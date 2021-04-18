新冠肺炎・最新｜疫情反撲　社區現變種病毒　20多宗初步確診

有變種病毒個案流入社區，令本港疫情有反撲跡象。衞生防護中心昨日（17日）公布，新增18宗確診，8宗為本地個案，當中有6宗源頭不明，一人帶N501Y變異病毒株，一名男子打完兩針科興疫苗後七日確診。另有20多宗初步確診。
▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼
強制檢測公告：
2021年4月17日納入強制檢測公告的大廈名單
焦點報道：
北角華美達酒店爆變種病毒 潘烈文估計菲入境者傳染加拿大入境者
新冠肺炎變種病毒流入香港社區，杜拜入境者曾入住尖沙咀華美達酒店。《香港01》接獲消息指，北角的華美達酒店早前曾有三人感染變種病毒，患者雖然來自不同國家，但病毒基因卻十分相似。港大教授潘烈文指，三人基因99.99%相似，估計是菲律賓入境者傳染加拿大入境者。衞生防護中心稱，會到集團的其他酒店視察。
一名63歲男子4月7日打完第二針科興疫苗，七日後確診，是本港首宗打完兩針疫苗後確診的個案。
▼4月17日，友愛邨再多兩大廈有人染疫居民檢測情況▼
▼4月17日患者住所及行蹤▼
本港周六（17日）公布新增18宗新冠肺炎個案，有8宗本地個案，當中6宗源頭不明，包括一宗被驗出帶有N501Y變種病毒株的29歲男患者。該名男患者除曾到訪長洲、尖沙咀兩間銀行外，更曾到居所伯嘉士大廈的松記糖水和「旬.食事處」，以及重慶大廈內的印度餐廳New Chettinad。另外，亦有一名感染源頭不明的39歲女患者，曾到道教青松小學（湖景邨）。
▼重慶大廈被納入強制檢測樓宇名單▼
▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼
▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼
昨日總覽：
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