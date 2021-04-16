豪景花園虐畜案不被起訴　動保組織欲加入覆核律政司被拒

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-16 18:59

去年有30隻動物在深井豪景花園被掟落街，其中18隻動物死亡，律政司最終決定不起訴兩名涉案男子。領養其中一隻被掟貓隻的女士，不滿律政司在檢控期限後才公布不檢控，影響他人採取法律行動，早前申請司法覆核。而本地動保組織「毛守救援」於上月提出，要求加入本案，並於今(16日)在高等法院處理其加入的申請。惟法官認為，本案的申請人尚未取得覆核許可，毛守救援加入本案屬言之尚早，亦未能提供有效的協助，遂暫拒批申請，但可待申請司法覆核許可有結果，再作處理。

申請人為彭樂詩(譯音)，答辯人為刑事檢控專員，香港愛護動物協會被列為利益關係方。

毛守救援指可提供案件的背景資料

毛守救援有限公司申請加入本案，並指組織有處理虐待動物事件的經驗，可提供相關案件的背景資料。惟法官指，控方不起訴決定是欠足夠證據。法官質疑，毛守救援如何就議題提供協助。

律政司一方反對 指申請人尚未取得司法覆核許可 涉案爭議亦未確定

律政司則表示反對，指現時申請人尚未取得司法覆核的許可，案中涉及的爭議尚未確定，毛守救援現時要求加入案件並不適宜。對於有指涉案兩名男子，在案發後向警署自首。律政司澄清，兩人是應警方要求，在律師陪同下到警署。

法官最終認為，毛守救援現階段加入本案，不會提供有效的協助，遂暫拒批准申請，但可待本案申請人申請司法覆核許可後再議。

而申請人的司法覆核許可申請，將於本年5月24日進行聆訊。

案件編號：HCAL2346/2020