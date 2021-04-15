新冠肺炎．最新｜多10人接種疫苗後送院　累計63萬人接種第一劑

本港疫情回落卻存暗湧，衞生署周三（14日）公布新增5宗確診，累計增至11,613宗。5宗個案中，4宗是輸入個案，1宗本地個案與之前個案相關，住屯門友愛邨愛暉樓，但患者已離世。初步確診個案暫時少於5宗。
當局承認，有兩名孕婦近日流產，之前均曾接種復必泰疫苗，但兩者是否有關仍有待專家評定。
▼4月14日更新患者住所及行蹤▼
▼4.13深井麗都花園2座封區禁足檢測▼
▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼
▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼
▼4月14日更新患者住所及行蹤▼
【00:40】政府周三（14日）深夜公布，以「疫苗氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，只要完成接種疫苗檢疫期可減少7日，甚高風險包括菲律賓、印尼等來港人士，則維持21日檢疫期。
▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼
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今增5宗確診 友愛邨愛暉樓老翁離世證染疫 另有少於5宗初步確診
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政府宣布延續社交距離措施14日 4.29起以「疫苗氣泡」作調整基礎
▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼
▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼
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