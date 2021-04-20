新冠肺炎．最新｜消息：今日新增大概8宗確診　至少2宗源頭不明

撰文： 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 李恩慈 鄭翠碧 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 孔繁栩 黃詠榆 曹家駿 最後更新日期： 2021-04-20 15:03

本港疫情反撲，N501Y變種病毒株流入社區，昨（19日）新增12宗確診，有11宗屬輸入個案，本地個案則是一名居於屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓的居民，由於或涉橫向傳播，全層居民均需撤離。 屯門疫情疑蔓延至荃灣，政府昨晚8時起圍封荃灣麗城花園二期第4座及芙蓉街芙蓉大廈以進行強制檢測，兩座大廈各發現一宗源頭不明的初步確診個案，料於今早約7時解封。昨晚強制檢測公告中荃灣新青大廈上榜，因錄得一宗或以上初步確診個案，即昨日10宗以下的初步確診個案，荃灣佔了3宗，另大圍美田邨美庭樓也有至少1宗，居民及訪客同須強檢。 政府收緊航班熔斷機制後，今(20日)凌晨起首生效，禁止民航客機由菲律賓、印度及巴基斯坦載客抵港，為期14天；返港前21日曾到訪該三國人士，禁止乘搭其他航機來港。受「禁飛令」影響，有外傭中介推算，約有千名菲傭未能來港，供應緊張下，菲傭市價進一步炒高。

▼4.20荃灣沙咀道球場設流動採樣站▼

荃灣新青大廈列強制檢測 全棟僅12戶 居民擔心確診者住附近

【15:02】荃灣區疫情爆發，當中新青大廈因新增一宗或以上初步確診個案而被納入多制檢測大廈，記者於今日（20日）到場視察，新青大廈只於後巷設有出入口，居民日常進出都必須經過地上亦有不少垃圾的後巷，衞生情況欠佳。

民政事務處已於大廈出入口貼上以及於信箱中放入強制檢視通知書，惟12戶居民當中有4戶仍未從信箱中收取通知書；有居民表示由於大廈住戶較少，確診者住於鄰近單位的機會都高，所以都較為擔心。

變種病毒｜何栢良倡分析酒店患者基因圖譜 強制入境者用安心出行

【14:43】本港現有至少兩宗變種病毒確診個案，其中一名印度裔男患者感染南非變種病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（20日）表示，該患者較大機會在酒店檢疫期間染疫，呼籲當局盡快詳細分析所有患者的病毒基因圖譜，以了解他們是否互相傳播。他建議酒店員工接受每周檢測，並鼓勵他們接種疫苗。當局亦應檢查酒店各項工作流程，包括送餐、收集檢疫人士衣物及處理垃圾等。



另外，何栢良建議港府參考新加坡政府做法，要求入境人士強制使用安心出行軟件，以減少因溝通問題無法追查他到過甚麼地方。

【13:33】消息稱，今日新增大概8宗確診個案，至少2宗源頭不明，疫情記者會將交代。

印度男帶南非變種病毒 檢疫住華美達酒店 同層非裔人確診

【13:24】香港首宗流入社區的變種病毒個案，有政府專家透露其病毒株為南非變種病毒株（B.1.351）。有專家表示，雖然該病毒株的傳播力及殺傷力未見特別強，但政府都要嚴防病毒掀起三、四代傳播鏈，否則就可能永遠都無法再清除。他又提到B.1.351較明顯降低疫苗的有效率，不過相信香港兩隻疫苗仍然有「有意義」的保護，接種疫苗依然利多於弊。

【11:55】本港新冠肺炎疫情反覆，更有變種病毒個案流入社區。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）透露，日前確診的印裔變種病毒男患者初步驗出帶南非變種病毒株「E484K」。他估計該男子有兩個可能原因走入社區，包括在印度感染而潛伏期特別長。

而另一可能是在酒店中感染，惟許指目前衞生署於該男子檢疫酒店的門柄、食物勾上病毒檢測均為陰性。他認為該男子由社區感染機會較低，「如果係社區感染，應該已經有好多個案」。

▼4.19海港城外設流動採樣站▼

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許樹昌指印裔男帶南非變異病毒株 推旅遊氣泡前應解決變種問題

【11:53】本港疫情反覆，社區首現變種病毒株。政府日前宣布，由今日（20日）零時起，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港14日。香港印度協會前主席毛漢今日指，估計仍有最多2,000名港人於印度，部份為嫁到印度的女士。

他又表示，不少近期由印度回港的為退休人士，因擔心當地疫情及醫療系統故返港「避疫」。毛漢指因印度疫情無法控制，贊成港府實施航班溶斷機制，並直言「一早就應該要停」。

禁飛令｜毛漢料2000港人在印度 返港為「避疫」：早應停回港航班

封區檢測｜荃灣麗城花園、芙蓉大廈共30多戶無認門 10人未檢測

【07:00】政府宣布，荃灣麗城花園二期第4座及芙蓉大廈完成封區檢測，沒有發現確診個案。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

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荃灣料增3宗初確診 增新青大廈強制檢測 大圍美田邨美庭樓上榜

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，再多兩幢大廈新增一宗或以上初步確診個案，為荃灣新青大廈及大圍美田邨美庭樓，任何在4月6日至19日期間，曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月21或之前接受檢測。受檢人士若在4月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。連同今晚封區強制檢測的荃灣芙蓉大廈及荃灣麗城花園第二期第4座，即周一 （19日）共有四幢大廈出現初步確診患者。

另外，屯門新屯門中心L3樓新一代英文幼稚園暨幼兒園(屯門分校)、元朗鳳群街2號年發大廈1樓心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(元朗)及北角民政事務總署銅鑼灣社區中心地下東華三院方樹泉幼兒園，爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠病毒相似，為謹慎起見，該三間學校亦被納入強制檢測公告。任何在4月6日至19日期間曾身處上列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月21日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月23日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

▼4月19日，海港城設臨時檢測站▼

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▼4月19日，印度、巴基斯坦、菲律賓載客航班禁飛前最後一天抵港▼

昨日總覽：新冠肺炎．4.19｜屯門疫情蔓延至荃灣 麗城花園芙蓉大廈封區檢測

封區檢測｜荃灣芙蓉大廈、麗城二期4座住戶禁足 涉源頭不明患者

麗城花園二期4座有住戶初步確診 管業處：政府可能要求居民強檢

荃灣料增3宗初確診 增新青大廈強制檢測 大圍美田邨美庭樓上榜

北角黎桂添幼兒園爆上呼吸道感染 20名學童中招 師生須強制檢測

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新冠肺炎｜今錄12確診連續兩日無源頭不明 惟增4宗N501Y變種病毒

▼4月19日．友愛邨愛暉樓2座8樓全層住戶撤離▼

友愛邨愛暉樓再有住戶須撤離 居民不滿：打咗疫苗仲要撤走

新冠肺炎｜海港城設流動採樣車 市民、職員大排長龍：等逾30分鐘

新冠肺炎｜海港城須強制檢測 區議員指不少為訪客難全部檢測

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