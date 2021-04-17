強檢大廈｜重慶大廈需強檢　住户稱不掌握檢測原因　促當局交代

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-17 15:28

新冠肺炎變種病毒流入社區，佐敦伯嘉士大廈住户須檢疫。消息指，患者曾到訪佐敦及尖沙咀區多處購物。尖沙咀重慶大廈被納入強制檢測公告，入口有貼上外語告示。 重慶大廈保安員稱，據了解大廈並非有住户確診，而是有患者曾到訪。有住户則稱，不了解強檢原因，但表明對變種病毒傳入香港感擔心，認為當局應向居民提供更多資料。有商户稱，大廈衞生環境不差，但曾有部分客人，會脫下口罩聊天。

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重慶大廈被列入強制檢測公告，惟該大廈暫未有新增確診個案。於中午時分，大廈入口處有保安員派發強檢單張，提醒住户及商户要檢測。而入口則貼上中、英文及少數族裔語言的檢測告示。

重慶大廈保安員表示，據了解確診者不是住户，而是曾經到大廈食飯的人士。服務該區的油尖旺區議員陳嘉朗稱，於昨晚接獲通知重慶大廈有人確診，但未知是否涉及住户，及是否有變種病毒等資訊。

位於尖沙咀麼地道的流動檢測站，在中午有約30人排隊，當中部分人為少數族裔人士。住户張先生稱，不知道大廈被納入強檢名單原因，稱大廈人流多，及時檢測是好事。他稱，對變種病毒感擔心，估計患者不只到過佐敦及尖沙咀區，認為當局應盡快公開患者到訪地點。他稱，會保持個人衞生，「變咗種都冇辦法，唔係控制範圍內。」

商户稱有人除罩聊天

於重慶大廈開雜貨店及餐廳的洪女士稱，大廈衞生環境不差，但出入的人較多，曾經有顧客脫下口罩聊天，不過經提醒後，會戴回口罩。她稱，不太擔心變種病毒，難確定哪裡有病毒，「已經好似豬仔俾人困住。」

住户鄭太太也稱，不清楚需要接受強制檢測原因，認為政府應公開更多資料。她稱，擔心有變種病毒，會加強洗手及減少與人聊天。她稱，大廈衞生環境不算壞，但有部分外籍人士會脫口罩聊天。住户蘇先生同樣認為，政府應盡快公布感染變種病毒患者行蹤，「要講清楚係住户定嚟過嘅人。」不過他稱，平日大部分出入該大廈人士，均有戴好口罩。

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