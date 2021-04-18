新冠肺炎・最新｜增30宗確診　一宗本地個案與染變種病毒男有關連

撰文： 袁澍 陳嘉慧 黃偉倫 王潔恩 孔繁栩 麥凱茵 黃詠榆 勞敏儀 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-18 14:06

有變種病毒個案流入社區，令本港疫情有反撲跡象。衞生防護中心周六（17日）公布，新增18宗確診，8宗為本地個案，當中有6宗源頭不明，一人帶N501Y變異病毒株，一名男子打完兩針科興疫苗後七日確診。 消息指，本港今日新增約30宗確診個案，有一宗與其他個案有關聯的本地個案，其餘均是輸入個案。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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【14:00】衞生防護中心公布，截至4月18日零時零分，新增30宗確診個案，至今本港個案累計11 684宗（包括11 683宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中29宗為輸入個案，一宗與本地個案有流行病學關連。該宗本地個案是一名31歲女子，報稱居於佐敦伯嘉士大廈，相信是與日前公布感染變種病毒的男子有關連。

【13:30】本港出現首宗打完兩劑科興疫苗後確診的個案，昨日（17日）一名63歲居屯門友愛邨愛暉樓男子，在友愛體育館社區接種中心接種兩劑科興疫苗後，仍然受到感染。

今日（18日）有到友愛體育館打疫苗的市民表示，對有人打完兩劑疫苗仍確診感到擔心，表示會依舊做足預防措施；亦有人引專家解釋指，接種完14日方會發揮作用，又以流感針為例，接種後亦非完全預防流感，認為打疫苗屬預防方法之一，希望更多人接種。

科興疫苗｜有人打兩針仍確診 市民打完第二針未敢鬆懈

【13:00】民主黨今日（18日）宣布設立熱線，協助被迫打針的員工，指本港飲食業界有約2萬名60歲以上員工，不少人都有長期病未必適合打針，擔心會遭停工甚至解僱，認為政府應給予市民選擇權，容許以自願檢測取代打針，而非強迫打針，為接種率「刷數」。

疫苗氣泡｜民主黨設投訴熱線助被迫打針員工 籲政府容許檢測代替

【12:40】消息指，本港今日新增約30宗確診個案，有一宗與其他個案有關聯的本地個案，其餘均是輸入個案。

新冠疫苗｜陳肇始指早前復活節聚會增 料未來數日仍有個案浮現

【11:30】新冠肺炎疫情在本港出現反彈，有無源頭變種病毒感染者在社區出現。食物及衛生局局長陳肇始今日（18日）出席商台節目《政好星期天》時表示，因為早前復活節市民聚會增多，政府又放寬措施，加上這幾日檢測的市民增多，料未來幾日個案仍會有個案浮現。

她又指，現時每日大約派3、4萬樽仔，但只有一半收回，呼籲市民可以轉去流動監測站，結果更加快。她指恆常檢測是重要一環，但始終無法起保護作用，因而呼籲市民盡早接種疫苗。

羅致光：菲律賓疫情嚴峻 被禁飛機會高 外傭僱主需預早籌謀

【10:30】疫情反覆，食衞局近日進一步收緊航班熔斷機制。勞福局局長羅致光指，外傭主要來源地的菲律賓、印尼，近日來港航班有較多確診個案，又指菲律賓疫情嚴峻 ，平均每天有約萬名新確診者，在這個新增地區熔斷機制中，被禁飛機會十分高。他提醒，外傭、僱主及職業介紹所預早籌謀。

變種病毒｜陳肇始：當局正調查患者感染原因 最唔想見到社區感染

【10:00】新冠肺炎疫情有反彈，昨日有6宗源頭不明的個案，包括一宗被驗出N501Y變種病毒29歲男患者。食物及衞生局局長陳肇始席商台節目《政好星期天》時表示，當局非常關注變種病毒的情況，衛生防護中心和其他部門正在調查個案感染原因，包括在社區感染。她說不排除患者在社區感染到變種病毒株，指這是「最唔想見到的」。

新冠肺炎｜張建宗：有跡象顯示疫情反撲來勢洶洶 籲積極接種疫苗

【09:30】本港昨日(17日)確認首宗社區變種病毒個案，政務司司長張建宗指情況令人憂心，有跡象顯示疫情反撲，來勢洶洶；他指香港要真正走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，而新冠疫苗接種計劃將擴大至涵蓋16至29歲的人士，他呼籲市民及早積極接種疫苗。

強制檢測公告：

2021年4月17日納入強制檢測公告的大廈名單

詳情：

任何在二○二一年四月十四日曾身處長洲北社海傍路13B號地鋪恒樂海鮮菜館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月九日曾身處油尖旺彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓滙豐銀行及彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層渣打銀行的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月十四日曾身處中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月九日至四月十七日期間任何時間曾於油尖旺柯士甸路23號華美達華麗酒店退房的住客，須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月十四日曾乘搭任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

焦點報道：

北角華美達酒店爆變種病毒 潘烈文估計菲入境者傳染加拿大入境者

新冠肺炎變種病毒流入香港社區，杜拜入境者曾入住尖沙咀華美達酒店。《香港01》接獲消息指，北角的華美達酒店早前曾有三人感染變種病毒，患者雖然來自不同國家，但病毒基因卻十分相似。港大教授潘烈文指，三人基因99.99%相似，估計是菲律賓入境者傳染加拿大入境者。衞生防護中心稱，會到集團的其他酒店視察。

新冠疫苗｜63歲男子打足兩針科興疫苗 七日後確診

一名63歲男子4月7日打完第二針科興疫苗，七日後確診，是本港首宗打完兩針疫苗後確診的個案。

▼4月17日，友愛邨再多兩大廈有人染疫居民檢測情況▼

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▼4月17日患者住所及行蹤▼

確診食肆處所｜變種病毒患者曾到佐敦松記糖水、旬.食事處

本港周六（17日）公布新增18宗新冠肺炎個案，有8宗本地個案，當中6宗源頭不明，包括一宗被驗出帶有N501Y變種病毒株的29歲男患者。該名男患者除曾到訪長洲、尖沙咀兩間銀行外，更曾到居所伯嘉士大廈的松記糖水和「旬.食事處」，以及重慶大廈內的印度餐廳New Chettinad。另外，亦有一名感染源頭不明的39歲女患者，曾到道教青松小學（湖景邨）。

▼重慶大廈被納入強制檢測樓宇名單▼

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

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昨日總覽：

變種病毒｜專家料患者潛伏期或很長 社區感染機會低 醫生促禁飛

變種病毒｜一文看清 南非變種比英國更強 疫苗保護力會否大減？

變種病毒｜「熔斷機制」收緊禁飛指標 一印度航班已觸發

友愛邨愛勇樓73歲的士司機無源頭確診 連續5日駕不同的士接客

變種病毒｜曾訪長洲、彌敦道渣打滙豐 29歲染疫男尖沙咀遊走8天

強檢大廈｜重慶大廈需強檢 住戶稱不掌握檢測原因 促當局交代

伯嘉士大廈｜市民不擔心變種病毒入社區 惟憂延社交措施外遊無期

強制檢測｜屯門愛暉樓2座及愛勇樓須強檢 DSE生：補課中途被趕走

佐敦伯嘉士大廈解封 住戶9時入睡未獲通知撤離 信件沒寫須檢疫

疫苗氣泡｜黃家和︰政府擬調整 食肆工不打針可申報後轉定期檢測