沙中線｜會展站滲水港鐵承認　路政署：不影響電力及信號系統

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-17 00:06

東鐵線過海段工程一再延誤，港鐵多次表示過海段於2022年通車有挑戰性，尚要評估通車日期。有鐵路專頁透露，東鐵線過海段近會展站的一段隊道不時出現滲漏，影響電力及訊號系統的正常運作。港鐵回覆查詢時承認會展站個別位置發現有輕微滲水的情況，會與承建商按既定程序跟進和妥善處理。 路政署則回覆指，電力及信號系統運作沒有受滲水影響，署方會與監察及核證顧問會巡查工地及檢視防水的情況。

東鐵線已開始引入新9卡列車，為過海段準備。（港鐵提供）

鐵路專頁Riders日前發文，指近會展站的一段隧道儘管工程人員不停進行「打針」補漏，仍不時出現嚴重滲漏，亦稱新路段的試車工序的安全許可證遲遲未獲批，導致多次試車被臨門一腳取消。



港鐵回覆時，承認個別位置發現有輕微滲水情況，會與承建商會跟進和妥善處理，又指過海段結構位於地底，出現某程度的滲水情況並不罕見，屬一般地底工程可預見的情況。路政署則回覆指，會展站附近隧道的電力及信號系統的運作沒有受滲水影響，港鐵會確保工程符合相關標準，而路政署及其監察及核證顧問會巡查工地及檢視防水的情況。

至於試車測試，港鐵則否認有影響測試計劃的情況出現，而各項測試正按序進行，部分測試會在承建商的獨立安全顧問發出安全證書後陸續展開。