新冠肺炎．最新｜長洲飄色、搶包山第二年停辦　今增約10宗確診

撰文： 朱海棋 胡家欣 張嘉敏 王潔恩 鍾妍 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 鄧穎琳 陳嘉慧 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-23 14:13

本港疫情未回穩，昨（22日）新增14宗確診，12宗屬外地輸入，餘下兩宗屬源頭不明本地個案，分別涉及於葵涌貨櫃碼頭從事理貨員的19歲男子，以及日出康城綠茵英文（國際）幼稚園任職的31歲教師。 衞生防護中心公布，本港暫錄得約30宗初步陽性個案，相關樣本均由華大基因化驗室處理，認為事件不尋常，聯同港大教授袁國勇前往視察，懷疑有兩個陽性樣本污染其餘樣本，實驗室需全面消毒，有關人士亦需再重新接受檢測。當局周四深夜亦公布，早前兩名用回港易返港並確診的患者，以及已證實是假陽性的蔡繼有幼稚園女教師，其樣本均由華大化驗，入院後病毒及抗體檢測均呈陰性結果，顯示有關個案患者可能並未受到感染。 衞生防護中心轄下兩個委員會，開會後決定建議政府不用引入阿斯利康疫苗。 另外，中學文憑試筆試今日開考，首日是視覺藝術科。

【14:04】長洲中興會主席梁國明表示，日前值理會與政府商討，因應疫情相關社交距離措施，搶包山及飄色活動今年再度取消，以免人群聚集而違反限聚令。至於其他拜神活動，包括迎神送神等會繼續舉辦。

【12:45】據了解，今天新增大概10宗確診個案，當中一宗源頭不明。下午將設疫情記者會交代

華大樣本污染現「假陽性」 地盤工不滿遭誤送檢疫 促嚴懲華大

【11:58】衞生防護中心日前收到30個初步陽性個案，全部都在華大基因實驗室驗出，當局認為事件不尋常遂展開調查。與此同時，有於酒店檢疫的市民指，其同事的華大基因檢測樣本結果亦屬「假陽性」，到醫院多次檢測亦是陰性，未知是否涉30個樣本以外的「假陽性」樣本。他不滿指現時已檢疫第四日致「手停口停」，要求政府嚴懲華大基因：「一而再、再而三，用任何藉口都唔可以接受」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，如樣本在化驗室受污染，即使送到衞生署覆檢同樣是污染樣本。對於是否應暫停華大基因的檢測工作，許樹昌則認為要由衞生署決定。

▼友愛邨愛暉樓第3座居民第3度接受強制檢測▼

▼滯英港人乘國泰專機抵港▼

▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

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▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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▼疫情封關下，上水市況▼

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▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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【00:45】食物及衞生局及衞生署深夜公布，早前兩名內地返港市民確診個案，以及保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師「假陽性」，均是由華大基因化驗樣本，並在送往醫院再度進行檢測的結果亦呈陰性，並對病毒抗體呈陰性，換言之亦有可能是未受感染個案。

政府發言人強調非常關注是次事件，已經第一時間作出嚴肅跟進，將向華大基因作出調查，倘證實服務質素欠妥，會考慮根據情節嚴重程度，按照相關服務合約條款作出適當處分。

政府深夜爆華大基因早前亦疑有假陽性 涉2宗內地回港確診個案

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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華大30個樣本呈陽性 調查揭疑兩陽性樣本污染其他28個樣本

30宗初步確診遍多區 歐家榮指不尋常 袁國勇視察華大基因化驗室

增14宗個案兩宗源頭不明 日出康城幼園教師中招 曾訪銅鑼灣鮨幸

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