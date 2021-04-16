8.18流水式集會．最新｜黎智英李柱銘等作求情　官稱今午或可判刑

撰文： 李慧娜 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-16 11:19

壹傳媒創辦人黎智英，及李柱銘、李卓人等多名資深民主派人士，早前先後因參與前年8月兩場未經批准集會，先後在兩案被定罪，全部合共10人均被安排於今日(16日)在法庭處理。上周認罪的楊森早前在求情時稱，政府近期大舉搜捕不同政見人士，又禁止港人和平表達政見的權利，他堅持參與未經批准的遊行，只因他不願看見市民的個人權利被剝奪。法庭今早會先會聽取李柱銘等7名被告的求情，法官胡雅文表示，若上午完成求情，相信下午可以進行判刑。《香港01》會跟進情況。

【10:52】代表李卓人及何秀蘭的資深大狀戴啟思求情時，則指二人多年來透過不同崗位服務香港，李卓人為職工盟秘書長，而職工盟一直致力改善工人對遇；何秀蘭則是工黨其中一名創辦人，致力維護同性權益，而兩人均曾是立法會議員。戴啟思又稱，本案遊行和平有秩序，雖然交通受阻，但只是因為參與人數眾多，望法庭判處非拘禁式刑罰。

【10:30】代表黎智英的資深大狀余若薇指，雖然法庭判刑時會考慮到遊行規模，但當日有一個由民陣舉辦的合法及獲批准集會，黎並沒有呼籲市民到場參與涉案遊行，不應將參與人數歸咎於他。再者，遊行和平理性，也無需要警方作出警告或干預，而黎只是行使其憲法權利，參與和平遊行，希望法庭能判緩刑。

各被告到庭情況。（詳看下圖）

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【08:00】法院門外約有50人排隊輪候旁聽。其後被告陸續到達法院，包括民主黨創黨主席李柱銘和前立法會議員、公民黨吳靄儀等。工黨何秀蘭入法院前表示，對於今天判刑不作估計，因現時已不是常態。

開庭前有支持者大叫「長毛加油」、「黎智英加油」、集會無罪。長毛妻子陳寶瑩、民主黨前主席劉慧卿等人向犯人欄揮手，而坐在犯人欄的黎智英及梁國雄揮手回應。

8.18流水式集會 眾人稱不敢估計判刑 何俊仁寄語港人活在真實中

曾參與2019年8月18日的9名被告。(詳看下圖)

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部份被告稱原意為疏散人群

9名被告中，除了梁耀忠及區諾軒在開審前已認罪外，其餘7人均是在審訊後被裁定組織及參與未經批准集結罪成。法官在裁決時指，

被告強調當日在維園的集會因參與人數眾多，警察又未有行動，認為要疏散人群，故與參與者一同步出維園直至中環。當日的活動，又被稱為「流水式遊行」。

2019年8月18日的維園集會後變成流水式遊行，當日並無衝突事件發生。(詳見下圖)

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官認為被告有份組織及參與事件

惟法官認為「疏散」只是虛名，當天原本有遊行活動，但未獲警方批准，民陣作為主辦單位曾表達不滿。當日眾被告手持橫額所走經的路線，與原本的遊行路線相同，認為並非巧合。再者，中的三名被告：李柱銘、吳靄儀及何俊仁，均是熟悉《公安條例》的律師，其餘被告亦與泛民有深厚聯繫，相信眾被告因其身份而獲邀，亦認為他們不但參與，亦有份組織有關的活動。

梁耀忠早前承認參與有關集結，區諾軒則承認組織及參與等兩罪，兩人已求情，並將會於下午判刑。

李卓人、黎智英及楊森上周承認參與前年8月31日未經批准的集結。(資料圖片)

楊森李卓人等認參與8.31港島遊行

此外，黎智英、李卓人及楊森，則於上周三(7日)在區域法院承認參與2019年8月31日，於港島區未經批准的集結罪。黎在求情時表示他犯案並非為私利，只是基於公民責任，向政府表達不滿；楊森則引述公民抗命的理論，稱為爭取更公平的法例，故在本案決定以身試法，抗議《公安條例》，及警方借反對通知書禁市民和平集會的行為；李卓人則指，他只是運用受憲法保護的言論自由向政府表達不滿，沒有使用暴力或衝擊警方，並有揮示威者讓路讓車輛通過，避免癱瘓交通。

2019年8月31日下午，有市民在灣仔修頓球場出席祈禱會，之後遊行至灣仔循道衛理。(詳看下圖)

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案件編號：DCCC 563, 537/2020