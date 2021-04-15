新冠肺炎．最新｜港府下午見傳媒　消息︰疫苗接種年齡將降至16歲

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 林穎嫺 歐陽德浩 梁煥敏 鍾妍 胡家欣 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-15 13:40

本港疫情回落卻存暗湧，衞生署周三（14日）公布新增5宗確診，累計增至11,613宗。5宗個案中，4宗是輸入個案，1宗本地個案與之前個案相關，住屯門友愛邨愛暉樓，但患者已離世。初步確診個案暫時少於5宗。 當局承認，有兩名孕婦近日流產，之前均曾接種復必泰疫苗，但兩者是否有關仍有待專家評定。 公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，今日下午3時15分將就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。據了解，政府將於記者會公布，放寬疫苗接種組別，復必泰疫苗接種年齡放寬至16歲或以上；至於接種科興疫苗年齡將放寬至18歲或以上。《香港01》將會直播記者會。

▼4月14日更新患者住所及行蹤▼

▼4.13深井麗都花園2座封區禁足檢測▼

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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【13:13】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，今日下午3時15分將就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。據了解，政府將於記者會公布，放寬疫苗接種組別至16歲或以上市民。

【13:03】《香港01》上月中發現，有私人醫生為不合資格的雙程證人士接種科興疫苗，揭衞生署沒向醫生提供清晰指引，政府系統亦有漏洞。涉事醫生當時指，政府同意基於人道理由，為有關人士完成第二針接種。



不過，有已接種第一劑疫苗、無香港身份證的加拿大籍人士投訴，衞生署日前（12日）拒絕私人診所為他完成第二針接種，與之前的說法有異。他表示計劃根據外交部駐港公署的說法，打中國疫苗申請中國簽證，現時無法打第二針，擔心健康問題。衞生署回應時只強調疫苗接種計劃下合資格人士的身份，但並無直接回應可否打第二針。

相關新聞︰系統漏洞加拿大非港人獲打第一針科興疫苗 衞生署反口拒打第二針

【12:38】阿斯利康疫苗原定預計年中抵澳。據澳門傳媒報道，澳門衛生局局長羅奕龍今日（15日）表示，澳府已向阿斯利康疫苗生產商，提出暫緩對澳供貨，並獲對方回覆同意。羅指，澳府將審視更多疫苗安全的國際報告和研究，以及於不同地方的政策建議，再考慮下一步。

羅奕龍續稱，世界衛生組織對是否繼續使用阿斯利康疫苗，未有確切講法，按最新建議，仍認為接種疫苗益處多於風險。但澳門已有足夠疫苗，未有必須引入阿斯利康疫苗的迫切需要。

相關新聞︰新冠疫苗｜澳門政府暫緩阿斯利康疫苗供澳 待審視安全性再考慮

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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【10:56】疫情下，本港旅遊業一直未能重啟。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（15日）在港台節目《千禧年代》中指，業界非常希望快些重啟本地遊、郵輪遊。



至於政府指，接種疫苗的市民才可以參加公海郵輪遊。姚柏良則認為，乘客登船前做病毒測試，獲陰性結果後上船，做法會較為合理。

相關新聞︰新冠肺炎｜旅遊業望盡快重啟本地遊、公海遊：登船前檢測較為合理

▼4月14日更新患者住所及行蹤▼

【00:40】政府周三（14日）深夜公布，以「疫苗氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，只要完成接種疫苗檢疫期可減少7日，甚高風險包括菲律賓、印尼等來港人士，則維持21日檢疫期。

疫苗氣泡｜高、中、低風險地區抵港者 已打針檢疫期可減7日

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▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

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▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

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