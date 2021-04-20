印度男帶南非變種病毒　檢疫住華美達酒店　同層非裔人確診

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-20 13:24

香港首宗流入社區的變種病毒個案，有政府專家透露其病毒株為南非變種病毒株（B.1.351）。有專家表示，雖然該病毒株的傳播力及殺傷力未見特別強，但政府都要嚴防病毒掀起三、四代傳播鏈，否則就可能永遠都無法再清除。他又提到B.1.351較明顯降低疫苗的有效率，不過相信香港兩隻疫苗仍然有「有意義」的保護，接種疫苗依然利多於弊。

該名帶有N501Y變種病毒、來自杜拜的29歲印度裔男子（編號：11643）4月17日確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，其病毒基因排序初步結果顯示，他驗出帶有N501Y及E484K變種病毒株，相信是南非變種病毒，料傳播力高六至七成，疫苗保護率亦會下跌。而他檢疫時入住尖沙咀華美達華麗酒店16樓，同層有非裔人入住並確診。不過，衞生署則沒有回應該男子的病毒株品種，僅稱相關個案和有關酒店的流行病學調查仍進行中。

梁子超警告，一旦讓變種病毒流入社區並掀起三至四代傳播，可能永遠都無法再清除。（資料圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超稱，南非病毒株的傳播力及致命率未有數據反映特別強，但就較明顯影響疫苗的功效，「有機會避到BioNTech（復必泰疫苗）嘅覆蓋，科興疫苗對佢都係得實驗室數據，無現場使用嘅數據」，「不過唔等如依家用嘅疫苗無用，唔等於係無意義嘅保障」，相信打針仍然可以減少感染變種病毒的風險，而即使感染後都可以降低出現嚴重病徵的風險。

至於該個案對社區爆發變種病毒的風險，梁子超認為政府未來兩周要做好「願檢盡檢」、加強追蹤能力，及早發現傳播鏈並截斷，市民都要收拾心情，避免跟非同住家庭接觸，「如果唔能夠攔到（病毒），一旦擴散第三代、第四代，傳播鏈模糊時可能永遠都唔能夠截停。」