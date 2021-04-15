荃灣10.1衝突｜4男女被裁定暴動縱火罪成　官指眾人在場助長氣燄

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-15 13:21

前年國慶日有網民發起「十一國殤 六區開花」遊行，多區發生警民衝突，一名中五生在荃灣被警員實彈槍傷，該中學生中槍前不久，有3男1女在同區不遠處被捕，被控暴動和縱火。該4人的案件，今(16日)在區域法院裁決，全部被告均被裁定暴動罪成，其中一人被控的縱⽕罪亦罪成。

認為眾被告現場出現非偶然

法官練錦鴻裁決時表示，被告在現場被捕，部分被告衣着和示威者一樣，儼如制服，雖然無證據顯示他們有犯罪作為和意圖，但他們不可能是偶然到場，他們留在發生衝突的「風眼」是助長示威者氣燄和參加暴動。有被告被捕時更高叫「光復香港」口號，顯得其理直氣壯。

同案一名被告已潛逃

案件原本5名被告為陳珩（39歲，清潔工）、陳金國（19歲，學生）、李振文（25歲，程式員）、馮清華（21歲，學生）及郭小琴（22歲，學生）。他們被控於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶連同其他身份不詳的人參與暴動，首被告另被加控縱火，馮較早缺席聆訊，法庭已發拘捕令，餘下4人受審。法官指馮已棄保潛逃。

2019年10月1日荃灣區的示威情況，並有示威者中槍。(詳看下圖)

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現場被燃點起一條火線

控方指，4名被告於荃灣海壩街和大河街交界參與暴動，有約200名示威者在海壩街聚集，他們並以水馬路牌等堵路，築起「傘陣」後，有人向警方投擲磚頭、汽油彈。警方亦有施放催淚彈，及使用橡膠子彈還擊。期間有示威者將可燃液體淋在行人路上，燃點成一條火線，首被告將一幅橫額投入火堆。4名被告均在案發現場被拘捕。

案件編號：DCCC 868/2019