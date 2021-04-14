裝修工應呼籲參與街頭集會　官指或壯膽做破壞行為　囚3月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-14 18:18

去年5月有網民發起遊行反對訂立國安法和國歌法，一名裝修工人涉在銅鑼灣崇光百貨外高舉印有「光復香港 時代革命」的旗幟，他早前承認參與非法集結罪，今（14日）在東區裁判法院判刑。裁判官指本案集結明顯不是單一事件，不同地點的集結毫無疑問是要壯大聲勢，達至共同目的。他認為，參與者會做出平時不敢的行為，例如破壞，各人有着重要角色，若沒有他們，號召者亦難以成事，最後判被告入獄3個月。

被告陳厚文（29歲，裝修工），他認一項參與非法集結罪，指他於2020年5月24日，在銅鑼灣軒尼詩道交界，連同其他身份不詳的人參與非法集結。他另被控於同日，在軒尼詩道與怡和街交界展示煽動刊物，這罪則獲撤控。

牧師指被告想修讀神學

辯方律師求情時稱，被告背景報告正面，反映他在還柙期間有深切反省，得到教訓，其家人亦因被告入獄而要償還債項，從而受到影響。辯方呈上一名牧師撰寫的求情信，他曾探望過已被還柙的被告，認為被告已有反省，又轉述被告想將來修讀神學，以神職人員服務社會，望裁判官考慮到被告有上進心，本案亦只屬一次個別事件。

被告在怡和街集結時被捕

主任裁判官羅德泉提及案情指當天為周日，有人號召市民下午上街表達訴求，包括從銅鑼灣崇光百貨外前往灣仔，在銅鑼灣和灣仔有人破壞店舖和縱火，出現嚴重治安問題。警方在崇光百貨外設防線，被告在怡和街集結，其後被捕。

多人集結或會做出平時不敢的行為

羅官指本案的集結明顯不是單一事件，並非和其他地區集結無關，不同地點的集結毫無疑問是要起哄、壯大聲勢，達至共同目的。他形容集結是團結力量，參與者往往情緒高漲，做出平時不敢的行為，包括堵路破壞，當中不乏是年輕人、學生、沒有案底和有正當職業。他認為出席者有重要角色，若沒有他們，號召者亦難以成事。

羅官提到被告算是有良好背景，和患有抑鬱症，當時沒有投擲物件。他以監禁4個半月為量刑起點，因被告認罪拘減三分一刑期，判被告即時入獄3個月，除此以外並無其他減刑理由。

案件編號：ESCC2504/2020