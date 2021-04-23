新冠肺炎．最新｜10人昨打疫苗後送院　打科興中年男子舌頭腫脹

撰文： 胡家欣 張嘉敏 王潔恩 鍾妍 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 鄧穎琳 陳嘉慧 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-23 23:40

本港疫情未回穩，今日（23日）新增9宗確診，8宗屬外地輸入，其中2宗是華大基因涉污染樣本的「真陽性」個案；餘下1宗是源頭不明個案，住海怡半島，曾到又一城行街。另外，數宗初步確診個案中，1宗是民政署司機，曾到將軍澳Physical健身；1宗是菲傭，在西營盤華美達酒店完成檢疫，之後居僱主家及接受檢測揭染疫，有N501Y變種病毒。

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【23:10】16至29歲市民今起可預約接種苗，政府公布，截至今晚8時的過去24小時，約6,100名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約25,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，數字均較對上一日多約一倍。

新增約4,300名市民接種第一劑科興疫苗、約有8,600名市民接種第二劑科興疫苗；約有13,000名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有200名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為98%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

接種計劃開展 57日以來，政府表示，已為市民接種共約1,222,800劑疫苗。當中約806,600名市民已接種第一劑疫苗，包括約397,200名接種科興疫苗，約409,400名接種復必泰疫苗；約416,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約266,600名接種科興疫苗，約149,600名接種復必泰疫苗。

【23:00】政府公布昨日有10宗接種疫苗後送院個案，其中四人已經出院，四人留院觀察，兩人未經診症自行離開醫院；當中6人打科興、4人打復必泰。

一名33歲男子在中文大學醫院打第一劑復必泰後腦癇發作，經治療後留院觀察。一名59歲男子在將軍澳（寶寧路）普通科門診診所打第一劑科興後，舌頭腫脹，一名56歲男子在同一診所打第一劑科興後手臂麻痺，二人經治療後已經出院；一名34歲女子在香港中央圖書館打第二劑科興後，左邊身體出現麻痺、出現嘔吐情況及頭痛，經治療後留院觀察。

居半山豪宅菲傭初確診染變種病毒 堅尼地道8號居民須撤離

【22:45】感染變種病毒的菲傭在酒店完成檢疫後前往僱主位於堅尼地道8號豪宅，才被發現染疫，居民今日撤離檢疫。晚上大約9時半，衛生署派出的小巴陸續撤離堅尼地道8號居民，現場所見，每架車輛大約接載一至兩個有約四人個家庭，部份人為外籍人士。

其中一個家庭最少有兩名外籍小童，由家人陪同下一同於停車場位置等候上車，大約20分鐘仍未能上車，兩名小孩跑來跑去向記者位置張望、打招呼，並不時與家人「玩自拍」，等待入營，最後於大約晚上10時離開，居民於車上與記者再次揮手道別。

另外，有兩名外藉居民大堂狗隻於大廈大堂位置出入，將飼養的狗隻交給一名外籍友人後準備上車，狗隻離開主人時不停呼喊。

【22:45】西營盤華美達海景酒店疑出現知距離空氣傳播，衞生防護中心公布，在4月4日至7日入住該酒店人士，會被送往檢疫，最多21日；當局又會向酒店發出強制檢測令，於3月27日起曾到酒店逾2小時人士，須於兩日內前往強檢。

政府專家顧問袁國勇指菲傭檢疫完回到社區才驗出染變種病毒，或酒店內出現短距離空氣傳播。（梁煥敏攝）

【22:25】一名初步確診的菲傭驗出N501Y變種病毒株，料是第二宗檢疫完畢後，走入社區的變種病毒患者。她在3月27日坐5J272 來港，之後在西營盤華美達海景酒店檢疫，同層有印度患者確診，疑她酒店內受傳染。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇應衞生防護中心邀請，到酒店視察。

袁指出，菲傭住在印度患者鄰房，加上N501Y傳染力高，因此有可能她被傳染；袁指該酒店走廊偏窄，可能患者打開房門時又無戴口罩，可能因而受感染。他表示，已向酒店提出減少入住人數，或在走廊加設空氣清新機。

4月23日，海怡半島第10座一名居民確診新冠肺炎，感染源頭不明，政府晚上宣布該大廈封區檢測，居民下樓進行檢測。（李澤彤攝）

海怡半島第10座封區檢測 DSE考生憑准考證可獲優先檢測

【20:30】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上8時30日起限制在鴨脷洲指明「受限區域」——海怡半島第10座（怡麗閣），須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（24日）上午約8時左右完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。

當局表示，「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日參加文憑試，而未有在4月21日日至23日期間進行檢測或未能出示檢測結果電話短訊或相關證明，政府建議相關考生盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生身份及提交相關文件（包括准考證），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生取得檢測結果，可獲得優先檢測。

政府自晚上8時30日起限制在鴨脷洲指明「受限區域」——海怡半島第10座（怡麗閣）居民要強制檢測。（政府新聞處圖片）

中年男及六旬婦周四同日倒斃家中 死亡前接種復必泰疫苗

【19:49】衞生署公布，一名本身患有高血脂症及肥胖的43歲男子，於4月22日在家中心臟驟停，抵達仁濟醫院急症室時已無生命跡象，搶救無效在同日晚上離世。根據資料，他曾於4月18日在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種一劑復必泰新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，個案將交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

此外，衞生署接獲一宗死因裁判官個案，涉及一名66歲女子。她於4月22日早上被發現在床上不省人事，救護員到場後證實死亡，遺體已移送公眾殮房。根據資料，該女子曾於4月12日於西灣河體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗。衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

華大基因28個樣本假陽性 當中27人證實屬陰性 78人無辜被檢疫

【19:12】華大基因疑出錯，致28個樣本受污染，出現「假陽性」。衞生防護中心今天（23日）確認，該28個「假陽性」人士當中，有27人入院後都是陰性，如最後他們有兩個樣本陰性及抗體結果呈陰性，就會安排出院；而他們的78名密切接觸者，都可離開檢疫中心。

至於兩名近日由內地回港、被列為確診的女子，中心稱仍未能確定她們的樣本是否同樣在華大實驗室受污染，需與專家再商討，才能決定會否把兩人由確診名單中剔除。

業界分析華大基因為何出錯：疑心急致失誤 倡設覆檢程序

【18:43】華大基因在同一天呈報30宗初步陽性個案，衞生防護中心認為情況不尋常，專家調查後懷疑有「假陽性」，疑因有職員疏忽致2個陽性樣本污染其他28個樣本。





有化驗業界人士指出，在疫情不算嚴重下，突然於同一天發現有30個樣本呈陽性，情況實屬罕見，一般而言化驗所應該先行覆核多一次，確定結果屬實才呈報予政府，質疑華大為何未設有覆檢的程序，「可能真係太急，就有疏忽。」

華大基因的流動採樣亭。（資料圖片／高仲明攝）

【17:02】復星醫藥已於今日（23日）下午將BioNTech製造並從另一德國廠房（Baxter）封裝的最新一批約580,000劑復必泰疫苗付運抵港。

新一批次復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

這批疫苗的藥瓶標籤包含英文及簡體中文，但有關批次均由相同製造商及廠房以相同規格在德國製造及封裝。

瑪麗醫院醫生腦出血病情嚴重 出事前2日接種復必泰疫苗

【16:56】庾慧玲回應提問稱，瑪麗醫院員工4月16日腦部出血，情況嚴重，事發前2天即4月14日曾接種復必泰疫苗，已呈報事件予衞生署。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

增1宗本地無源頭 23歲女居海怡半島 到又一城行街太古廣場用膳

張竹君表示，今日新增9宗確診個案，8宗是輸入個案，不少涉及N501Y變種病毒株。其中兩宗輸入個案，分別由菲律賓及印尼來港，是華大基因涉及30個樣本污染事件的兩個「真陽性」個案。

1宗本地源頭不明，23歲女子，住海怡半島，在葵涌葵昌道100號「YES STYLE」 工作。4月18日到又一城與家人行街，4月18日，在海怡半島上海姥姥食飯；另曾在金鐘太古廣場Thai Basil食飯。

變種病毒再現社區 菲傭西營盤華美達檢疫 回家後初確診帶N501Y

初步確診有幾宗，兩宗是本地，其中一宗是政府的民政署司機，駕AM車。4月7日晚上7至8時 將軍澳舒適堡(PHYSICAL)健身。早前個案#11711都有去健身，同一時間，同一地點，＃11711是做器械、 舉重， 4月16日6PM後，曾去這間健身中心的人士、當時在場職員要檢疫 ，其他去過這健身中心的人、 工作人士，要強制檢測

另一名初步確診是菲律賓到港外傭，驗出N501Y變種病毒株，3月27日坐5J272 來港，在西營盤華美達酒店檢疫，3月27日-4月16日住酒店，17日離開，回僱主家(堅尼地道8號)，與僱主、一兩位其他外傭一齊住。其後4月19日曾到中環萬邦行做身體檢查，4月22日檢測揭染疫。

華大基因屢犯錯 政府揚言按合約處分 消息：合約無清晰列明罰則

【16:19】華大基因再度出錯，涉嫌疏忽致新冠肺炎病毒陽性樣本污染其他樣本，以致有28個樣本呈「假陽性」。政府昨表示，會考慮根據事件嚴重程度，按照相關服務合約條款處分。不過，有知情人士透露，政府與私人承辦商簽訂的合約並無清晰列明不同情況下的相應罰則。





翻查資料發現，華大基因承辦了現時7間社區檢測中心，是營運最多社區檢測中心的承辦商。有業界人士表示，華大本來佔的市場份額多，大約三分一的檢測量都由華大負責，不過近月「後起之秀」逐漸壯大，華大的佔有率有所減少，相信即使政府與華大解約，其他化驗所都有能力承擔起檢測量，不過一旦疫情變得嚴重，多人檢測，就未必負荷得來。

病毒檢測承辦商金域屢失誤 Prenetics檢測逾一周無結果收警告信

【16:07】華大基因被發現在處理樣本時疑出現交叉污染，涉及昨日（23日）多宗初步陽性個案，以及早前兩宗內地返港人士及一名保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師「假陽性」個案。



現時獲政府認可進行新冠病毒核酸檢測的本地醫療檢測機構共有25間，當中金域檢驗及Prenetics亦曾有失誤，其中金域3月因檢測結果延誤，被暫停委派負責新增的流動採樣站。

DSE 2021｜文憑試開考 疫情影響視藝科轉試場 考生：初時唔知真假

【15:33】新冠肺炎疫情下，中學文憑試DSE今日（23日）正式開考，科目是視覺藝術科。屯門友愛邨一帶近日屢有確診個案，區內人心惶惶。不計特別試場，原定屬屯門區唯一視覺藝術科考場的青松侯寶垣中學，因學生屬密切接觸者，須停用消毒，有48名考生要臨時轉場到屯門官立中學應考。

不少考生表示，昨日收到有關轉場消息後感愕然，有考生直言一度未能核實短訊真偽，須致電考評局核實。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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2021文憑試開考，首科為視藝科。疫情下，至少兩個學校考場因有確診者或密切接觸者須停用，多名考生須臨時轉考場。當中部分視藝考生須轉到可藝中學應考。（盧翊銘攝）

視覺藝術科早上8時半開考，歷時4小時，約一半考生早在8時前已抵達屯官考場，並完成體溫檢測，在校門內的空礦地方等候入去試場。（鄧穎琳攝）

華大基因多次甩轆 員工故意搖樣本、檢測結果短訊出錯影響3千人

【15:28】本港昨日（22日）一度公布逾30宗初步確診個案，但檢視後懷疑是檢測承辦商華大基因，處理樣本時疑有交叉污染。政府昨另外公布早前兩名內地返港市民、保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師屬「假陽性」個案，均是由華大基因化驗樣本。當局更指，會考慮按照合約條款處分。



華大基因多次「甩轆」，包括1月底至2月初有員工故意搖晃化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，致16個樣本「假陽性」。另外，華大亦發生數次檢測結果短訊出錯，近3,000名市民受影響。

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太平清醮搶包山｜第二年停辦 大包山縮水至4.6米高 續派平安包

【14:04】長洲中興會主席梁國明表示，日前值理會與政府商討，因應疫情相關社交距離措施，搶包山及飄色活動今年再度取消，以免人群聚集而違反限聚令。至於其他拜神活動，包括迎神送神等會繼續舉辦。

【12:45】據了解，今天新增大概10宗確診個案，當中一宗源頭不明。下午將設疫情記者會交代

華大樣本污染現「假陽性」 地盤工不滿遭誤送檢疫 促嚴懲華大

【11:58】衞生防護中心日前收到30個初步陽性個案，全部都在華大基因實驗室驗出，當局認為事件不尋常遂展開調查。與此同時，有於酒店檢疫的市民指，其同事的華大基因檢測樣本結果亦屬「假陽性」，到醫院多次檢測亦是陰性，未知是否涉30個樣本以外的「假陽性」樣本。他不滿指現時已檢疫第四日致「手停口停」，要求政府嚴懲華大基因：「一而再、再而三，用任何藉口都唔可以接受」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，如樣本在化驗室受污染，即使送到衞生署覆檢同樣是污染樣本。對於是否應暫停華大基因的檢測工作，許樹昌則認為要由衞生署決定。

▼友愛邨愛暉樓第3座居民第3度接受強制檢測▼

▼滯英港人乘國泰專機抵港▼

▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

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▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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▼疫情封關下，上水市況▼

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▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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【00:45】食物及衞生局及衞生署深夜公布，早前兩名內地返港市民確診個案，以及保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師「假陽性」，均是由華大基因化驗樣本，並在送往醫院再度進行檢測的結果亦呈陰性，並對病毒抗體呈陰性，換言之亦有可能是未受感染個案。

政府發言人強調非常關注是次事件，已經第一時間作出嚴肅跟進，將向華大基因作出調查，倘證實服務質素欠妥，會考慮根據情節嚴重程度，按照相關服務合約條款作出適當處分。

政府深夜爆華大基因早前亦疑有假陽性 涉2宗內地回港確診個案

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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