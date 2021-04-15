向警揮拳囚1月　司機呈新片欲推翻裁決　上訴駁回拍手稱讚美法官

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-15 17:24

司機去年1月中環遮打花園集會涉揮拳擊中警員，被裁定襲警罪成，判監1個月，司機不服裁決及判刑提出上訴。他在上訴聆訊時，呈遞新片段指曾遭叉頸，於是才出手還擊。今(15日)卻遭高院法官陳慶偉駁回，司機聞裁決後大力拍手，陳官即質疑其意思，又問他是否不滿裁決，司機回應說：「我讚美你，全香港都非常滿意你。」陳官一度稱其行為可構成藐視法庭，但最終沒作進一步處理。

上訴人施振英（60歲，報稱家庭司機）被控，他去年1月19日在中環遮打道與會所街交界襲擊警員A。上訴方在聆訊時，呈遞新影片及相片，稱上訴人曾遭警員叉頸，所以才自衛還擊。

覺警員整體所述屬正確

法官陳慶偉在判辭指，兩名警員證人沒機會在法庭上作出回應、反駁及陳述，上訴方在上訴聆訊時才以自衛作抗辯理由，初審時沒提出曾被叉頸。雖然新片段顯示的與警員證供有出入，但整體而言警員所述的都屬正確。

影片見上訴人揮拳擊中警員

陳官觀看新影片後，認為警員的確曾令上訴人盡快離開馬路，而一名警員將左手搭在上訴人肩膊，上訴人突然猛然撥開警員的手，動作客觀上看來可視作抗拒警員或襲警。另一警員因此才將手伸向上訴人的頸項位置，阻止上訴人作進一步行動，而該警員伸手分開受襲警與上訴人的動作，屬於防禦性多於襲擊，警員手上也沒警棍。不過，上訴人卻雙手推前，揮拳擊中警員，陳官認為新證據無助上訴人推翻裁決。

官指武力不必要

對於上訴人稱裁判官沒作妥當考慮，亦沒考慮以非監禁形式替代，陳官稱上訴人沒必要對警員使用武力，即使警員未受到嚴重傷害，判即時監禁無可厚非。

案件編號：HCMA250/2020