新冠肺炎．最新｜消息︰增逾20宗確診　《彭博》︰星港氣泡遊推遲

撰文： 朱海棋 鍾妍 胡家欣 陳淑霞 黃金棋 鄧穎琳 林穎嫺 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-22 12:40

本港新冠肺炎稍為緩和，昨日(21日)新增1宗確診，為外地輸入個案，早前由菲律賓抵港。昨半日有約5宗初步確診，根據昨晚食物及衞生局公布的強制檢測公告，至少有兩宗屬本地個案，患者居於屯門新圍苑新碧閣及將軍澳坑口新寶城第4座，當中有地區人士指新寶城個案屬源頭不明，即本地感染零個案僅一日即斷纜。 消息指，今天新增超過20宗確診個案，下午將設疫情記者會。

▼竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼

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▼友愛邨愛暉樓第3座居民第3度接受強制檢測▼

【12:36】《彭博》今早引述消息人士，新加坡當局提出推遲公佈與香港的旅遊氣泡計劃。報道指，暫未知具體原因，亦沒有交代啟動氣泡遊的消息何時公佈。報道又指，曾向負責計劃的新加坡交通部及香港商務及經濟發展局查詢，但未有回應。

強制檢測｜屯門友愛邨愛暉樓第三度強檢 居民：無選擇、當買安心

【12:06】本港疫情持續反覆，早前曾兩度納入強檢公告的屯門友愛邨愛暉樓第3座，當局因病毒潛伏期有機會較長，要求該樓宇住戶接受第3次強制檢測。有住戶直言，多次檢測費時，「但無法選擇下只能當買個安心......你唔檢，佢聽晚都會嚟敲門」。

友愛邨愛暉樓第3座居民第3度接受強制檢測，當局在大廈外設流動檢測站。（鄧穎琳攝）

【11:56】消息指，今天新增超過20宗確診個案。

新冠肺炎｜梁子超：疫情明顯反彈 能否放寬措施要視未來兩周走勢

【11:47】呼吸系統專科醫生梁子超今日（22日）表示，過往七日源頭不明個案達11宗，比上周僅3宗明顯反彈，並直言本港疫情現時在「反彈浪」中。對於政府最快月底推行「疫苗氣泡」，將防疫措施與疫苗接種掛鉤，梁認為應留意未來兩星期本地疫情走勢，再決定是否放寬防疫措施。

新冠肺炎｜食肆換氣量月底須提升 承建商料僅約5000間限期內完成

【10:55】本港疫情反覆，當局規定全港食肆本月底前要將換氣量提升至每小時6次，或加裝空氣淨化機。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今日表示，據了解大型食肆如酒樓等，有空間調節機組加大換氣量；而大部份食肆則選擇加設空氣淨化機。如食肆因未及添置空氣淨化機，或因改裝工程複雜，可申請延期。



香港註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴則指，業界近日收到的查詢大增至一日10多個。由於不少小型食肆仍在觀望階段，以及等候較便宜空氣淨化機，故進度拖慢。他估計4月底會有4,000至5,000間食肆完成要求，惟要至6月底才可有80%至90%食肆完成。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑。（資料圖片／余俊亮攝）

旅遊氣泡｜姚思榮：有機會於下月開展 料本地遊亦最快下月初出團

【09:55】旅遊業界立法會議員姚思榮今日（22日）表示，旅遊氣泡要視乎本港和新加坡兩地疫情控制，由於目前雙方疫情緩和，故雖然未有具體時間表，但相信有機會可於下月開展。

本地遊方面，姚估計下周行政會議會就放寬作決定，「有一套全面啲嘅限聚令安排公布」。而業界與當局共識是參與本地遊人士須使用「安心出行」應用程序，料最快5月8、9日就可以出團。

▼2020年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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新冠疫苗｜科大招募至少200名打針市民 冀研超級抗體助改良疫苗

【08:00】疫苗接種計劃推出至今，不少市民因各種理由猶豫接種，亦對疫苗保護力有所顧慮。科大化學系研究助理教授張栢恒稱，將與港大和中大合作，進行為期1.5年至2年的研究。團隊會招募至少200名參加者，比較於不同時期的抗體濃度水平，以及其抗體能對抗哪些變種病毒。

美國有一名男子感染新冠肺炎後，擁有「超級抗體」。張栢恒認為染疫和疫苗製造抗體的機制相似，相信或有接種者能擁有超級抗體。若能找出有關個案，或可運用超級抗體的基因排序，協助改良疫苗和治療方案。

團隊冀招募至少200名不同背景的參加者，市民可透過填網上問卷參與研究。（受訪者提供）

港大網上考試 學生不滿筆試須用三部電子器材 校方：可回校應試

【08:00】港大將於5月舉行網上考試，校方為加強考試公平性，要求學生使用至少兩部電子器材，以閱覽試卷、攝錄應考環境、記錄電腦桌面情況等，若學生需要遙距筆試作答，更需要額外使用多一部器材以上載試卷。



有港大學生向《香港01》投訴指，考試時同一部電腦須運作多項功能，擔心硬件及網絡未能負荷。他續指，不少學生關注無足夠電子器材考試，校方卻未有提供硬件協助，僅稱會提供應試場地，質疑新安排做法「離地」。



港大回覆稱，如學生因為網絡或其他原因，無法於家中考試，可向考試事務處提出申請，校方可提供場地等協助。

港大網上考試將於5月舉行，校方為加強考試公平性，要求學生使用至少兩部電子器材。（資料圖片）

▼4月21日油麗邨雍麗樓強制檢測▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4.20荃灣沙咀道球場設流動採樣站▼

研究指復必泰疫苗中和南非變種病毒株低7成 許樹昌：保護仍高

【00:30】變種病毒肆虐全球，新冠疫苗的效用受到關注。最新研究顯示，德國藥廠BioNTech／輝瑞疫苗（即香港稱復必泰疫苗）在6款病毒株中，對南非的變種病毒株的抗體水平表現最低，較英國變種病毒株低71%。有專家認為，復必泰產生抗體水平的基數高，即使對南非變種病毒株表現下降，但仍然有相當高的保護能力。

新冠疫苗｜藥劑師學會：喂哺母乳媽媽可考慮打復必泰

【00:30】新冠肺炎疫苗接種群組擴大至16歲至29歲年齡組別，本周五（23日）起可供預約，將有更多適齡懷孕及喂哺母乳的女士可能考慮接種疫苗。



香港醫院藥劑師學會指出，復必泰疫苗對孕婦的影響仍然尚在研究，學會不建議為孕婦作「常規接種」，但若然接種復必泰疫苗，能為某些因感染新冠肺炎而導致嚴重並發症的高危孕婦帶來潛在好處，建議應向專科醫生商討是否可以打針。

新冠肺炎｜7人周二接種後不適送院 2人胸部不適、高血壓留院

【00:10】政府公布最新疫苗接種情況，周二（20日）有7宗接種後不適送院個案，其中一位52歲婦人接種復必泰第一劑後，胸部不適；另一位63歲女子打第二劑科興後，出現高血壓及心悸，兩人送院後情況穩定，經治療後留院觀察。其餘5人已經出院。

將軍澳新寶城（右）第4座有居民初步確診，食衞局向同座居民發出強制檢測令。（資料圖片）

疫情下市民憂染疫減少外出 浸大中醫求診者減七成 研網上診症

【00:00】新冠肺炎襲港一年多，部分人因擔心外出會感染到病毒，即使身體感不適，仍延遲求醫，浸會大學中醫藥學院臨床部主任卞兆祥坦言，去年浸大中醫診所的求診者減少，最嚴重時銳減六、七成，惟現時已能回復至疫情前的水平。該學院正研究網上診症的可行性，冀日後可以遠距離做到「望聞問切」。

浸大中醫在未來會開拓更多服務範疇，包括住院服務。（黃寶瑩攝）

昨日總覽：新冠肺炎．4.21｜增1輸入個案 將軍澳新寶城屯門新圍苑有人染疫

將軍澳新寶城屯門新圍苑有居民初確診須強制檢測 愛暉樓第3檢

保華管理內部通告女職員初步確診 被指曾落啟德地盤

如心酒店執房員確診 酒店工會：共用設施有風險 有員工拒回家住

今增1宗菲律賓輸入個案 隔半月錄本地零確診 初步確診少於5宗

禁飛令外傭未能來港 勞福局：簽證14日後仍有效 檢疫酒店須退款

2名老翁死前逾14日打科興 專家審視判定無關疫苗

福建回港確診者有打針 許樹昌：國藥保護率79% 港風險比內地高

變種病毒｜許樹昌籲市民接種疫苗 復必泰仍能中和南非變種病毒

陳肇始：正與廣東省政府洽疫苗紀錄互通 冀逐步恢復三地通關

強檢大廈｜油麗邨雍麗樓列強檢 居民：唔敢再去鯉魚門街市買餸

DSE 2021｜元朗崇德生中招280考生須轉場 50視藝生屯門疫區應考

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▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼