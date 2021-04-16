新冠肺炎．最新｜增17宗11輸入6本地　復活節家庭聚會群組5人確診

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 鍾妍 胡家欣 陳淑霞 梁煥敏 朱海棋 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-16 14:48

本港疫情回落存暗湧，衞生署衞生防護中心今日（16日）公布新增17宗確診，重返雙位數班診，累計個案增至11,636宗。新增個案中仍以輸入個案佔多，11宗屬輸入個案，而本地感染個案則有6宗，全部屬關連個案，沒有源頭不明個案。 其中周四（15日）確診的是無源頭個案，患者是一名29歲女子，復活節期間有多場聚會。該「復活節家族聚會群組」，今日有5人確診。而早前因爆疫居民多次撤離的屯門友愛邨愛暉樓3座亦有1名39歲女住客確診，該樓宇累計9人染疫。 政府全面放寬疫苗接種組別至16歲或以上人士，復必泰疫苗接種年齡降至16歲；至於接種科興疫苗年齡則放寬至18歲或以上。當局指，9月底會關閉全港疫苗種中心，由於復必泰疫苗有保存期限，如想打復必泰最遲要在8月底打第一針。

【14:47】疫苗接種計劃自2月開始，開展得如火如荼，公務員事務局局長聶德權昨日（15日）宣布，擴展接種年齡，16歲或以上人士可接種復必泰疫苗。



西營盤中山公園疫苗接種中心今日（16日）有市民表示，相信接種人數會增加，但增幅未必顯著。「始終唔好講小朋友，大人可能對副作用未知得咁詳細。」亦有市民指，政府應與食肆推出優惠，以吸引市民接種疫苗，「最好就係畀啲獎勵，打完針有Coupon！」

復必泰｜放寬至16歲人士接種 市民：甜頭唔夠，最好有免費漢堡包

強制檢測大廈｜五處所上榜 2幼稚園爆上呼吸道感染須檢測

▼2021年4月15日確診患者住所及行蹤▼

▼4月15日確診的29歲無源頭女子，曾到本港多處▼

【14:17】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查17宗確診個案，至今本港個案累計11,636宗。新增個案中，11宗為輸入個案，6宗與本地個案有流行病學關連。

本地個案中，有5人居於元朗菁雅居，3人住在第11座、2人住在第19座，年齡由14至64歲，涉「復活節家庭聚會群組」。而早前因爆疫居民多次撤離的屯門友愛邨愛暉樓3座亦有1名39歲女住客確診。

過去14天（4月2日至15日）累計新增138宗個案，包括30宗本地個案（其中七宗源頭不明）。

【13:32】消息指，今日確診個案數目重返雙位數，大概有17宗確診，當中11宗屬外地輸入，其餘6宗本地感染，屬關連個案，料部份涉「復活節家族聚會群組」。

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

+ 5 + 5 + 5

【12:17】新冠肺炎疫情持續，油尖旺民政事務處今日（16日）與相關政府部門在尖沙咀友聯大廈進行執法行動，該大廈於日前被納入強制檢測公告。行動中共檢查了約160名受檢人士的檢測報告，其中10名人士涉違反強制檢測公告遭罰款，合共被罰5萬元。

相關新聞︰強制檢測｜政府突擊查尖沙咀友聯大廈 10人無檢測共罰款5萬元

▼疫情封關下，上水市況▼

+ 3 + 3 + 3

【10:53】政府將擴大新冠疫苗接種計劃至16歲或以上市民。公務員事務局長聶德權今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，本港16歲以上佔整體人口88%，期望合資格市民盡快接種疫苗，幫助建立防疫屏障。

他指出，每日可接種5萬劑疫苗，但未被充份利用，昨日全港接種中心只接種不足3萬劑，考慮到病毒在冬季較活躍，為接種中心訂下期限，讓合資格市民盡快接種。 至於會否再降低接種年齡，聶德權指，現時使用的疫苗都有最低接種年齡要求，要待研究評估及由專家判定。

相關新聞︰新冠疫苗｜會否再降接種年齡 聶德權：要待研究評估及由專家判定

港府宣布，疫苗接種年齡降至16歲，而所有疫苗接種中心將運作至9月底，其中復必泰疫苗之後會停接種，最遲要在8月底打第1針。（羅君豪攝）

【10:20】政府提出「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆及酒吧營業限制，經營酒樓婚宴的譽宴集團流出內部通告，員工如月底前未接種疫苗須停工。譽宴集團主席張家豪今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，認為接種後可令員工及食客安心，集團曾用獎金方式鼓勵員工接種，約三成幾員工響應，其餘正準備登記，餘一成人仍未決定。

他解釋該通告提到「停工」只是字眼問題「用住先」，仍未決定具體措施，又指，通告曝光後有壓力，令他疑慮推動打疫苗是否有錯。

相關新聞︰譽宴要求不接種員工停工 集團主席︰停工僅字眼問題「用住先」

▼4月14日，譽宴集團發通告要求員工接種疫苗▼

【09:50】政府提出「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆及酒吧營業限制，措施公布不久便有酒家要求員工打針，否則會被停工。平機會主席朱敏健今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，如防疫措施造成差別待遇，是合理及有需要，才可以豁免，業界須首先向政府了解清楚具體措施及執行細節，然後與員工商討，不應一刀切解僱，否則有可能會違反《殘疾歧視條例》。

相關新聞︰疫苗氣泡｜平機會︰如員工因不接種疫苗而被解僱 有機會涉歧視

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

相關新聞︰系統漏洞加拿大非港人獲打第一針科興疫苗 衞生署反口拒打第二針

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：

新冠疫苗｜累計64.9萬人接種第一劑 42歲女子打針後失去知覺留院

強制檢測大廈｜五處所上榜 2幼稚園爆上呼吸道感染須檢測

疫苗氣泡｜酒吧業反對強制客人打針換復業 拒打針員工要停薪留職

29歲女患者訪多處所須強檢或消毒 包括阿木台灣麵、小西灣DONKI

復活節後首個家庭爆發 無源頭29歲女會計多聚會 惹6親人同染疫

旅遊從業員盼當接種中心登記員 5分鐘面試問如何應對市民糾紛

新冠疫苗｜澳門政府暫緩阿斯利康疫苗供澳 待審視安全性再考慮

新冠肺炎｜旅遊業望盡快重啟本地遊、公海遊：登船前檢測較為合理

疫苗氣泡｜高、中、低風險地區抵港者 已打針檢疫期可減7日

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

+ 15 + 15 + 15

▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

+ 4 + 4 + 4