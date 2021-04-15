旅遊業從業員嘆技能多疫下無用處　盼任接種中心登記員幫補收入

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-15 12:53

政府將於5月1日起聘用旅遊業從業員，擔任24間新型冠狀病毒疫苗接種中心的接待及文書工作，預計提供約2,000個為期5個月的短期職位。 計劃吸引逾萬人申請，今（15日）起一連3日，是日薪達1,300元的登記員職位面試日。有資深旅業從業員大嘆，即使懂多種語言、擁有多種技能，在疫情下只能「炒散」維持生計，無用武之地。從業員希望今次把握機會，增添少許收入，也勉勵自己面對難關要「take it easy」。

登記員「筍工」平均6人爭1職位

社區疫苗接種中心登記員日薪1,300元，每月最多工作14日，工作時間為上午7時半至晚上8時半，學歷要求只需中學文憑或中五學歷或以上、具至少2年旅遊行業經驗，及有良好粵語或英語溝通能力。登記員工作主要協助市民使用網上系統登記、回答查詢、疏導人流等。1,600個登記員空缺，共接獲8,875份申請，平均約6人爭一個位。

經篩選後，共有2,070人進入面試階段，爭1,587個登記員空缺。獲邀面試的申請人，今日起於尖沙嘴一間酒店面試，今日主要先處理涉及7間接種中心的面試，全日料會見逾600名申請者。

陳先生任職的旅行社去年7月結業，帶團及寫字樓工作停頓，嘆言「旅遊業死晒」，無奈下考了保安牌「炒散」。（張浩維攝）

從業員嘆旅遊業死晒 為生活「炒散」

陳先生在旅遊業打滾25年，其任職的旅行社去年7月結業，帶團及寫字樓工作停頓。他大嘆，「旅遊業死晒」，無奈下已考取保安牌「炒散」，哪裡有空缺就去「替假」，工作不穩定、亦感辛苦，月薪由2.5萬元跌至不足5千元。因知悉有接種中心登記員空缺，人工亦高，便立即申請。今日亦在完成保安工作後，下班即趕往面試。

在等候旅遊業復甦期間，陳先生亦有報讀醫護及物理治療課程。他笑言，自己在日本的大學畢業，懂得日語、韓語及手語，都是本應在旅遊業甚「吃香」的技能，突然遇上遲遲未見盡頭的疫情，「airline（航空公司）死晒，我哋都死埋」，估計未來2、3年旅遊業也不能復興，本地團也非「自己杯茶」，只能勉勵自己「take it easy」。

周女士年資逾10年，因疫情放了一年無薪假，一直靠「老本」生活。（張浩維攝）

資深從業員︰要生活 乜嘢工作都會見

從事旅遊業18年的劉女士，在旅行社任職經理，亦會帶本地及內地團，目前每周工作兩天，底薪只有2、3千元。「旅遊停頓了，也要生活，乜嘢工作都會見」，劉又指，疫情期間有找政府兼職工作，但均沒有回音。對於政府有意放寬本地遊，她認為，即使復辦本地遊，也無法恢復疫情前的收入，只是「好過無得做」。即使本地遊下月或可復辦，也要時間宣傳及接受報名，從業員收入不會立即增加，但為準備已接種第一劑疫苗。

在旅行社從事營銷工作的周女士，年資逾10年，因疫情放了一年無薪假，只能靠「老本」生活，從沒有想過旅遊業冰封這麼長時間，直言生活「難捱」，希望有疫苗接種後，旅遊業下年可以復甦，自己也會考慮接種。

申請者為生活不介意做足7日

在旅行社任職銷售員的曾先生，去年2月因預視疫情下或要放無薪假，故提早離職，轉投餐飲業做兼職侍應。今年則改投身電訊業，擔任全職銷售工作。他在行內年資約3年，認為中心登記員人工吸引，加上鄰近住所，故嘗試報名。他稱，希望多一份登記員的兼職，也不介意連同其他工作，每周做足7天「幫補吓」。曾先生又指，今日面試時間約5分鐘，主要問及面對市民糾紛時，會如何應對，相信憑過往經驗仍能應付。