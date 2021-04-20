許樹昌：疫苗遇南非變種　抗體水平跌七至九成　籲市民打針減變種

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-20 19:01

南非變種病毒襲港，不少市民擔心新冠疫苗成效，衞生署衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今天（20日）表示，內地學者一項研究顯示，科興疫苗對於「南非變種病毒」的中和抗體水平，相對於「非變種病毒」，會下跌70%；而另一項研究則指，BioNTech的復必泰疫苗對於南非變種病毒，其抗體水平亦大跌90%。 不過，許樹昌稱，由於兩個研究的對象不同，不能直接比較兩項數據。他又強調，每次社區有大爆發時，病毒就易於變種，「都會有一兩粒病毒變種」。因此市民應盡快接種疫苗，令社區不再出現大爆發，以減少病毒變種機會。

許樹昌在會議上表示，由內地學者做的一項最新研究顯示，科興疫苗對於南非變種病毒的保護力會有所下降。(資料圖片／李澤彤攝)

科興遇南非變種抗體跌7成 復必泰跌9成 許︰研究對象不同難直接比較

衞生署今天就新冠疫苗效益和安全監察事宜，召開傳媒簡介會。許樹昌在會上表示，一項由內地學者負責的最新研究顯示，科興疫苗對於南非變種病毒的保護力會有所下降。他解釋，該研究找了25名，在兩至三周前已完成接種兩劑科興疫苗的人士，抽血檢驗其抗體水平，結果發現疫苗對南非變種病毒的抗體水平只餘30%。

而在另一項研究，復必泰疫苗對於南非變種病毒，其抗體水平亦大跌90%。不過，許樹昌稱，由於兩個研究的對象不同，不能直接比較兩項數據，而且兩項研究都欠缺對照組做比較，未能得知疫苗的有效率。

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市民應打疫苗 減少病毒變種機會

許樹昌又強調，每次社區有大爆發時，病毒就易於變種，「都會有一兩粒病毒變種」。因此市民應盡快接種疫苗，令社區不再出現大爆發，以減少病毒變種機會。

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