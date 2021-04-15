新冠肺炎．最新｜多10人接種疫苗後送院　累計63萬人接種第一劑

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 林穎嫺 歐陽德浩 梁煥敏 鍾妍 胡家欣 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-15 08:00

本港疫情回落卻存暗湧，衞生署周三（14日）公布新增5宗確診，累計增至11,613宗。5宗個案中，4宗是輸入個案，1宗本地個案與之前個案相關，住屯門友愛邨愛暉樓，但患者已離世。初步確診個案暫時少於5宗。 當局承認，有兩名孕婦近日流產，之前均曾接種復必泰疫苗，但兩者是否有關仍有待專家評定。

▼4月14日更新患者住所及行蹤▼

▼4.13深井麗都花園2座封區禁足檢測▼

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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▼4月14日更新患者住所及行蹤▼

【00:40】政府周三（14日）深夜公布，以「疫苗氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，只要完成接種疫苗檢疫期可減少7日，甚高風險包括菲律賓、印尼等來港人士，則維持21日檢疫期。

疫苗氣泡｜高、中、低風險地區抵港者 已打針檢疫期可減7日

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▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

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