突襲佐敦伯嘉士大廈封區檢測　消息：有變種病毒患者走入社區

撰文： 朱海棋 陳淑霞 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-17 00:02

本港疫情反覆，港府今日(16日)突於晚上11時半突襲封區，宣布佐敦白加士街的伯嘉士大廈封區檢測。由晚上11時半開始，伯嘉士大廈內的人士須留在其處所等候，明日凌晨2時半前接受檢測，政府目標是在明日（17日）上午約8時左右完成此行動。 今次封區事出突然，亦是當局首次於接近午夜前作出圍封。有消息人士透露，有海外回港人士完成檢疫後幾日，回到社區對新冠病毒檢測初步呈陽性，並驗出帶有變種病毒。

4月16日深夜，政府公布佐敦伯嘉士大廈一名居民被驗出染變種病毒，深夜展開封區檢測。（羅君豪攝）

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伯嘉士大廈多劏房 有居民感染變異基因病毒

本港今日新增17宗新型肺炎確診，其中6宗是本地個案，均與早前確診個案有關連，沒有源頭不明感染。不過，港府突於晚上11時半發出受限區域公告，在佐敦指明「受限區域」——即佐敦白加士街17-23號伯嘉士大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，料明日上午約8時左右完成此行動。

佐敦伯嘉士大廈封區檢測範圍。(政府新聞處圖片)

有消息人士透露，有海外回港人士已完成檢疫數天，回到社區後病毒檢測初步呈陽性，並驗出有變種病毒。

當局也公布，由於伯嘉士大廈今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異基因，加上上述大廈樓齡較舊，分間單位（劏房）情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較一般情況更高，政府經檢測呈陽性後即時就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時半前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。



政府發言人表示，明白今次安排會為市民帶來不便，當局目標是爭取於明日上午約8時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在上午8時左右離開處所。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

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近一周曾到伯嘉士大廈逾2小時預強檢

「受限區域」內的人士如在本月14日至16日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於4月9日至16日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月18日或之前接受強制檢測。

▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼