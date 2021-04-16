新冠肺炎．最新｜增加至少5宗初確診　屯門友愛邨多2座強檢

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 鍾妍 胡家欣 陳淑霞 梁煥敏 朱海棋 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-17 01:16

本港疫情回落存暗湧，衞生署衞生防護中心今日（16日）公布新增17宗確診，重返雙位數班診，累計個案增至11,636宗。新增個案中仍以輸入個案佔多，11宗屬輸入個案，而本地感染個案則有6宗，全部屬關連個案，沒有源頭不明個案。 其中周四（15日）確診的是無源頭個案，患者是一名29歲女子，復活節期間有多場聚會。該「復活節家族聚會群組」，今日有5人確診。而早前因爆疫居民多次撤離的屯門友愛邨愛暉樓3座亦有1名39歲女住客確診，該樓宇累計9人染疫。 政府全面放寬疫苗接種組別至16歲或以上人士，復必泰疫苗接種年齡降至16歲；至於接種科興疫苗年齡則放寬至18歲或以上。當局指，9月底會關閉全港疫苗種中心，由於復必泰疫苗有保存期限，如想打復必泰最遲要在8月底打第一針。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

確診食肆處所｜染疫菁雅居家族光顧食肆曝光 由元朗吃到葵青

【00:46】本港周五(16日)新增17宗個案，當中有6宗本地有關連個案，包括昨日公布確診的卓健會計經理5名家人，他們均居於元朗菁雅居其中兩座，另一則是屯門友愛邨愛暉樓的關連個案。



衞生防護中心晚上公布患者在傳染期間曾到訪處所的名單，多名確診患者均有外出用膳，有8間食肆上榜，均位於患者住處或工作地點附近；其中菁雅居家族7名患者，曾光顧元朗「煮樓」及葵青「太子小廚餐廳」等。另外有患者曾到街市買菜，屯門新墟街市及元朗洪水橋洪福街市均曾有確診患者到訪。

▼4月16日更新患者住所及行蹤▼

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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強制檢測大廈｜7大廈上榜 友愛邨愛勇樓、愛暉樓2座有居民初確診

4月17日【00:05】食衞局公布強制檢測公告，一共七幢大廈納入名單，除了「菁雅居家族」居住的元朗菁雅居第11座，尚有未公布已有確診者曾居住的上海街684-686號。當局曾公布有五幢大廈因新增一宗或以上初步確診個案而須強檢，包括：牛頭角樂華北邨秉華樓、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、友愛邨愛暉樓(第 2 座)及愛勇樓、尖沙咀重慶大廈。

任何在4月3日至16日期間曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月18日或之前接受檢測。受檢人士若在4月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，位於葵涌梨木道4-30號億萬工業中心8樓B座棉麗企業有限公司及元朗洪水橋天主教崇德英文書院，因涉「菁雅居家族」患者，也納必強制檢測。

政府明日（17日）會在下列地點為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站：觀塘樂華北邨巴士總站側廣場、尖沙咀麼地道15-17號、洪水橋菁雅居第11座地下、屯門蝴蝶灣社區中心禮堂、屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地。

突襲佐敦伯嘉士大廈封區檢測 消息：有變種病毒患者走入社區

【23:38】本港疫情反覆，港府今日(16日)突於晚上11時半突襲封區，宣布佐敦白加士街的伯嘉士大廈封區檢測。由晚上11時半開始，伯嘉士大廈內的人士須留在其處所等候，明日凌晨2時半前接受檢測，政府目標是在明日（17日）上午約8時左右完成此行動。



今次封區事出突然，亦是當局首次於接近午夜前作出圍封。有消息人士透露，有海外回港人士完成檢疫後幾日，回到社區對新冠病毒檢測初步呈陽性，並驗出帶有變種病毒。

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佐敦伯嘉士大廈封區檢測範圍。(政府新聞處圖片)

【23:02】據了解，政府今晚突擊佐敦白加士街封區檢測。有消息人士透露，有海外回港人士完成檢疫後幾日，回到社區對新冠病毒檢測初步呈陽性，並驗出帶有變種病毒。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜接種50日首破100萬劑 中年男打復必泰後失去知覺送院

【22:40】政府公布接種計劃開展以來，已為市民接種共約1,017,600劑疫苗，首次破100萬劑。當中約671,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約368,000名接種科興疫苗，約303,700名接種復必泰疫苗。約345,900名市民已接種第二劑疫苗，包括約200,600名接種科興疫苗，約145,300名接種復必泰疫苗。

昨日有五宗送院個案，其中三人已經出院，兩人不遵從醫生勸告自行出院。他們均是接種第一劑復必泰疫苗，當中一名40歲男子在伊利沙伯體育館接種後失去知覺及抽搐，經治療後已經出院；一名61歲婦人在中文大學醫院接種後，有出疹情況及高血壓，她經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

復必泰疫苗│澳門青年接種26日後面癱 當局：比例低於未打針前

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今晚也表示，一名27歲男子於3月20日在仁伯爵綜合醫院接種一劑新型冠狀病毒mRNA疫苗(BioNTech，即復必泰)，到4月10日晚上出現輕微頭痛，4月14日下午出現左右面部不對稱情況，左邊面部受累，並出現左眼瞼閉合困難及流淚、左邊咬力下降，伴左面部刺痛，前往鏡湖醫院急診就醫並收入該院神經科，被診斷為左側貝爾氏麻痺症(Bell’s palsy)，俗稱「面癱」。

新冠疫苗｜跨境司機打兩針後14日只須3日一檢測 下周五生效

【21:38】政府不斷探討接種新冠疫苗的誘因，運輸署宣布，下周五（23日）起跨境運輸司機接種在兩劑疫苗後達14日，入境內地可由現時要每日一檢，放寬至3日一檢。目前已有5,700名司機接種兩劑疫苗，佔活躍司機80%。

伊館一支針筒刺傷護士 再被用作接種疫苗 累市民急入院檢查

【20:18】新冠疫苗接種中心出現甩轆事件，昨日（15日）灣仔伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，一名護士針筒拮傷自己手，之後有人以同一支針筒亦為一名市民打針，發現事件後隨即安排該接種者送院。有醫生表示，乙型肝炎及愛滋病都是常見經血液傳播的疾病，相信今次涉及的血液分量少，即使該護士為帶菌者，傳播風險都相當低。醫院管理局表示，該名市民已經出院。

伊利沙伯體育館醫療隊負責人林哲玄表示正調查事件成因。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

復必泰｜李嘉誠養和打首針 聶德權極速分享帖文：感謝您的支持

【18:52】新冠肺炎肆虐全球逾一年，近日港府以放寬防疫措施以及延長食肆的營業時期等，呼籲市民接種疫苗。現年92歲的長和系創辦人李嘉誠，於李嘉誠基金會於Facebook網頁上載李嘉誠接種疫苗的相片，並在相的上方寫下「我今天打咗疫苗，你打咗未？」據知他到養和醫院接種復必泰疫苗。

基金會帖文後約半小時，公務員事務局局長聶德權隨即轉載其帖文，他對李嘉誠身體力行支持疫苗接種計劃表達感謝。

新冠肺炎｜李嘉誠接種復必泰疫苗 社交平台呼籲：你打咗未？

復必泰｜最遲9月底接種 社協憂剝削病者選擇權 醫生促調供貨期

【17:43】政府昨日（15日）宣布，由於復必泰的保存期有限，考慮到本港儲存及接種能力，29間接種中心將運作至9月底，欲接種復必泰的市民最遲要在8月底打首針。



有醫生相信港府可與藥廠商討調動供貨日期，建議延期免造成浪費；專家反駁全球無一政府會拖延疫苗接種，港府亦早已訂立半年大致完成接種的目標，在群體設立保護屏障。社區組織協會幹事擔心，措施變相剝削部份長期病患者選擇疫苗的權利，認為政府應該為他們「留後路」打復必泰。

新冠肺炎｜洪水橋崇德英文書院中三生確診 全校強制檢測

【17:00】本港今天（16日）新增17宗確診個案，當中5人來自同一家庭，該家庭群組累計7人染疫，當中包括一名14歲女子，她是洪水橋天主教崇德英文書院中三學生，衞生署今天指，該校全校需強制檢測。

洪水橋天主教崇德英文書院（左方學校）有一名中三學生確診。（Google 街景圖）

【14:47】疫苗接種計劃自2月開始，開展得如火如荼，公務員事務局局長聶德權昨日（15日）宣布，擴展接種年齡，16歲或以上人士可接種復必泰疫苗。



西營盤中山公園疫苗接種中心今日（16日）有市民表示，相信接種人數會增加，但增幅未必顯著。「始終唔好講小朋友，大人可能對副作用未知得咁詳細。」亦有市民指，政府應與食肆推出優惠，以吸引市民接種疫苗，「最好就係畀啲獎勵，打完針有Coupon！」

復必泰｜放寬至16歲人士接種 市民：甜頭唔夠，最好有免費漢堡包

▼4月15日確診的29歲無源頭女子，曾到本港多處▼

元朗菁雅居5人確診 為卓健會計經理家人 友愛邨愛暉樓增1人染疫

【14:17】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查17宗確診個案，至今本港個案累計11,636宗。新增個案中，11宗為輸入個案，6宗與本地個案有流行病學關連。

本地個案中，有5人居於元朗菁雅居，3人住在第11座、2人住在第19座，年齡由14至64歲，涉「復活節家庭聚會群組」。而早前因爆疫居民多次撤離的屯門友愛邨愛暉樓3座亦有1名39歲女住客確診。

過去14天（4月2日至15日）累計新增138宗個案，包括30宗本地個案（其中七宗源頭不明）。

元朗菁雅居19座被納入強制檢測。(google map 截圖)

新冠肺炎｜中大研究指抗體可傳胎兒 母親病毒量與嬰兒抗體成反比

【13:34】新冠肺炎疫情持續，中大醫學院團隊與8間公立醫院婦產科合作研究，發現新冠病毒抗體可經由母體胎盤傳遞至胎兒。研究亦顯示，母親受感染時的病毒量越高，傳到胎兒的抗體越少。

【13:32】消息指，今日確診個案數目重返雙位數，大概有17宗確診，當中11宗屬外地輸入，其餘6宗本地感染，屬關連個案，料部份涉「復活節家族聚會群組」。

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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【12:17】新冠肺炎疫情持續，油尖旺民政事務處今日（16日）與相關政府部門在尖沙咀友聯大廈進行執法行動，該大廈於日前被納入強制檢測公告。行動中共檢查了約160名受檢人士的檢測報告，其中10名人士涉違反強制檢測公告遭罰款，合共被罰5萬元。

相關新聞︰強制檢測｜政府突擊查尖沙咀友聯大廈 10人無檢測共罰款5萬元

▼疫情封關下，上水市況▼

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【10:53】政府將擴大新冠疫苗接種計劃至16歲或以上市民。公務員事務局長聶德權今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，本港16歲以上佔整體人口88%，期望合資格市民盡快接種疫苗，幫助建立防疫屏障。

他指出，每日可接種5萬劑疫苗，但未被充份利用，昨日全港接種中心只接種不足3萬劑，考慮到病毒在冬季較活躍，為接種中心訂下期限，讓合資格市民盡快接種。 至於會否再降低接種年齡，聶德權指，現時使用的疫苗都有最低接種年齡要求，要待研究評估及由專家判定。

相關新聞︰新冠疫苗｜會否再降接種年齡 聶德權：要待研究評估及由專家判定

港府宣布，疫苗接種年齡降至16歲，而所有疫苗接種中心將運作至9月底，其中復必泰疫苗之後會停接種，最遲要在8月底打第1針。（羅君豪攝）

【10:20】政府提出「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆及酒吧營業限制，經營酒樓婚宴的譽宴集團流出內部通告，員工如月底前未接種疫苗須停工。譽宴集團主席張家豪今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，認為接種後可令員工及食客安心，集團曾用獎金方式鼓勵員工接種，約三成幾員工響應，其餘正準備登記，餘一成人仍未決定。

他解釋該通告提到「停工」只是字眼問題「用住先」，仍未決定具體措施，又指，通告曝光後有壓力，令他疑慮推動打疫苗是否有錯。

相關新聞︰譽宴要求不接種員工停工 集團主席︰停工僅字眼問題「用住先」

▼4月14日，譽宴集團發通告要求員工接種疫苗▼

【09:50】政府提出「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆及酒吧營業限制，措施公布不久便有酒家要求員工打針，否則會被停工。平機會主席朱敏健今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，如防疫措施造成差別待遇，是合理及有需要，才可以豁免，業界須首先向政府了解清楚具體措施及執行細節，然後與員工商討，不應一刀切解僱，否則有可能會違反《殘疾歧視條例》。

相關新聞︰疫苗氣泡｜平機會︰如員工因不接種疫苗而被解僱 有機會涉歧視

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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▼2021年4月15日確診患者住所及行蹤▼

相關新聞︰系統漏洞加拿大非港人獲打第一針科興疫苗 衞生署反口拒打第二針

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.15｜爆復活節聚會群組 29歲確診婦連同多名親人中招

新冠疫苗｜累計64.9萬人接種第一劑 42歲女子打針後失去知覺留院

強制檢測大廈｜五處所上榜 2幼稚園爆上呼吸道感染須檢測

疫苗氣泡｜酒吧業反對強制客人打針換復業 拒打針員工要停薪留職

29歲女患者訪多處所須強檢或消毒 包括阿木台灣麵、小西灣DONKI

復活節後首個家庭爆發 無源頭29歲女會計多聚會 惹6親人同染疫

旅遊從業員盼當接種中心登記員 5分鐘面試問如何應對市民糾紛

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疫苗氣泡｜高、中、低風險地區抵港者 已打針檢疫期可減7日

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

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▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼