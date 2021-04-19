逃離理大男子被發現藏摺刀　求情稱家中長期受暴力對待　還柙候判

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-19 19:36

前年11月理工大學發生激烈衝突，警方圍堵校園多天，一名患讀寫障礙和過度活躍症的26歲男子逃出校園時，遭警員制服和拘捕，他被搜出一把摺刀，涉嫌管有攻擊性武器。被告今（19日）於九龍城裁判法院承認控罪，辯方求情時指被告因身體狀況不能服藥，在激烈社會氛圍下容易衝動鹵莽行事。雖然他來自貧困單親家庭，長期受到暴力對待，但他積極走出陰霾，教導小朋友表演雜耍。案件押後至5月3日判刑，期間被告須還柙。

被告黃錫鴻（26歲，無業），承認在公眾地方管有攻擊性武器，指他於2019年11月19日於尖沙咀康達徑藏有一把摺刀。

案情指前年11月17日至19日有數以千計示威者在理大外聚集，包括於紅隧和暢運道等。警方包圍校園並要求示威者放下武器離開，有示威者在19日晚上逃離理大於康達徑被制服，被告當時被指干犯暴動罪。警員在其褲袋搜出一把摺刀，並在斜揹袋搜出2支雷射筆、2支電筒、54粒波子和1條繩等物品，以管有攻擊性武器罪拘捕被告。控方指該雷射筆可對眼睛造成損害。

身體會抽搐不能服藥

辯方庭上表示被告坦白認罪，已有悔意，案中所涉的摺刀和雷射筆並無造成嚴重傷人或損毀財產，不屬於同類案件最嚴重的。辯方呈上醫療報告和16封求情信，報告指他患讀寫障礙和過度活躍症，因身體會抽搐而不能服藥，在激烈社會氛圍下容易衝動鹵莽行事。

母親家姐同患精神病

辯方透露被告為教授雜耍表演的導師，他在親自撰寫的求情信中提到，他來自貧困單親家庭，媽媽和姐姐患精神病，他家中長期受暴力對待。但他後來學習雜耍和魔術，積極走出成長陰霾。他亦教導小朋友表演，因為希望他們有正面成長回憶。辯方引述其老師寫的求情信，指認識被告9年，他為人善良和關懷社會弱勢，而社工則稱他用心教導學生，令雜耍由課外活動成為主要表演，自卑的學生變得自信主動，被告功不可沒。

童年遇不幸未自暴自棄

辯方續指，被告縱然童年遭遇不幸，但無自暴自棄，更着力關心身邊的人，在限制和狹縫發揮作長，努力回饋社會。被告明白案情嚴重，監禁刑罰無可避免，惟望法庭從輕發落。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至5月3日判刑，待索取精神科報告及背景報告，期間被告須還柙。

案件編號：KCCC2795/2019