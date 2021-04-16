換身份證｜05至07年、12至18年出生兒童　５月3日起換證

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-16 20:34

入境處正分批安排市民換領新智能身份證，處方今日（16日）宣布，凡於2005年至2007年或2012至2018年出生、持有舊款智能身份證的兒童，須在今年5月中起至9月期間，換領新智能身份證。

9個智能身份證換領中心

+ 4 + 4 + 4

由父母或合法監護人陪同前往換證

更換新智能身份證於2018年開展，陸續分批安排市民換領。入境處公布，在2005年至2007年或2012至2018年出生、持有舊款智能身份證的兒童，須在今年5月3日至9月18日期間，由其父母或合法監護人陪同下，前往任何一間智能身份證換領中心，辦理換領新智能身份證手續。各換證中心的服務時間為星期一至六，上午8時至晚上10時，公眾假期除外。

入境處正分批安排市民換領新智能身分證。（資料圖片）

至於在2012年至2018年出生的兒童，如從未因申領香港特別行政區護照而持有永久性居民身份證，則無須參與換證計劃。

入境處指，合資格的申請人可使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處又呼籲，申請人於流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以使用更快捷的換證服務。申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。

新智能身分證於2018年11月26日開始簽發。（入境處圖片）

入境處表示，在是次換證計劃更推出「關愛安排」，每名合資格的換證人士可攜同最多2名65歲或以上的親友及最多2名殘疾人士一同前往換證中心換證。

入境處又呼籲，申請人於流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以使用更快捷的換證服務。（資料圖片）

70至72出生人士須4月底前換證

至於1970、1971或1972年出生的舊款智能身份證持有人，入境處提醒，他們的指明換證限期將於2021年4月30日完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早提出申請。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。