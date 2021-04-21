新冠肺炎．最新｜消息：今增1宗輸入個案　隔半個月錄本地零確診

撰文： 張嘉敏 黃偉倫 李恩慈 朱海棋 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-21 13:12

本港新冠肺炎疫情反撲，昨日(20日)新增8宗確診，除了3宗屬輸入個案，餘下4宗屬本地源頭不明個案，當中一人經「回港易」返港後，在荃灣西如心酒店任房務員；另一人則由福建返港，居於荃灣芙蓉大廈劏房，但返港後一直未有外出，暫未分類，要待同單內位居民檢測結果。 政府昨起一連14日禁止民航機由菲律賓、印度及巴基斯坦抵港，衞生防護中心昨半日未有錄得任何初步確診個案，因此今日（21日）有望自去年10月14日出現零確診之後，半年來首次「雙零」——零輸入及零本地個案。不過變種病毒來勢洶洶，專家再次呼籲市民盡快接種新冠疫苗。

【13:11】消息指，本港今日新增一宗輸入個案，沒有本地個案，不設疫情記者會。上一次沒有本地個案是4月4日。

福建回港確診者有打針 許樹昌：國藥保護率79% 港風險比內地高

【12:59】本港有兩名確診者由內地回港，其中一人在內地接種兩劑新冠疫苗。 有專家指出，即使患者已接種國藥疫苗，其保護率為79%，非百分百防感染。亦有專家稱，現階段不需太早為感染源頭下定論，本港除了幾宗南非變種病毒個案，其他個案病毒株都屬於尼泊爾族譜，對比病毒基因就會得出結果。



對於政府擬在5月中推出「來港易」計劃，即內地人來港不必檢疫，專家均表示本港感染風險比內地高，「屬於低風險地區去中風險地區。」

變種病毒｜華美達酒店播毒途徑未明 專家籲走廊加裝空氣清新機

【12:45】感染南非變種病毒的29歲印裔男患者，曾在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫。衞生防護中心表示，他的病毒基因排序與同樓層另外兩名確診患者高度相似，指酒店房門S型掛勾或是感染源頭。



有專家稱，目前無確實證據推斷患者的感染途徑，不排除是環境污染。另有專家認為，空氣傳播是另一個可能傳播途徑，因酒店走廊未必通風，若患者在傳染期內打開門、無帶口罩，可能令空氣帶有病毒，建議酒店在走廊加裝高效能過濾網的空氣清新機。

▼4.20荃灣沙咀道球場設流動採樣站▼

確診食肆｜荃灣源頭不明患者曾光顧區內正品蕃茄湯麵店、佳記美食

【00:25】本港疫情未受控，昨日（20日）新增8宗確診個案，當中4宗本地個案全屬源頭不明個案。衞生防護中心昨晚更新患者住所及行蹤資料，46歲以「回港易」抵港的女患者，曾到眾安街「佳記美食」；至於居荃灣麗城花園居民、57歲確診女文員，傳染期則曾到荃灣安康大廈「正品蕃茄湯麵店」。

▼4月20日患者住所及行蹤▼

強制檢測｜九龍塘根德園幼稚園爆上呼吸道感染 5校須兩日內檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚公布強制檢測公告，涉及昨日公布的確診個案。染疫的外傭所居住的油麗邨雍麗樓上榜，以及荃灣西如心酒店和浸會大學住宿和教學綜合樓發展工程地盤都納入強檢，任何在4月7日至20日期間曾身處上述任何一個地方超過兩小時的人士，須於4月22日（本周四）或之前接受檢測。受檢人士若在4月18至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府今日（21日）會在油塘油麗邨雍麗樓，為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站。

另外，有5間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該5間學校亦被納入強制檢測公告：天水圍和富慈善基金李宗德小學、天水圍香港聖公會夏瑞芸幼兒學校、天水圍天樂幼稚園暨幼兒園，以及九龍塘多實街5-7號與根德道9號兩間根德園幼稚園。任何在4月7日至20日曾身處其一超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於本周四（22日）日或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎．4.20｜忽現4本地源頭不明個案 內地返港婦染疫待分類

許樹昌指印裔男帶南非變異病毒株 推旅遊氣泡前應解決變種問題

印度男帶南非變種病毒 檢疫住華美達酒店 同層非裔人確診

變種病毒｜S型掛勾播毒？ 專家質疑酒店走廊空氣播毒可能性較高

印裔男兩同層檢疫患者均染南非變種 張竹君︰傳播途徑為S型掛勾

許樹昌：疫苗遇南非變種 抗體水平跌七至九成 籲市民打針減變種

變種病毒｜何栢良倡分析酒店患者基因圖譜 強制入境者用安心出行

兩人內地抵港後確診 如心酒店執房員本地感染 福建回港婦未分類

強檢大廈｜確診者曾到多區 荃灣如心酒店、油麗邨雍麗樓上榜

新冠肺炎｜如心酒店房務員中招 12名同事送檢 住客稱不太擔心

禁飛令｜毛漢料2000港人在印度 返港為「避疫」：早應停回港航班

荃灣新青大廈列強制檢測 全棟僅12戶 居民擔心確診者住附近

封區檢測｜荃灣麗城花園、芙蓉大廈共30多戶無認門 10人未檢測

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

+ 4 + 4 + 4

▼4月20日，確診女文員曾光顧的「炉端金」照常營業▼