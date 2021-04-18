新冠肺炎・最新｜消息：增約30宗確診29宗屬輸入　僅一宗本地個案

撰文： 袁澍 陳嘉慧 黃偉倫 王潔恩 孔繁栩 麥凱茵 黃詠榆 勞敏儀 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-18 12:48

有變種病毒個案流入社區，令本港疫情有反撲跡象。衞生防護中心周六（17日）公布，新增18宗確診，8宗為本地個案，當中有6宗源頭不明，一人帶N501Y變異病毒株，一名男子打完兩針科興疫苗後七日確診。 消息指，本港今日新增約30宗確診個案，有一宗與其他個案有關聯的本地個案，其餘均是輸入個案。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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【12:40】消息指，本港今日新增約30宗確診個案，有一宗與其他個案有關聯的本地個案，其餘均是輸入個案。

新冠疫苗｜陳肇始指早前復活節聚會增 料未來數日仍有個案浮現

【11:30】新冠肺炎疫情在本港出現反彈，有無源頭變種病毒感染者在社區出現。食物及衛生局局長陳肇始今日（18日）出席商台節目《政好星期天》時表示，因為早前復活節市民聚會增多，政府又放寬措施，加上這幾日檢測的市民增多，料未來幾日個案仍會有個案浮現。

她又指，現時每日大約派3、4萬樽仔，但只有一半收回，呼籲市民可以轉去流動監測站，結果更加快。她指恆常檢測是重要一環，但始終無法起保護作用，因而呼籲市民盡早接種疫苗。

羅致光：菲律賓疫情嚴峻 被禁飛機會高 外傭僱主需預早籌謀

【10:30】疫情反覆，食衞局近日進一步收緊航班熔斷機制。勞福局局長羅致光指，外傭主要來源地的菲律賓、印尼，近日來港航班有較多確診個案，又指菲律賓疫情嚴峻 ，平均每天有約萬名新確診者，在這個新增地區熔斷機制中，被禁飛機會十分高。他提醒，外傭、僱主及職業介紹所預早籌謀。

變種病毒｜陳肇始：當局正調查患者感染原因 最唔想見到社區感染

【10:00】新冠肺炎疫情有反彈，昨日有6宗源頭不明的個案，包括一宗被驗出N501Y變種病毒29歲男患者。食物及衞生局局長陳肇始席商台節目《政好星期天》時表示，當局非常關注變種病毒的情況，衛生防護中心和其他部門正在調查個案感染原因，包括在社區感染。她說不排除患者在社區感染到變種病毒株，指這是「最唔想見到的」。

新冠肺炎｜張建宗：有跡象顯示疫情反撲來勢洶洶 籲積極接種疫苗

【09:30】本港昨日(17日)確認首宗社區變種病毒個案，政務司司長張建宗指情況令人憂心，有跡象顯示疫情反撲，來勢洶洶；他指香港要真正走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，而新冠疫苗接種計劃將擴大至涵蓋16至29歲的人士，他呼籲市民及早積極接種疫苗。

強制檢測公告：

2021年4月17日納入強制檢測公告的大廈名單

焦點報道：

北角華美達酒店爆變種病毒 潘烈文估計菲入境者傳染加拿大入境者

新冠肺炎變種病毒流入香港社區，杜拜入境者曾入住尖沙咀華美達酒店。《香港01》接獲消息指，北角的華美達酒店早前曾有三人感染變種病毒，患者雖然來自不同國家，但病毒基因卻十分相似。港大教授潘烈文指，三人基因99.99%相似，估計是菲律賓入境者傳染加拿大入境者。衞生防護中心稱，會到集團的其他酒店視察。

新冠疫苗｜63歲男子打足兩針科興疫苗 七日後確診

一名63歲男子4月7日打完第二針科興疫苗，七日後確診，是本港首宗打完兩針疫苗後確診的個案。

▼4月17日，友愛邨再多兩大廈有人染疫居民檢測情況▼

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▼4月17日患者住所及行蹤▼

確診食肆處所｜變種病毒患者曾到佐敦松記糖水、旬.食事處

本港周六（17日）公布新增18宗新冠肺炎個案，有8宗本地個案，當中6宗源頭不明，包括一宗被驗出帶有N501Y變種病毒株的29歲男患者。該名男患者除曾到訪長洲、尖沙咀兩間銀行外，更曾到居所伯嘉士大廈的松記糖水和「旬.食事處」，以及重慶大廈內的印度餐廳New Chettinad。另外，亦有一名感染源頭不明的39歲女患者，曾到道教青松小學（湖景邨）。

▼重慶大廈被納入強制檢測樓宇名單▼

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

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昨日總覽：

變種病毒｜專家料患者潛伏期或很長 社區感染機會低 醫生促禁飛

變種病毒｜一文看清 南非變種比英國更強 疫苗保護力會否大減？

變種病毒｜「熔斷機制」收緊禁飛指標 一印度航班已觸發

友愛邨愛勇樓73歲的士司機無源頭確診 連續5日駕不同的士接客

變種病毒｜曾訪長洲、彌敦道渣打滙豐 29歲染疫男尖沙咀遊走8天

強檢大廈｜重慶大廈需強檢 住戶稱不掌握檢測原因 促當局交代

伯嘉士大廈｜市民不擔心變種病毒入社區 惟憂延社交措施外遊無期

強制檢測｜屯門愛暉樓2座及愛勇樓須強檢 DSE生：補課中途被趕走

佐敦伯嘉士大廈解封 住戶9時入睡未獲通知撤離 信件沒寫須檢疫

疫苗氣泡｜黃家和︰政府擬調整 食肆工不打針可申報後轉定期檢測