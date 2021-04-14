拿200萬人民幣到港遇劫　內地漢被斬兩指　載匪司機囚64月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-14 18:45

內地夫婦兩年前帶同200萬元人民幣來港兌換，在上水遭三名男子持刀行劫，事主更被斬斷兩隻手指，最後只在現場尋回一指。三名劫匪搶去藏有37萬元人民幣的旅行袋後，乘坐私家車逃去。負責開車接載三名劫匪的車手事後被捕。車手承認1項搶劫罪，今（14日）高等法院被判囚5年4個月。

被告丁志豪(31歲)的律師求情時透露，被告案發時剛為人父，財政緊絀，為「搵快錢」，收取5千元犯案。他非案中主腦，沒有參與策劃。此外，被告亦有向事主致歉。

法官判刑時指，案中有兩人受傷，男事主更是傷勢嚴重，被搶去的款項亦未能尋回，最終判被告監禁5年4個月。

事主來港兌換欲賺匯率差價

案情指，50歲事主和47歲的妻子居於深圳，會帶人民幣來港兌換以賺取匯率差價。2019年4月2日，他們把200萬人民幣放入旅行袋和背囊，並於早上8時許到上水，準備到找換店兌換。

三匪搶走藏37萬元人民幣的背包

惟事主途經上水新發街和符興街交界，三名持刀的男子走向事主，其中一人刀架著他的頸。三人強搶事主的旅行袋和背囊，事主掙抗反抗，原本走在前面的妻子見狀，折返協助丈夫。糾纏期間，事主被斬傷，三名男子則奪去內藏37萬元人民幣和手提電話的背囊，然後登上被告駕駛的私家車逃去。

被告稱只負責開車

事主有多處刀傷，其中右手的食指和中指更被斬斷，中指在現場被拾回，之後接受手術駁回；他的妻子左手臂被斬傷。被告之後被捕，警誡下稱他只負責開車。

案件編號：HCCC250/2020