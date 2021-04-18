新冠肺炎・最新｜變種病毒　菲律賓及印巴周二起全國禁飛港14日

撰文： 袁澍 陳嘉慧 黃偉倫 王潔恩 孔繁栩 麥凱茵 黃詠榆 勞敏儀 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-18 23:22

有變種病毒個案流入社區，令本港疫情有反撲跡象。衞生防護中心周日（18日）公布，新增30宗確診，29宗為輸入個案，本地個案有一宗，體內帶N501Y變異病毒株，是日前確診的印裔變種病毒男患者的女友人。一名男子打完兩針科興疫苗後七日確診。

屯門友愛邨愛暉樓3座早前有多人確診，附近的愛定商場H.A.N.D.S.曾列強制檢測。（鄧穎琳攝/資料圖片）

確診大廈食肆｜累計4人曾到愛定商場 樂華北邨患者曾光顧坑口KFC

【23:21】本港今(18日)新增30宗確診，29宗是輸入病例，餘下1宗是本地個案，確診者是居於佐敦伯嘉士大廈的31歲女子，與昨公布確診的29歲男子，同樣帶有N501Y變種病毒，衞生防護中心晚上公布確診患者住所及到訪餐廳，名單尚未顯示其相關行蹤，但有更新兩名較早前確認染疫患者的行蹤資料。



居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機曾到訪屯門愛定商場(H.A.N.D.S.)及位於商場內的利群海鮮飯店，其中愛定商場已錄得4名曾到訪確診者；居於牛頭角樂華北邨秉華樓的66歲男子，則先後前往觀塘樂華街市，又曾光顧觀塘樂華商場翠河餐廳、茗港酒家，另曾到訪坑口站附近、TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

【22:53】食物及衞生局宣布將就印度、巴基斯坦及菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，由4月20日 ( 周二）零時零分起禁止所有從該些地區來港的民航客機着陸香港14天，同時亦會將該些地區列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險A組指明地區，限制曾在該些地區逗留人士登機來港，熔斷為期14天。

相關限制包括禁止所有從該些地區來港的民航客機着陸香港，以及將該三個地區指明為第599H章下的A組指明地區，限制任何在登機當天或當天之前21天曾經在該地區逗留超過兩小時的人士登機來港。

政府發言人解釋，由於香港首次在社區發現涉及N501Y變種病毒株的確診個案，為審慎起見，政府按剛落實的地區性航班「熔斷機制」所設的指標，追溯過去14天從不同地區經抵港檢測而確診帶有N501Y變種病毒株的輸入個案。印度、巴基斯坦及菲律賓均涉曾經在過去14天期間，有累計七天相關個案數目觸及相關指標，因此政府將就該三個地區實施地區性「熔斷機制」。

發言人又表示，為了加強從海外地區回港人士的檢測，政府將會就從第599H章下的極高風險地區（即目前的A組指明地區）回港人士發出強制檢測公告，要求相關回港人士即使在完成21天強制檢疫以及檢疫期間的第12天和第19天檢測後，仍需要進一步自我監察七天，並在回港第26天接受核酸檢測。

【22:34】衞生署公布引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空公司營運的客機在4月19日至5月2日期間從菲律賓馬尼拉着陸香港。署方解釋，由於國泰航空公司營運的分別於4月14和17日由馬尼拉飛抵香港的兩個航班（CX906），各有兩名乘客經抵港檢測而確診。不過其他航空公司仍可營運馬尼拉飛抵香港航班。

署方又公布禁止TATA SIA Airlines （Vistara）營運的客機在同期從印度孟買着陸香港，原因是Vistara營運於4月18日由孟買飛抵香港的航班（UK6397）有三名乘客經抵港檢測而確診。

政府4月14日起收緊個別航班「熔斷機制」，當同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診（原為五名或以上）；或在7天內，相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機上各有兩名或以上的乘客經抵港檢測而確診（原為連續兩班客機各有三名或以上）。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【22:24】政府公布疫苗接種計劃展開52日以來，共有約719,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約375,600名接種科興疫苗，約344,300名接種復必泰疫苗。約371,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約223,100名接種科興疫苗，約148,100名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有3,600名市民接種第一劑科興疫苗、約有10,400名市民接種第二劑科興疫苗；約有18,900名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有900名。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

【22:13】政府公布昨日有14人在接種疫苗後送院，分別接種12人打復必泰、2人打科興疫苗。其中13人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院。

當中一名38歲男子到界限街體育館接種第一劑復必泰後昏厥，送往廣華醫院治療後已經出院；另有一名41歲女子到曉光街體育館接種第一劑復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥、暈眩及噁心，送往聯合醫院治療後已經出院。

另有一名58歲女子出現暈眩及肢體麻痺，一名49歲女子感到心悸及兩邊手掌麻痺，均被送院治療，其後出院。

新冠疫苗｜衞生署證9非港人已打一劑科興 健康理由准接種第二劑

【20:45】《香港01》早前報道，本港疫苗預約系統疑有漏洞，有中環名醫涉違規為持有雙程證的內地人注射科興疫苗；事件揭發後，則再有已接種第一劑疫苗的加拿大籍人士投訴，遭醫生拒絕接種第二劑疫苗，食衞局副局長徐德義日前在記者會上被問及相關個案時，無正面回應。



衞生署今公布，早前有私家醫生為9名非香港居民接種了第一劑科興疫苗，基於接種者健康的考慮，將通知相關醫生可為有關人士接種第二劑科興疫苗，以完成整個接種程序。

首宗打3劑新冠疫苗 32歲男打復必泰及科興 醫生打前未檢查清楚

【18:50】衞生署公布，3月28日接獲一名參與疫苗接種計劃的私家醫生報告，該私家醫生在當天為一名32歲男士接種一劑科興新冠疫苗後，始發現該名人士在醫健通（資助）系統上的疫苗接種紀錄，顯示他早於3月12日已於社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗。

根據醫生報告，當時已建議他不應再接種另一劑新冠疫苗。署方其後在跟進該名人士的醫健通（資助）系統上的電子疫苗接種紀錄時，發現他沒有遵從其私家醫生的建議，並於4月11日在社區疫苗接種中心再接種另一劑復必泰疫苗，即其第三劑新冠疫苗。他當時亦沒有向社區疫苗接種中心的人員透露其完整疫苗接種紀錄。

衞生署方已特別為該名人士安排跟進，截至目前為止，沒有收到該名人士就接種疫苗出現不適的報告。由於有關私家醫生未有跟隨衞生署發出的醫生指引，並沒有在接種前於醫健通（資助）系統先檢查市民的接種紀錄，衞生署已發信給予建議該名私家醫生，以及發電郵提醒所有參與計劃的醫護人員，應在接種新冠疫苗前，根據指引先檢查相關疫苗接種紀錄。

+ 2 + 2 + 2

【18:15】職工盟總幹事蒙兆達今日（18日）表示，已收到逾廿宗前線打工仔的相關投訴或查詢，包括有僱主要求員工接種疫苗，若不接種，員工或需放無薪假；亦有人查詢，若因拒絕接種而影響工作，法例有無保障等。他呼籲僱主應讓員工自主選擇是否接種疫苗。

疫苗氣泡｜職工盟收多宗打工仔投訴 指控僱主口頭迫打針

澳門政府今宣布，由明天起，所有在入境前28天曾經到過印度、巴基斯坦、菲律賓的入境人士，須在指定地點接受28天醫學觀察。(資料圖片)

【17:05】澳門政府公布，因應疫情變化，自2021年4月19日零時起，所有在入境前28天曾經到過印度、巴基斯坦、菲律賓的入境人士，須按照衛生當局的要求，在指定地點接受28天醫學觀察(即隔離檢疫)，即較現行政策延長多7天。

澳門凌晨起延印度、巴基斯坦、菲律賓醫學觀察期至28天

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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單日增29宗輸入個案破第四波疫情紀錄 22人由印度抵港

【14:00】衞生防護中心公布，截至4月18日零時零分，新增30宗確診個案，至今本港個案累計11 684宗（包括11 683宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中29宗為輸入個案，一宗與本地個案有流行病學關連。該宗本地個案是一名31歲女子，報稱居於佐敦伯嘉士大廈，相信是與日前公布感染變種病毒的男子有關連。

染疫印裔男31歲女友確診 成本港首宗無外遊染變種病毒個案

【13:30】本港出現首宗打完兩劑科興疫苗後確診的個案，昨日（17日）一名63歲居屯門友愛邨愛暉樓男子，在友愛體育館社區接種中心接種兩劑科興疫苗後，仍然受到感染。

今日（18日）有到友愛體育館打疫苗的市民表示，對有人打完兩劑疫苗仍確診感到擔心，表示會依舊做足預防措施；亦有人引專家解釋指，接種完14日方會發揮作用，又以流感針為例，接種後亦非完全預防流感，認為打疫苗屬預防方法之一，希望更多人接種。

科興疫苗｜有人打兩針仍確診 市民打完第二針未敢鬆懈

【13:00】民主黨今日（18日）宣布設立熱線，協助被迫打針的員工，指本港飲食業界有約2萬名60歲以上員工，不少人都有長期病未必適合打針，擔心會遭停工甚至解僱，認為政府應給予市民選擇權，容許以自願檢測取代打針，而非強迫打針，為接種率「刷數」。

疫苗氣泡｜民主黨設投訴熱線助被迫打針員工 籲政府容許檢測代替

【12:40】消息指，本港今日新增約30宗確診個案，有一宗與其他個案有關聯的本地個案，其餘均是輸入個案。

新冠疫苗｜陳肇始指早前復活節聚會增 料未來數日仍有個案浮現

【11:30】新冠肺炎疫情在本港出現反彈，有無源頭變種病毒感染者在社區出現。食物及衛生局局長陳肇始今日（18日）出席商台節目《政好星期天》時表示，因為早前復活節市民聚會增多，政府又放寬措施，加上這幾日檢測的市民增多，料未來幾日個案仍會有個案浮現。

她又指，現時每日大約派3、4萬樽仔，但只有一半收回，呼籲市民可以轉去流動監測站，結果更加快。她指恆常檢測是重要一環，但始終無法起保護作用，因而呼籲市民盡早接種疫苗。

羅致光：菲律賓疫情嚴峻 被禁飛機會高 外傭僱主需預早籌謀

【10:30】疫情反覆，食衞局近日進一步收緊航班熔斷機制。勞福局局長羅致光指，外傭主要來源地的菲律賓、印尼，近日來港航班有較多確診個案，又指菲律賓疫情嚴峻 ，平均每天有約萬名新確診者，在這個新增地區熔斷機制中，被禁飛機會十分高。他提醒，外傭、僱主及職業介紹所預早籌謀。

變種病毒｜陳肇始：當局正調查患者感染原因 最唔想見到社區感染

【10:00】新冠肺炎疫情有反彈，昨日有6宗源頭不明的個案，包括一宗被驗出N501Y變種病毒29歲男患者。食物及衞生局局長陳肇始席商台節目《政好星期天》時表示，當局非常關注變種病毒的情況，衛生防護中心和其他部門正在調查個案感染原因，包括在社區感染。她說不排除患者在社區感染到變種病毒株，指這是「最唔想見到的」。

新冠肺炎｜張建宗：有跡象顯示疫情反撲來勢洶洶 籲積極接種疫苗

【09:30】本港昨日(17日)確認首宗社區變種病毒個案，政務司司長張建宗指情況令人憂心，有跡象顯示疫情反撲，來勢洶洶；他指香港要真正走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，而新冠疫苗接種計劃將擴大至涵蓋16至29歲的人士，他呼籲市民及早積極接種疫苗。

強制檢測公告：

2021年4月17日納入強制檢測公告的大廈名單

詳情：

任何在二○二一年四月十四日曾身處長洲北社海傍路13B號地鋪恒樂海鮮菜館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月九日曾身處油尖旺彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓滙豐銀行及彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層渣打銀行的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月十四日曾身處中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月九日至四月十七日期間任何時間曾於油尖旺柯士甸路23號華美達華麗酒店退房的住客，須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月十四日曾乘搭任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

焦點報道：

北角華美達酒店爆變種病毒 潘烈文估計菲入境者傳染加拿大入境者

新冠肺炎變種病毒流入香港社區，杜拜入境者曾入住尖沙咀華美達酒店。《香港01》接獲消息指，北角的華美達酒店早前曾有三人感染變種病毒，患者雖然來自不同國家，但病毒基因卻十分相似。港大教授潘烈文指，三人基因99.99%相似，估計是菲律賓入境者傳染加拿大入境者。衞生防護中心稱，會到集團的其他酒店視察。

新冠疫苗｜63歲男子打足兩針科興疫苗 七日後確診

一名63歲男子4月7日打完第二針科興疫苗，七日後確診，是本港首宗打完兩針疫苗後確診的個案。

▼4月17日，友愛邨再多兩大廈有人染疫居民檢測情況▼

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▼4月17日患者住所及行蹤▼

確診食肆處所｜變種病毒患者曾到佐敦松記糖水、旬.食事處

本港周六（17日）公布新增18宗新冠肺炎個案，有8宗本地個案，當中6宗源頭不明，包括一宗被驗出帶有N501Y變種病毒株的29歲男患者。該名男患者除曾到訪長洲、尖沙咀兩間銀行外，更曾到居所伯嘉士大廈的松記糖水和「旬.食事處」，以及重慶大廈內的印度餐廳New Chettinad。另外，亦有一名感染源頭不明的39歲女患者，曾到道教青松小學（湖景邨）。

▼重慶大廈被納入強制檢測樓宇名單▼

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

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昨日總覽：

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友愛邨愛勇樓73歲的士司機無源頭確診 連續5日駕不同的士接客

變種病毒｜曾訪長洲、彌敦道渣打滙豐 29歲染疫男尖沙咀遊走8天

強檢大廈｜重慶大廈需強檢 住戶稱不掌握檢測原因 促當局交代

伯嘉士大廈｜市民不擔心變種病毒入社區 惟憂延社交措施外遊無期

強制檢測｜屯門愛暉樓2座及愛勇樓須強檢 DSE生：補課中途被趕走

佐敦伯嘉士大廈解封 住戶9時入睡未獲通知撤離 信件沒寫須檢疫

疫苗氣泡｜黃家和︰政府擬調整 食肆工不打針可申報後轉定期檢測