新冠疫苗｜消息：63歲男子打足兩針科興疫苗　七日後確診

撰文： 李恩慈 鍾妍 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-17 21:37

《香港01》接獲消息指，一名63歲男子，在接種第二劑科興疫苗七日後確診。今日記者會公布一名63歲男子確診，但無公布過有無打疫苗，未知是否同一人。 政府現時購入兩款新冠肺炎疫苗讓市民選擇接種，當中科興疫苗的成效一直被質疑，最新智利公布研究結果中，科興疫苗的有效率為67%。當局曾表示，要接種後兩周才能產生抗體。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

當局曾解釋接種後兩周才會產生抗體

據政府於昨日公布的數字，全港現有約11900名市民接種了兩劑科興疫苗，亦有4500名市民接種了第一劑疫苗。

過去曾有患者於接種疫苗數天後確診，當時衞生防護中心解釋，接種疫苗後要待約兩周才會產生抗體，亦要接種兩劑疫苗才有效。而是次確診男子已接種第二劑，即相距第一劑接種最少超過一個月。

翻查過去一周的確診患者，只有今日確診人士名單中有一名63歲男子(個案編號:11645)，居於屯門友愛邨愛暉樓2座，於4月15日出現病徵，為源頭不明個案，張竹君於疫情記者會上，指該名患者於香港人力資源元朗中心任電工導師，指其常到愛定商場的大家樂早前亦有患者前往，收到「安心出行」通知後接受檢測確診。

呼吸系統專科醫生梁子超解釋，疫苗本身對於防感染的保障並非百份百，認為患者接種兩劑科興後確診的情況不足為奇。一般而言，接種兩劑疫苗後兩至四周才能發揮最佳保護力，患者在確診前七天才接種第二劑疫苗，他相信其效力尚未全面發揮。

另外，患者可能有很長的病毒潛伏期，不能排除他在打第二劑前已受感染。梁子超強調，疫苗的保護力需視乎社區感染情況，「如果社區爆發，日日有過百宗確診，就算疫苗有九成保護力，感染風險都唔係細。」

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼