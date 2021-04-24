DSE 2021｜90後設網上補習平台1.6萬應屆考生報讀　基層可獲免費

受疫情影響，本港學生過去一年多不時依賴網課學習，2018年創立的網上補習平台AfterSchool，在疫情下對有需要的學生而言，有更大作用。

平台源於兩名90後港男，兩年前開始把握機會，大推網上補習，提供免費及付費課程；近來更與陳校長免費補習天地合作，為基層學生提供免費網上補習機會。

主要對象為文憑試學生，至今已吸引逾5萬名學生使用，當中逾16,000人為應屆考生。平台同時招聘合作導師，若老師承諾須遵從收費及免費學生比例2比1，月薪不低於3萬元。