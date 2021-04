新冠肺炎．最新｜消息：今新增5宗確診　不設疫情記者會

撰文: 梁煥敏 胡家欣 鍾妍 朱海棋 鄭秋玲 李恩慈 麥凱茵 袁澍 曾凱欣 最後更新日期: 2021-04-14 12:28

本港疫情回落卻存暗湧,衞生署昨日(13日)公布新增13宗確診,累計增至11,608宗。3宗本地個案患者為親友,最先發病的55歲婦列為源頭不明個案,她與兩名30多歲男女患者在復活節和清明節長假有一同外出用膳及拜山,親友及同事數十人要檢疫。與此同時,友愛邨愛暉樓3座疫情轉不明朗,一名22樓七旬翁上周四(8日)倒斃家中,昨證實生前染疫,爆疫源頭更撲朔迷離。昨初步確診個案暫時少於5宗。

▼4.13深井麗都花園2座封區禁足檢測▼

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

【12:27】消息表示,今日新增5宗確診,沒有源頭不明個案,不設疫情記者會。

【12:23】新冠肺炎疫情未止,截至昨日(13日),累計210宗N501Y變種病毒個案,全屬輸入個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今(14日)早在電台節目稱,政府應考慮禁止從菲律賓、印度、印尼及巴基斯坦出發的航班抵港。他警告若不煞停航班,擔心變種病毒隨時入侵本港社區。

【09:34】政府提出以「疫苗氣泡」為基礎,按程度放寬食肆營業限制。叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍,今早(14日)在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示,要求食肆全體員工接種疫苗,只是放寬的前設,並非真正「誘因」,只能理解為是「路線圖」,形容要達到是「好遙遠」。他認為,良好勞資關係,僱主不應以壓迫方式,要求員工接種。

【09:33】八間療養醫院下周三恢復「特別探訪安排」。醫管局高級行政經理(護理) 梁明,今早(14日)在香港電台節目《千禧年代》上表示,會於下周三前(21日)聯絡病人家屬講解安排及預約。

梁明表示,探訪者如已接種兩劑新冠疫苗,在探訪前24小時內進行抗原快速測試,需自行各大超級市場及註冊藥房購買試劑,暫未有指明牌子,在家預先完成測試後,要提供包含當事人樣貌、呈陰性檢測結果、日期及時間的相片,並出示抗原快速測試的包裝及使用說明書。梁明表示,相信完成接種疫苗已有抗體,但仍需行抗原快速測試,是提供「額外保障」。

【08:00】本港疫情經歷四波起伏,亞博於第三及第四波疫情化身社區治療設施,共接收約4,000名病人。負責出謀獻策,以至親力打點的「軍師」、皇仁書院校友李立業形容,社區治療是個「thinking out of the box」(跳出框架)的嶄新概念,他必須聆聽意見、與前線後勤員工一起邊做邊學,改進不完善的地方。譬如團隊設法解決病人物資問題,又總是女病人館電掣常「跳線」,探究發現女病人多帶強力風筒入館使用所致,團隊於是設立「吹頭區」,避免再發生類似情況。

人嘅恐懼永遠喺事件未發生時出現,進行緊就會無咗。 李立業醫生

【07:30】食物及衞生局回覆立法會議員就財委會特別會議的書面質詢,文件顯示,由於疫情影響,多項醫院管理局的服務使用人次大減,例如專科門診舊症就診人次急跌近200萬。

醫管局的醫生流失率也由前年的5.4%下降至3.9%。在疫情影響下,醫生的超時津貼開支就有所提升,由前年的2.6億元增加至去年的3億元,平均每名醫生獲10萬元「OT費」。

【07:00】政府公布已完成深井麗都花園2座強制檢測行動,約780名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。

【01:00】新冠肺炎疫情持續,本港周二(13日)新增13宗確診,3宗屬於本地個案,屬親戚關係,其中55歲女婦人最早發病,列源頭不明個案。



根據衞生署公布的確診者居所及行蹤所示,深井麗都花園2座、尖沙咀友聯大廈以及牛池灣嘉峰臺第2座上榜,其中深井麗都花園2座被圍封納入受限區域,居民需於今晚內接受強制檢測。



到訪餐廳行蹤方面,上述確診者曾光顧屯門時代廣場「PASTAHOLIC意粉狂熱」、長沙灣喜韻商場「最掂燒味」及長沙灣億利工業中心「米飯主題餐廳」,其中兩人另曾前往曾咀靈灰安置所拜山。

【00:50】本港疫情漸趨受控,確診個案以外地輸入為主。政府周二(13日)晚上公布,進一步收緊航班的「熔斷機制」,並再「加辣」,如在7天內從同一國家抵港的任何民航客機,共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診,並帶有N501Y變種病毒株,政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天,而非限於「疫機」出發的地區。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

【00:47】政府13日凌晨公布延續《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施,指明已完成接種2019冠狀病毒病疫苗的處所員工將無須進行定期檢測。食物及衞生局發言人表示,如疫情持續穩定,由4月29日起,會按行政長官於12日公布的抗疫新路向,以「疫苗氣泡」為基礎,調整社交距離措施,稍後公布具體細節。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

+ 15 + 15 + 15

▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

