壓病床，現時共有132名確診病人分別於19間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中六人情況危殆，兩人情況嚴重，其餘124人情況穩定。

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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疫苗氣泡｜港府推打針換放寬食肆營業限制 接種市民：疑難以執行

【14:12】政府疫苗接種計劃繼續開展，不少市民今日（14日）繼續到佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。政府日前宣布，食肆可有條件放寬營業限制，包括要求員工須打針，第二階段更可劃出特定範圍（Clean Zone）專門招待已接種疫苗顧客。有打針的市民認為，有關安排可以接受，但質疑食肆始終難以判斷食客有否打針，「（食肆）冇執法權，點要求啲客（畀你）睇針咭，你冇睇點分到一堆打咗，唔通講咗就係？」

另外，有已接種疫苗的市民認為，做法對食客始終有保障，「有啲人可能真係唔啱打針，但唔知佢有冇事，分開啲都好」。

今增5宗確診 友愛邨愛暉樓老翁離世證染疫 另有少於5宗初步確診

【14:04】衞生署衞生防護中心公布，截至四月十四日零時零分，中心正調查五宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 613宗（包括11 612宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案中4宗為輸入個案；一宗與本地個案有流行病學關連，#11611 70歲男患者住友愛邨愛暉樓第3座。今日少於5宗初步確診個案。

【12:27】消息表示，今日新增5宗確診，沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。

新冠肺炎｜何栢良憂變種病毒入侵社區 促禁菲律賓等四地航班抵港

【12:23】新冠肺炎疫情未止，截至昨日（13日），累計210宗N501Y變種病毒個案，全屬輸入個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（14日）早在電台節目稱，政府應考慮禁止從菲律賓、印度、印尼及巴基斯坦出發的航班抵港。他警告若不煞停航班，擔心變種病毒隨時入侵本港社區。

疫苗氣泡｜黃傑龍︰僱主不應壓迫員工接種 料業界多維持現況

【09:34】政府提出以「疫苗氣泡」為基礎，按程度放寬食肆營業限制。叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍，今早（14日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示，要求食肆全體員工接種疫苗，只是放寬的前設，並非真正「誘因」，只能理解為是「路線圖」，形容要達到是「好遙遠」。他認為，良好勞資關係，僱主不應以壓迫方式，要求員工接種。

【09:33】八間療養醫院下周三恢復「特別探訪安排」。醫管局高級行政經理（護理） 梁明，今早（14日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，會於下周三前(21日)聯絡病人家屬講解安排及預約。

梁明表示，探訪者如已接種兩劑新冠疫苗，在探訪前24小時內進行抗原快速測試，需自行各大超級市場及註冊藥房購買試劑，暫未有指明牌子，在家預先完成測試後，要提供包含當事人樣貌、呈陰性檢測結果、日期及時間的相片，並出示抗原快速測試的包裝及使用說明書。梁明表示，相信完成接種疫苗已有抗體，但仍需行抗原快速測試，是提供「額外保障」。

亞博社區治療軍師李立業邊做邊學 如何解決女病人館跳掣問題？

【08:00】本港疫情經歷四波起伏，亞博於第三及第四波疫情化身社區治療設施，共接收約4,000名病人。負責出謀獻策，以至親力打點的「軍師」、皇仁書院校友李立業形容，社區治療是個「thinking out of the box」（跳出框架）的嶄新概念，他必須聆聽意見、與前線後勤員工一起邊做邊學，改進不完善的地方。譬如團隊設法解決病人物資問題，又總是女病人館電掣常「跳線」，探究發現女病人多帶強力風筒入館使用所致，團隊於是設立「吹頭區」，避免再發生類似情況。

人嘅恐懼永遠喺事件未發生時出現，進行緊就會無咗。 李立業醫生

醫管局醫生流失率降至3.9% OT費增至3億 人均10萬｜特別財會

【07:30】食物及衞生局回覆立法會議員就財委會特別會議的書面質詢，文件顯示，由於疫情影響，多項醫院管理局的服務使用人次大減，例如專科門診舊症就診人次急跌近200萬。

醫管局的醫生流失率也由前年的5.4%下降至3.9%。在疫情影響下，醫生的超時津貼開支就有所提升，由前年的2.6億元增加至去年的3億元，平均每名醫生獲10萬元「OT費」。

【07:00】政府公布已完成深井麗都花園2座強制檢測行動，約780名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

確診大廈食肆｜3患者行蹤曝光 源頭不明婦光顧屯門「意粉狂熱」

【01:00】新冠肺炎疫情持續，本港周二（13日）新增13宗確診，3宗屬於本地個案，屬親戚關係，其中55歲女婦人最早發病，列源頭不明個案。



根據衞生署公布的確診者居所及行蹤所示，深井麗都花園2座、尖沙咀友聯大廈以及牛池灣嘉峰臺第2座上榜，其中深井麗都花園2座被圍封納入受限區域，居民需於今晚內接受強制檢測。



到訪餐廳行蹤方面，上述確診者曾光顧屯門時代廣場「PASTAHOLIC意粉狂熱」、長沙灣喜韻商場「最掂燒味」及長沙灣億利工業中心「米飯主題餐廳」，其中兩人另曾前往曾咀靈灰安置所拜山。

航班熔斷機制加辣 7日內5確診乘客帶變種病毒株 全國禁飛港14天

【00:50】本港疫情漸趨受控，確診個案以外地輸入為主。政府周二（13日）晚上公布，進一步收緊航班的「熔斷機制」，並再「加辣」，如在7天內從同一國家抵港的任何民航客機，共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株，政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天，而非限於「疫機」出發的地區。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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政府宣布延續社交距離措施14日 4.29起以「疫苗氣泡」作調整基礎

【00:47】政府13日凌晨公布延續《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施，指明已完成接種2019冠狀病毒病疫苗的處所員工將無須進行定期檢測。食物及衞生局發言人表示，如疫情持續穩定，由4月29日起，會按行政長官於12日公布的抗疫新路向，以「疫苗氣泡」為基礎，調整社交距離措施，稍後公布具體細節。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.13｜3親友確診一列源頭不明 麗都花園2座封區檢測

增3宗本地個案 最早發病主婦未知感染源頭 曾到屯門將軍澳拜山

友愛邨愛暉樓老翁家中死亡 樣本檢測今確診 22樓居民撤離檢疫

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突襲封區｜深井麗都花園2座再有居民確診 居民禁足檢測

新冠疫苗｜接種人數破60萬大關 20歲少女打復必泰後半身麻痺

消息：消防處改常務訓令可要求員工打疫苗 處方：無計劃強制接種

政府首公布24人接種非預約疫苗 有人專程去錯接種中心打錯針

新冠疫苗｜澳門與中央政府商討疫苗互認機制 冀廣東省先試行

安心出行｜疫苗氣泡下停填紙仔礙追蹤？ 張竹君：好多電話都係錯

疫苗氣泡｜放寛堂食強制用安心出行 食肆憂客流失：半數人填紙仔

大家樂大快活分店違防疫罰停晚市堂食 實測一店仍無人監管入店

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安心出行｜開發連首年開支共510萬 平均每個下載成本暫$1.3

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

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▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

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