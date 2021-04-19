新冠肺炎．最新｜增12宗確診11宗屬輸入　本地患者住愛暉樓2座8樓

撰文： 朱海棋 鍾妍 陳淑霞 王潔恩 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-19 15:26

社區出現兩人感染傳染力高2.5倍的變種新冠肺炎，周一（19日）新增12宗確診個案中，有11宗屬輸入個案，本地個案是一名居於友愛邨愛暉樓第2座8樓的居民，由於可能屬橫向傳播，全層居民都要撤離。至於上周六初步確診的保良局蔡繼有幼稚園31歲女教師，衞生署（19日）公布覆檢結果，指其在醫院檢測呈陰性、抗體檢測亦呈陰性，故暫不列為確診個案。

本地接種疫苗比率僅約一成，隨時觸發第五波疫情，政府昨晚決定，根據航班熔斷機制，周二（20日）起禁止民航客機由菲律賓、印度及巴基斯坦載客抵港，為期14天，返港前21日曾到該三國人士禁止登上其他航機來港，有外傭中介推算，約有千名菲傭因而未能來港。

【15:25】有外傭中介估計，「禁飛令」下有近千菲傭未能來港，加上難料港府何時恢復當地航班，僱主可考慮改聘其他國家傭工。值得注意是，當中泰傭會說廣東話，港人亦習慣吃泰菜，受不少家庭歡迎，惟近年供應減少，僱主另可考慮柬埔寨及斯里蘭卡，在飲食及煮食方面迎合港人，市場上亦有少量非洲肯雅傭工，會說英語，服從性強是其優勢。

全城搶外傭｜菲傭短缺 泰傭受歡迎惟供應少 肯雅傭工有優勢

【15:05】有外傭代理團體指，疫情下外傭月薪已普遍提升5%-10%，由法定最低工資4,630元增至約5,000元，估計今次受停飛影響可升近20%，即每月薪金5,500元；並推算在港已完約可簽新約的外傭約有1,000至2,000人，但仍是「求過於供」。

全城搶外傭｜團體預料薪酬搶高兩成至5500元 約二千人可即簽新約

【14:55】衞生防護中心公布，截至凌晨零時，本港過去24小時新增12宗確診個案，至今本港個案累計11,696宗。新增的個案中11宗為輸入個案，一宗與本地個案有流行病學關連。

中心表示，今日的一宗與本地個案有流行病學關連的確診個案（個案編號：11696），病人住處為屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓，該新增個案與日前錄得的一宗確診個案（個案編號：11645）居於同一樓層，與該個案為相鄰單位。由於調查不能排除個案與同層環境污染有關，中心決定向友愛邨愛暉樓第2座所有8樓的單位住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。

衞生防護中心又指，昨日公布確診、無外遊史但感染N501Y變種病的31歲女子，於中環雲咸街60號中央廣場一所診所任診所職員，已安排與該確診個案有密切接觸的診所職員和病人到檢疫中心進行檢疫。其診所的大廈已在昨日列為強制檢測處所，中心特別呼籲曾到該診所的人士，須盡快按刊憲的強制檢測公告於指定限期接受檢測。

與此同時，中心於4月17日公布的一宗涉及一名幼稚園老師的初步確診個案，其樣本經衞生署公共衞生化驗服務處檢測，結果為「不確定」，而她被送往醫院後再度進行檢測的結果亦呈陰性，抗體亦呈陰性，故此該個案現時不會列作確診個案。

【14:30】消息指，昨日無外遊史、確診變種病毒的女患者，於中環Optimal Family Health診所任職護士，上周曾上班為病人抽血，約10名職員需要檢疫，部分病人亦或需檢疫。

記者致電該診所，發現診所今天仍有營業，接線職員確認該診所有一名護士確診，受影響職員已被送往檢疫，診所亦已全面消毒。

4月19日，印度、巴基斯坦、菲律賓載客航班禁飛前最後一天抵港

【12:45】消息指，今日新增約10宗確診個案，下午不設疫情記者會。

屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓住戶要撤離。(林穎嫺攝)

【12:40】愛暉樓住戶開始撤離，乘上衞生署的小巴，他們全部會撤至檢疫中心隔離。據悉，他們全部會撤往荃灣絲麗酒店。

友愛邨愛暉樓再有住戶須撤離 居民不滿：打咗疫苗仲要撤走

【12:15】據了解，屯門友愛邨愛暉樓再有居民要撤離。消息指，第2座8樓出現橫向傳播，全層居民要撤離，涉及14個單位的住戶。

當局區議員林健翔指，居民今早11時半收到當局電話，要在下午2時撤離，大部份住戶已隨即趕返家中收拾行裝。現場警方表示，暫知有約43名居民要撤走。

4月19日，海港城設臨時檢測站

+ 4 + 4 + 4

【12:10】政府上周六（17日）公布的1宗涉N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，因應患者的行蹤，規定市民若曾身處兩個地方，須接受強制檢視，當中包括尖沙咀海港城商場。



海港城3號碼頭今早有逾百人排隊等候接受檢測，其中有曾到訪商場的市民表示，現時取樽並不容易，地鐵站經常出現派光的情況。亦有職員認為，流動車的數量不足，「兩部完全唔夠，加多部都未必夠，起碼要五部。」

新冠肺炎｜海港城設流動採樣車 市民、職員大排長龍：等逾30分鐘

新冠肺炎｜海港城須強制檢測 區議員指不少為訪客難全部檢測

【12:00】大感染及傳染病中心總監何栢良今日（19日）在電台節目指，病人的病毒量高，而且很遲才被檢測到，估計在檢疫酒店的感染機會較大。

不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，由於酒店通風系統沒有問題，故相信他在檢疫酒店的機會不高，或只是潛伏期特別長。

變種病毒｜許樹昌料首宗個案非本地感染 何栢良指或檢疫酒店中招

變種病毒│梁子超憂印度抵港人士帶雙重變異病毒 最重要堵截源頭

【10:00】新冠肺炎疫情反覆，首宗社區變種病毒患者早前曾訪佐敦伯嘉士大廈，其居於上址31歲女友人亦確診，同屬N501Y變種病毒。



呼吸系統專科醫生梁子超今日（19日）在電台節目指，若熔斷機制只為了針對當地的變種病毒或大爆發，質疑不可能在14天內處理好，政府需講清楚之後的安排。而大家亦應有心理準備，滯留人士或外傭短時間內或未能回港。



他又指，現時不少抵港人士來自印度，而印度近日出現爆發，甚至出現雙重變異病毒，惟政府未有公布當中有否涉及有關上述病毒，情況令人關注。

新冠疫苗｜黃傑龍：政府或准豁免 員工可自我申報不適合打針【09:30】港府計劃以「疫苗氣泡」為基礎放寬食肆防疫措施，若員工或顧客接種疫苗，可逐步放寬措施。飲食業界早前亦指，政府計劃推出新應用程式，證明市民已接種疫苗。



稻苗學會會長黃傑龍今日（19日）在電台節目指，業界曾在上周五與政府開會講解「疫苗氣泡」的框架。黃傑龍指，政府在會上提出，日後或提出豁免措施，確實做法仍有待考慮，但根據他的理解，若員工申報健康狀況不適合打針，可以用檢測代替打針。

強制檢測｜4月11日曾到海港城商場人士 須最遲本周二接受檢測

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，針對前日（17日）公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，確診者曾身處的兩個指明地方會被納入強制檢測公告：

（一）任何在3月29日至4月18日期間曾身處中環雲咸街60號中央廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月20日或之前接受檢測。

（二）任何在4月11日（上周日）曾身處油尖旺柯士甸道45-53號地庫惠康或廣東道海港城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月20日（周二）或之前接受檢測。

政府今日會在尖沙咀海港城3號碼頭停車場，為須接受強制檢測的海港城員工及訪客增設流動採樣站。

(《香港01》製圖)

確診大廈食肆｜累計4人曾到愛定商場 樂華北邨患者曾光顧坑口KFC

【00:01】本港昨(18日)新增30宗確診，29宗是輸入病例，餘下1宗是本地個案，確診者是居於佐敦伯嘉士大廈的31歲女子，與前日公布確診的29歲男子，同樣帶有N501Y變種病毒，衞生防護中心昨晚公布確診患者住所及到訪餐廳，名單尚未顯示其相關行蹤，但有更新兩名較早前確認染疫患者的行蹤資料。



居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機曾到訪屯門愛定商場(H.A.N.D.S.)及位於商場內的利群海鮮飯店，其中愛定商場已錄得4名曾到訪確診者；居於牛頭角樂華北邨秉華樓的66歲男子，則先後前往觀塘樂華街市，又曾光顧觀塘樂華商場翠河餐廳、茗港酒家，另曾到訪坑口厚徳邨TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。

居樂華北邨秉華樓66歲男患者曾光顧坑口厚德邨TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。（領展網頁圖片）

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

+ 9 + 9 + 9

▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

+ 2 + 2 + 2

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