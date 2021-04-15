新冠肺炎．最新｜29歲無源頭女患者參加多場聚會　多名親人中招

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 林穎嫺 歐陽德浩 梁煥敏 鍾妍 胡家欣 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-15 17:35

本港疫情回落存暗湧，衞生署衞生防護中心周四（15日）公布新增6宗確診，累計增至11,619宗。有2宗是本地個案，其中一宗是未知感染源頭個案，患者是一名29歲女子，復活節期間有多場聚會，另有多名家人因已初步確診，故是一個「復活節家族聚會群組」。 政府今日公布，會全面放寬疫苗接種組別至16歲或以上人士，復必泰疫苗接種年齡降至16歲；至於接種科興疫苗年齡則放寬至18歲或以上。公務員事務局局長聶德權指，接種兩款疫苗的社區接種中心，計劃運作至9月底，之後會停打復必泰疫苗，而科興疫苗則交由私家醫生協助接種。他指，由於復必泰疫苗有保存期限，如想打復必泰最遲要在8月底打第一針。

【17:00】王智康表示，初步確診的表妹昨日有回校於禮堂考試，同場有約100人，如最後確診，同一禮堂考試學生要強制檢測，因為考試禮堂內有適當距離。

王智康又指，初步確診個案明顯於復活節有多場聚會，是一個「家族爆發群組」，「係一個復活節聚會群組」。暫時該群組有約50人要列為密切接觸者須檢疫。

徐德義則指，收緊航班熔斷機制，是要平衡來港工作人士的需要，但同時要控制有關地區人士來港，「要有足夠機制暫停多輸入個案嘅地方嘅人入嚟。」

▼4.13深井麗都花園2座封區禁足檢測▼

【16:36】王智康表示，截至凌晨零時，本港過去24小時新增6 宗確診個案，個案編號：#11614 - #11619，年齡介乎4個月大至43歲。4宗屬於輸入個案，其中#11614，是一名43歲女子，於4月13日由菲律賓到港，在機場留口水樣本證實確診。而#11615是一名31歲男子，4月13日由法國來港，亦於機場臨時樣本收集呈陽性，並帶有N501Y變種基因病毒。至於#11616是一名39歲男子，4月13日由意大利到港，於機場留樣本確診，亦帶有N501Y變種病毒。而另一輸入個案，是一名4個月大女嬰，4月4由印度到港，第二次樣本陽性。

今日亦有2宗本地個案，其中一名29歲女子感染源頭未明。她於元朗洪水橋菁雅居19座居住，於九龍灣宏天廣場3樓全層卓健醫療任會計經理，早於4月9日已有咳嗽，但報稱服食成藥槳有好轉。他於4月12日因為無味覺，去元朗教育路卓健門診看醫生，留樣本瓶後於4月14日樣本呈陽性，同住家人有老公、父母，父母都有不適，現時是初步陽性，其丈夫亦確診。

她報稱於工作時會在自己位置食飯，20同事列緊密接觸者要送檢疫中心，並已建議公司清洗消毒，3樓全層要強制檢測。值得注意是，女患者病發前14天有多場親友聚會，曾與8名友人「全日食嘢、玩，喺牛池灣海港花園，參加者會送檢疫中心。」

此外，她於4月初曾去小西灣邨瑞強樓「老爺、奶奶」家中聚會，當時同場有叔仔、大伯等7人，亦要一齊送檢疫。此外，她又於4月4日及6日，去過阿姨、姨丈及表妹屋企食飯玩樂，現時已有3人不適及初步確診。換言之，除已確診的兩夫妻外，群組亦有另外5人初步確診。

其行蹤包括於3月30日到廣華街阿木台灣麵、同日去中環麗晶中心一家律師行辦手續，職員要送檢疫。而她4月4日於元朗健德街26地下一家名為「彩」的食肆，已建議食肆消毒，員工要測試。

她於4月5日亦有去觀塘巧明街「ALOT」睇傢俬，4月9日到過小西灣DONKI，會建議店舖消毒及接受檢測，而她4月10日亦去過旺角新之城一家「NAIL HOUSE」美甲，美甲師亦要檢疫隔離。

至於同告確診的38歲丈夫，行蹤與太太相若，是一名地產經紀，於鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑地下A5號舖長城物業公司工作，7名同事列緊密接觸者，但過去兩星期未有帶客人睇樓，公司會列強制檢測處所。

而女患者初步確診的64歲爸爸，駕駛76號小巴線，由元朗復康街往小磡村，4月2日已發病咳嗽、喉痛，平日曾去洪福街市買餸。至於其初步確診的59歲媽媽，4月9日及12日曾去安蔭邨探其母親，都要檢疫，並已初步確診。

至於其他初步確診患者，是女患者的阿姨、姨丈及表妹，居於菁雅居11座，阿姨是一名會計人員，姨丈是文員於梨木道益萬工業中心上班，公司名是棉麗企業，4月14日最後上班，4月14日開始發燒。而其表妹是14歲，於洪水橋天主教崇德英文書院讀中三，4月14日曾回校考試，學校會在女童正式確診後納入強制檢測公告，並關門14日，因為女童早於4月11日已有咳。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

徐德義表示，本港過去兩星期錄得145宗確診個案，當中115宗是輸入個案，「比例相當高」。他指出，只要同一班機3名以上抵港人士確診，又或同一間航空公司7日內有兩班或兩名或以上有人確診，政府會拒絕相關民航機到港，為期14日。而如果來自同一地區抵港的人士，不論不同航空公司，如有5名以上乘客確診，並有N501Y變種病毒，即禁所有該地區民航機來港，為期14日。

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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【16:00】對於有兩名孕婦懷疑在接種復必泰疫苗後流產。陳肇始解釋，兩款疫苗本身的須知說明有不同。復必泰的須知寫了一般情況，懷孕不是常規建議。除非懷孕女性有極高風險感染，或者有機會在感染後出現併發症，否則正在懷孕、哺乳或計劃懷孕女性，接種前要先徵求醫生意見。至於科興疫苗，懷孕期間則不宜接種。

衛生署已聯絡醫管局收集個案資料，給予委員會評估。目前沒有證據顯示與打針有關聯。就接種後出現的異常事件，未必和疫苗接種有任何因果關係。聶德權補充，衞生署有通報機制，將個案交予委員會審視，兩星期會有結果公布，並非每宗個案都會出新聞稿公布。

港府宣布，疫苗接種年齡降至16歲，而所有疫苗接種中心將運作至9月底，其中復必泰疫苗之後會停接種，最遲要在8月底打第1針。（羅君豪攝）

【15:35】陳肇始在疫苗記者會上指，港府已採購1,500萬劑復必泰及科興，足夠香港市民接種，市民可以自由選擇。截至昨日，一共為市民接種95萬劑疫苗，54萬劑為科興，41萬劑為復必泰。當局已與藥廠協議，今年的接種計劃是可以持續。

明年初的下一輪接種，當局已計劃引入新一代疫苗，期望有更佳保護力及效能，疫苗對變種病毒株的保護力是重要考慮，強調「今年唔會有第3款疫苗到港」。至於阿斯利康疫苗，港府上週已經公佈，雖然港府與藥廠已經簽約，但認為沒需要今年內引入，加上疫苗在全球短缺，不要浪費。在未來日子會全力推展打針，當局會監察不良反應，繼續和專家合作，出現嚴重疫苗，亦不代表一定和疫苗有關。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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【15:24】聶德權表示，由於復必泰疫苗有使用期限，復必泰疫苗接種中心計劃運作到9月底，最遲8月底打第一針；至於科興接種中心亦運作至9月底，但因疫苗保存期較長，之後會安排私家醫生協助接種。

【15:16】公務員事務局局長聶德權就疫苗接種計劃見記者。聶表示，疫苗接種計劃開始已有49天，逾64萬人已接種疫苗，即16歲以上人口有9.7%已接種疫苗。要保證人員往來，防止輸入，避免香港不斷經歷一波未停一波又起的過程，可早日恢復經濟，各行各業有工開。當局今日宣布4項措施︰

1.擴大接種年齡組別，16歲或以上人士可接種，接種復必泰疫苗年齡降至16歲，打科興要滿18歲。下周五可預約。 2.增加3間復必泰疫苗接種中心，分別位於將軍澳、屯門友愛邨、及葵芳林士德運動場 3.復必泰疫苗接種中心計劃運作到9月底，最遲8月底打第一針；至於科興接種中心亦運作至9月底，之後由私家醫生接種。 4.專題網站提供更多有關疫苗的資料數據

【14:46】消息指，今增大概6宗確診個案。

【13:13】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，今日下午3時15分將就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。據了解，政府將於記者會公布，放寬疫苗接種組別至16歲或以上市民。

【13:08】政府將於5月1日起聘用旅遊業從業員，擔任24間新型冠狀病毒疫苗接種中心的接待及文書工作，預計提供約2,000個為期5個月的短期職位。



計劃吸引逾萬人申請，今（15日）起一連3日，是日薪達1,300元的登記員職位面試日。有資深旅業從業員大嘆，即使懂多種語言、擁有多種技能，在疫情下只能「炒散」維持生計，無用武之地。從業員希望今次把握機會，增添少許收入，也勉勵自己面對難關要「take it easy」。

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【13:03】《香港01》上月中發現，有私人醫生為不合資格的雙程證人士接種科興疫苗，揭衞生署沒向醫生提供清晰指引，政府系統亦有漏洞。涉事醫生當時指，政府同意基於人道理由，為有關人士完成第二針接種。



不過，有已接種第一劑疫苗、無香港身份證的加拿大籍人士投訴，衞生署日前（12日）拒絕私人診所為他完成第二針接種，與之前的說法有異。他表示計劃根據外交部駐港公署的說法，打中國疫苗申請中國簽證，現時無法打第二針，擔心健康問題。衞生署回應時只強調疫苗接種計劃下合資格人士的身份，但並無直接回應可否打第二針。

相關新聞︰系統漏洞加拿大非港人獲打第一針科興疫苗 衞生署反口拒打第二針

【12:38】阿斯利康疫苗原定預計年中抵澳。據澳門傳媒報道，澳門衛生局局長羅奕龍今日（15日）表示，澳府已向阿斯利康疫苗生產商，提出暫緩對澳供貨，並獲對方回覆同意。羅指，澳府將審視更多疫苗安全的國際報告和研究，以及於不同地方的政策建議，再考慮下一步。

羅奕龍續稱，世界衛生組織對是否繼續使用阿斯利康疫苗，未有確切講法，按最新建議，仍認為接種疫苗益處多於風險。但澳門已有足夠疫苗，未有必須引入阿斯利康疫苗的迫切需要。

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▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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【10:56】疫情下，本港旅遊業一直未能重啟。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（15日）在港台節目《千禧年代》中指，業界非常希望快些重啟本地遊、郵輪遊。



至於政府指，接種疫苗的市民才可以參加公海郵輪遊。姚柏良則認為，乘客登船前做病毒測試，獲陰性結果後上船，做法會較為合理。

相關新聞︰新冠肺炎｜旅遊業望盡快重啟本地遊、公海遊：登船前檢測較為合理

▼4月14日更新患者住所及行蹤▼

【00:40】政府周三（14日）深夜公布，以「疫苗氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，只要完成接種疫苗檢疫期可減少7日，甚高風險包括菲律賓、印尼等來港人士，則維持21日檢疫期。

疫苗氣泡｜高、中、低風險地區抵港者 已打針檢疫期可減7日

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