8.18流水式集會．直播｜黎智英李卓人囚14月　吳靄儀李柱銘准緩刑

撰文： 李慧娜 陳家怡 陳淑霞 蔡正邦 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-16 18:13

壹傳媒創辦人黎智英，及李柱銘、李卓人等多名資深民主派人士，早前先後因參與前年8月兩場未經批准集會，先後在兩案被定罪，全部合共10人均被安排於今日(16日)在法庭處理。上周認罪的楊森早前在求情時稱，政府近期大舉搜捕不同政見人士，又禁止港人和平表達政見的權利，他堅持參與未經批准的遊行，只因他不願看見市民的個人權利被剝奪。

李柱銘等7名被告今早完成求情後，法官胡雅文下午判刑。她稱2019年社會動盪，參與遊行市民很容易變得情緒高漲，令遊行出現爆發暴力事件的風險，又指辯方呈上案例均未涉前年的情形，在8.18案的9名被告中，包括黎智英、李卓人、何秀蘭等5人被判囚8至18個月，吳靄儀、李柱銘等4人准緩刑。

黎智英、李卓人及楊森另涉8.31的遊行案，兩案判刑總結，黎及李卓人各被判囚14月，楊森亦獲准緩刑。即今天判刑的10人中，5人判囚，5人緩刑。(詳見下圖)

兩案共10名被告總鄰刑圖。

何俊仁認為法官以負面角度看待和平遊行

【18:05】民主黨何俊仁離開法院時表示，對法官對量刑所採取的原則及觀點感到非常驚訝及失望，他強調8.18是一個和平、理性、有秩序的集會，在國際法及人權法框架下應受到尊重。

何指出，以往和平集會一般不會被起訴，縱使這次活動沒有獲批准，但法官今次以非常負面角度去看待和平遊行，只看到破壞和影響安寧的一面，他指有過往案例都只是罰款或緩刑，但今日組織和平遊行量刑起點竟然是18個月，是不能令人相信，「我自己判12個月，楊森只係參與，無組織都個月」，對於其他被告要受長時間監禁，何感到非常痛心，相信各被告在諮詢律師意見後會上訴。

認為官以18個月作量刑起點是高度政治化

何俊仁補充，政府當年一直拒絕批准遊行，他們才以協助確保市民發聲，是和平有秩序進行，但法官卻認為會刺激人上街，是十分負面想法，他指以往和平集會最多只是罰款，但現時卻即時坐監，更以18年作量刑起點，「簡直不能相信，高度政治化。」

李柱銘雙手合十未有發言

【17:56】李柱銘步出法院時被傳媒緊相隨，他在鏡頭鎂光燈下步履緩慢，未發一言。在旁市民向其多謝，他雙手合十示意。李柱銘登上座駕，大批聲援市民高舉五一手勢，高呼「沒有暴徒 只有暴政」、「加油」及「法治已死」等口號以示支持。

獲判緩刑的民主黨創黨主席李柱銘離開法院時被大批傳媒包圍，有記者問李柱銘感受，李僅稱沒有回應。

【17:51】民主黨前主席劉慧卿對判刑表示關注，強調港人有示威遊行權利權利，擔心政府收緊市民權利，不容許公眾示威。

黎智英李卓人連同8.31案共判囚14月

【17:37】法庭重新開庭，黎智英就8.31案判監8個月；楊森被判監8個月，緩刑1年；李卓人被判監6個月。黎智英與李卓人在此案的部分刑期與8.18案件同期執行，兩人各加監2個月。即黎智英及李卓人兩案合共總刑期為14個月。

8.31案3名被告的判刑。(詳看下圖)

【17:18】法庭現正就黎智英、李卓人及楊森等3人所涉的8.31遊行案判刑，但因法庭的直播系統出現問題，法庭暫時休庭。

【17:17】梁耀忠離開法院時被記者追訪，他僅揮手向記者示意婉拒回應說：「辛苦晒大家，唔好意思。」

8.18案9名被告5人判囚4人緩刑。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

陳皓桓鞠躬感謝民主派領袖付出

【16:50】民陣召集人陳皓桓對判刑感到憤怒，他寄諭港人，正如今次案件被告之一李柱銘所言：「只要心存希望，就會有成果，只要市民堅持五大訴求目標，可能好耐，但終會達成。」陳稱要再次感謝各民主派領袖的付出，強調民陣會繼續堅持舉行集會， 即使有可能會被控告，但這是他的理念，不會放棄，希望香港市民不要放棄。

陳皓桓期間兩度鞠躬，向民主派領袖道謝，「818流水式集會，我哋有份叫民主派領袖帶佢哋走，多謝佢哋嘅付出。」

代表黎智英的資深大律師余若薇乘坐司機座駕離開，被問到判刑會否過重或會否提出上訴，她則表示：「你知大狀不嬲唔講。」示威常客黃婆婆則著她代為問候公民黨眾人，余若薇聞言後僅禮貌微笑，未有回應。

【16:37】涉8.18流水式集會的被告判刑結束後，支持者向各被告大叫「撐住呀」、「加油呀」，獲緩刑的被告在犯人欄中，向要服刑的被告搭膊道別，梁國雄妻子陳寶瑩落淚。法庭暫休庭片刻，待會將就黎智英、李卓一及楊森所涉的8.31遊行案判刑。

陳皓桓判刑後在庭外鞠躬。(詳看下圖)

官指2019年經驗大型遊行有爆發暴力事件風險

【16:23】法官胡雅迏判智英及李卓人入獄1年，梁國雄入獄1年半、何秀蘭入獄8個月，區諾軒判刑10個月，吳靄儀及何俊仁入獄1年，但准緩刑兩年、梁耀忠判8個月，緩刑1年，李柱銘判11個月，緩刑2年。

法官胡雅文指，雖然辯方呈上判處緩刑或罰款的案例，但所有案例也未涉2019年的社會動盪。即使涉案遊行和平地進行，但從當時的經驗可得知，參與遊行市民很容易變得情緒高漲，令遊行出現爆發暴力事件的風險。

法院外反對派人士得悉眾人判刑結果後，即場開香檳慶祝。聲援市民則高呼「沒有暴徒，只有暴政」等口號，警方開咪警告在場人士違反限聚令，呼籲盡快散開，否則作出作出票控。在場多名警員高舉攝錄機拍攝現場情況。

眾被告與多名泛民人士下午到庭。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

【下午2時許】涉案被告，包括早前已認罪及求情的楊森及梁耀忠等，紛紛到達法庭，亦有不少泛民人士，包括梁家傑、張超雄等，亦有到來。其中楊森到達法庭時稱：我哋唔會放棄，又稱以和平理性非暴力地緊守崗位，大家對住當權者，唔好放棄本身嘅權利。

【15:19】有在場聲援的南亞裔男子，與手持國旗的反對陣營遙距對罵期間，遭身旁身穿間條衫男人辱罵「阿叉」，對方更以手指督頭，著其「收聲」，警方抄錄雙方資料後，將男子及其同行女子放行。南亞裔男子事後接受訪問表示，對方行為如同襲擊，「唔算好大力，但好痛」，且其言論涉及種族歧視，「我好唔鍾意」，他不滿警方未有將其拘捕，認為警方執法不公。

【中午12時許】正值休庭期間，法院大樓外一名身穿白色上衣男子，與在場反對陣營人士口角，便衣警員見狀將雙方分隔，據現場目擊者指，該男子不滿警方做法，遂高聲叫嚷，警員增援將男子包圍，並將其頭部按壓在牆制服，據了解，警方指控該男子以口水襲警，男子被捕時未有戴上口罩。《香港01》已向警方作出查詢，正待回覆。

【12:13】眾被告完成求情，法官胡雅文把案押後至下午3時15分判刑，各被告除黎智英及梁國雄因另案被還押外，其他5名被告：李柱銘、李卓人、何俊仁、吳靄儀及何秀蘭准繼續保釋，並將在下午與另兩名早已認罪的被告：梁耀忠及區諾軒一同判刑。

【12:00】吳靄儀解僱其代表資深大狀何沛謙，並親自作求情，她本修讀哲學，後來在1981年改修讀法律，而當時正值中英談判的年代，她們一代人致力去維持香港的自由及生活方式。她成為大律師後，認為新聞自由對香港未來為之重要，於是在《明報》擔任編輯工作。

她再從事法律行業後5年，當選為立法局議員，在擔任議員的18年中，期間處理過不同司法界的事務，包括相關政策、法援、法律行業的組織等，直指公眾對法律行業的信心，在維護法治上很重要。

吳靄儀稱基本人權被侵犯要發聲

她也認為，當基本權利受侵犯時，她應該要發聲，因此在人大就吳嘉玲案釋法後，她聯同法律界人士進行靜默遊行。她續指，市民依賴法律保護他們，當法庭利用法律剝奪基本人權，法庭的獨立性、市民的信心、及法治便會受到動搖，直言法治不單關乎法律，亦關乎政府管治。

她直言，集會自由及言論自由對港人彌足珍貴，亦是保障民主社會的活門。她認為自己單單在立法會受特權保障下，說出漂亮的言論並不足夠，當市民決定集體表達對政府的憤怒，要求政府回應訴求時，她必定要與市民同行，不然她的承諾只會流於空談。

她又指，本案的遊行人數達170萬人，每個參與者都在雨中耐心等待出發，集會和平有秩序、非暴力，特首林鄭月娥亦認同遊行和平進行。

她最後借用曾任英國大法官、獲天主教會封為聖人的Thomas More之遺言，並稍作修改：「I stand the law’s good servant but the people’s first. For the law must serve the people, not the people the law.」她完成求情後，旁聽人士掌聲不斷。

吳靄儀解僱了其代表律師今早親箱求情，並稱她認為自己單單在立法會受特權保障下，說出漂亮的言論並不足夠，當市民決定集體表達對政府的憤怒，要求政府回應訴求時，她必定要與市民同行，不然她的承諾只會流於空談。(梁鵬威攝)

梁國雄求判緩刑

【11:45】代表梁國雄的資深大狀潘熙亦指，本案不涉暴力，望法庭也考慮到梁的年齡等因素，判處緩刑。

李柱銘及何俊仁不主張暴力

【11:30】代表何俊仁和李柱銘的資深大狀夏偉志求情時表示，是次案件判刑牽涉公眾利益，以及市民和平集會的權利。在文明社會，除非沒有其他選擇，否則不會送人入獄。他指，被告何俊仁和李柱銘是備受愛戴和尊敬的公眾人物，二人不主張使用暴力示威破壞，而李柱銘於本案更是唯一一次參與非法集結。

夏簡述二人背景，指他們大部分人生是投放於服務社會，致力追求民主。為虔誠天主教徒的李柱銘在1965年起成為大律師和榮譽資深大律師，並是基本法起草委員會委員。二人在立法會工作多年，在成立不同委員會時均擔任重要角色。他提及當天集結和平理性，並無暴力衝突或應受譴責的事情發生，問是否要將兩名年老被告送進牢獄，或是有其他方式處罰。

被告的求情要點。(詳看下圖)

+ 2 + 2 + 2

何秀蘭李卓人均服務香港勞工界多年

【10:52】代表李卓人及何秀蘭的資深大狀戴啟思求情時，則指二人多年來透過不同崗位服務香港，李卓人為職工盟秘書長，而職工盟一直致力改善工人對遇；何秀蘭則是工黨其中一名創辦人，致力維護同性權益，而兩人均曾是立法會議員。戴啟思又稱，本案遊行和平有秩序，雖然交通受阻，但只是因為參與人數眾多，望法庭判處非拘禁式刑罰。

黎智英沒呼籲市民參與涉案遊行

【10:30】代表黎智英的資深大狀余若薇指，雖然法庭判刑時會考慮到遊行規模，但當日有一個由民陣舉辦的合法及獲批准集會，黎並沒有呼籲市民到場參與涉案遊行，不應將參與人數歸咎於他。再者，遊行和平理性，也無需要警方作出警告或干預，而黎只是行使其憲法權利，參與和平遊行，希望法庭能判緩刑。

各被告到庭情況。（詳看下圖）

+ 7 + 7 + 7

【08:00】法院門外約有50人排隊輪候旁聽。其後被告陸續到達法院，包括民主黨創黨主席李柱銘和前立法會議員、公民黨吳靄儀等。工黨何秀蘭入法院前表示，對於今天判刑不作估計，因現時已不是常態。

開庭前有支持者大叫「長毛加油」、「黎智英加油」、集會無罪。長毛妻子陳寶瑩、民主黨前主席劉慧卿等人向犯人欄揮手，而坐在犯人欄的黎智英及梁國雄揮手回應。

8.18流水式集會 李卓人稱與港人同行感驕傲 何俊仁寄語港人活在真實中

曾參與8.18流水式集會案9名被告的定罪情況。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

部份被告稱原意為疏散人群

9名被告中，除了梁耀忠及區諾軒在開審前已認罪外，其餘7人均是在審訊後被裁定組織及參與未經批准集結罪成。法官在裁決時指，

被告強調當日在維園的集會因參與人數眾多，警察又未有行動，認為要疏散人群，故與參與者一同步出維園直至中環。當日的活動，又被稱為「流水式遊行」。

2019年8月18日的維園集會後變成流水式遊行，當日並無衝突事件發生。(詳見下圖)

+ 4 + 4 + 4

官認為被告有份組織及參與事件

惟法官認為「疏散」只是虛名，當天原本有遊行活動，但未獲警方批准，民陣作為主辦單位曾表達不滿。當日眾被告手持橫額所走經的路線，與原本的遊行路線相同，認為並非巧合。再者，中的三名被告：李柱銘、吳靄儀及何俊仁，均是熟悉《公安條例》的律師，其餘被告亦與泛民有深厚聯繫，相信眾被告因其身份而獲邀，亦認為他們不但參與，亦有份組織有關的活動。

梁耀忠早前承認參與有關集結，區諾軒則承認組織及參與等兩罪，兩人已求情，並將會於下午判刑。

法庭今午另會就黎智英、李卓人及楊森等3人涉前年8月31日的遊行集會案判刑。

李卓人、黎智英及楊森上周承認參與前年8月31日未經批准的集結。(資料圖片)

楊森李卓人等認參與8.31港島遊行

此外，黎智英、李卓人及楊森，則於上周三(7日)在區域法院承認參與2019年8月31日，於港島區未經批准的集結罪。黎在求情時表示他犯案並非為私利，只是基於公民責任，向政府表達不滿；楊森則引述公民抗命的理論，稱為爭取更公平的法例，故在本案決定以身試法，抗議《公安條例》，及警方借反對通知書禁市民和平集會的行為；李卓人則指，他只是運用受憲法保護的言論自由向政府表達不滿，沒有使用暴力或衝擊警方，並有揮示威者讓路讓車輛通過，避免癱瘓交通。

2019年8月31日下午，有市民在灣仔修頓球場出席祈禱會，之後遊行至灣仔循道衛理。(詳看下圖)

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案件編號：DCCC 563, 537/2020