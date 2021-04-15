新冠肺炎．最新｜澳門政府暫緩阿斯利康疫苗供澳　生廠商回覆同意

本港疫情回落卻存暗湧，衞生署周三（14日）公布新增5宗確診，累計增至11,613宗。5宗個案中，4宗是輸入個案，1宗本地個案與之前個案相關，住屯門友愛邨愛暉樓，但患者已離世。初步確診個案暫時少於5宗。
當局承認，有兩名孕婦近日流產，之前均曾接種復必泰疫苗，但兩者是否有關仍有待專家評定。
另一方面，澳門衛生局局長羅奕龍今日（15日）表示，澳府已向阿斯利康疫苗生產商，提出暫緩對澳供貨，並獲對方回覆同意。澳門政府將審視更多有關疫苗安全的國際報告和研究，以及不同地方的建議，再考慮下一步安排。
▼4月14日更新患者住所及行蹤▼
▼4.13深井麗都花園2座封區禁足檢測▼
▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼
▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼
【13:03】《香港01》上月中發現，有私人醫生為不合資格的雙程證人士接種科興疫苗，揭衞生署沒向醫生提供清晰指引，政府系統亦有漏洞。涉事醫生當時指，政府同意基於人道理由，為有關人士完成第二針接種。
不過，有已接種第一劑疫苗、無香港身份證的加拿大籍人士投訴，衞生署日前（12日）拒絕私人診所為他完成第二針接種，與之前的說法有異。他表示計劃根據外交部駐港公署的說法，打中國疫苗申請中國簽證，現時無法打第二針，擔心健康問題。衞生署回應時只強調疫苗接種計劃下合資格人士的身份，但並無直接回應可否打第二針。
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【12:38】阿斯利康疫苗原定預計年中抵澳。據澳門傳媒報道，澳門衛生局局長羅奕龍今日（15日）表示，澳府已向阿斯利康疫苗生產商，提出暫緩對澳供貨，並獲對方回覆同意。羅指，澳府將審視更多疫苗安全的國際報告和研究，以及於不同地方的政策建議，再考慮下一步。
羅奕龍續稱，世界衛生組織對是否繼續使用阿斯利康疫苗，未有確切講法，按最新建議，仍認為接種疫苗益處多於風險。但澳門已有足夠疫苗，未有必須引入阿斯利康疫苗的迫切需要。
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▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼
【10:56】疫情下，本港旅遊業一直未能重啟。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（15日）在港台節目《千禧年代》中指，業界非常希望快些重啟本地遊、郵輪遊。
至於政府指，接種疫苗的市民才可以參加公海郵輪遊。姚柏良則認為，乘客登船前做病毒測試，獲陰性結果後上船，做法會較為合理。
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▼4月14日更新患者住所及行蹤▼
【00:40】政府周三（14日）深夜公布，以「疫苗氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，只要完成接種疫苗檢疫期可減少7日，甚高風險包括菲律賓、印尼等來港人士，則維持21日檢疫期。
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▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼
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